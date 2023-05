La campagne de conduite en Colombie-Britannique souligne l’importance de faire attention aux équipes en bordure de route

Le long week-end de mai en Colombie-Britannique s’accompagne de son propre ensemble de traditions, allant des voyages aux défilés et concerts dans les communautés d’origine.

Le début d’un temps plus chaud pour une grande partie de la province signifie une grosse bosse dans les déplacements routiers et la construction et plusieurs agences y voient un signal pour rappeler aux conducteurs de ralentir, de faire attention et de conduire prudemment.

Selon les statistiques de l’ICBC, en moyenne, deux personnes sont tuées et 480 personnes sont blessées dans 1 800 collisions au cours de la fin de semaine de la fête de Victoria en Colombie-Britannique.

Alors que la côte sud connaît des travaux de construction une grande partie de l’année, la campagne annuelle Cone Zone est lancée à la mi-mai, car le temps plus chaud provoque une augmentation des travailleurs en bordure de route.

Les décisions de conduite affectent des vies, a déclaré la porte-parole de la campagne, Trace Acres.

« Au cours des 10 dernières années, 12 travailleurs sont morts sur le bord de la route, principalement à la suite de véhicules conduits avec négligence dans une zone de construction ou une zone de travail en bordure de route », a déclaré Acres, citant les statistiques de WorkSafe. 221 autres ont été blessés suffisamment gravement pour devoir s’absenter du travail.

Tout le monde ne comprend pas, a déclaré Acres, offrant une observation de première main.

Alors qu’il traversait une zone scolaire moins de deux jours après le lancement du 15 mai, il a remarqué que les conducteurs autour de lui veillaient consciencieusement à respecter la limite de vitesse de 30 km/h.

« Pas 50 mètres après que la zone scolaire était un chantier … c’étaient des employés municipaux et il y avait des véhicules avec des feux jaunes clignotants, mais dès que les conducteurs sont sortis de la zone scolaire, ils ont accéléré », a déclaré Acres. « C’était un exemple intéressant de la façon dont les gens prêtent attention dans un cas et pas dans un autre. »

Alors que le nom de la campagne évoque l’image de cônes lumineux et d’équipements haute visibilité, les travailleurs en bordure de route vont au-delà des équipes de construction et d’entretien, a noté Acres. De nombreux domaines sont représentés dans la Work Zone Safety Alliance, une colonne vertébrale de la sécurité routière au travail qui facilite le programme – d’autres incluent les paysagistes, les travailleurs municipaux, les opérateurs de dépanneuse, les travailleurs des services publics, les intervenants d’urgence et le personnel d’application.

« Chaque travailleur est le parent, l’enfant, l’ami, le voisin ou le collègue de quelqu’un. La façon dont vous conduisez dans les zones de travail… peut faire la différence entre rentrer chez eux en toute sécurité après leur quart de travail ou être blessé ou tué », a déclaré Acres.

Road Safety at Work est financé par WorkSafeBC et géré par le Justice Institute of BC. Road Safety at Work offre des ressources en ligne gratuites sur RoadSafetyAtWork.ca.

