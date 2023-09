La campagne de Biden s’apprête à contrer la désinformation

La nouvelle stratégie ouvre une fenêtre sur la manière dont les campagnes géreront le paysage en ligne en évolution rapide des élections de 2024 – et la politique de plus en plus précaire consistant à faire pression sur les plateformes de médias sociaux pour contrôler la désinformation.

La campagne de réélection de Biden espère lutter contre un barrage de fausses affirmations de Trump et d’autres candidats républicains sur le passé de Biden ; le Covid-19 de la Maison Blanche campagne de vaccination; et des efforts présumés visant à supprimer la participation électorale.

Sous la pression des conservateurs pour permettre une parole plus ouverte, des plateformes comme X (anciennement Twitter) ont réintégré de nombreux conservateurs d’extrême droite qui avaient déjà été expulsés pour avoir diffusé des informations fausses ou préjudiciables, y compris Trump lui-même. Facebook et YouTube ont emboîté le pas. L’été dernier, YouTube a annoncé qu’il avait cessé de supprimer les contenus prétendant faussement que les élections de 2020 avaient été volées.

Dans cet environnement, les conseillers de campagne de Biden affirment qu’ils prévoient de s’appuyer moins sur la volonté des entreprises de contrôler la désinformation, et davantage sur leurs propres ressources pour la contrer.

« La campagne devra être plus agressive pour lutter contre la désinformation du point de vue des communications et combler certaines des lacunes que ces entreprises laissent derrière elles », a déclaré à POLITICO Flaherty, directeur adjoint de la campagne pour la candidature de Biden à la réélection de 2024.

L’administration Biden est actuellement sous surveillance en ce qui concerne la sensibilisation des entreprises sur les réseaux sociaux : les employés de la Maison Blanche, dont Flaherty, font l’objet à la fois d’un procès et d’une enquête d’un comité de la Chambre sur l’insistance agressive de l’administration aux plateformes de supprimer les publications sur Covid -19 et les élections de 2020.

La campagne de réélection du président Joe Biden a confié à Rob Flaherty, l’ancien directeur combatif de la stratégie numérique de la Maison Blanche, la responsabilité de lutter contre la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux. | Avec l’aimable autorisation de Rob Flaherty

Katie Harbath, ancienne directrice des politiques publiques de Facebook et membre du Comité national républicain, a averti que la campagne doit être prudente quant à la difficulté des plateformes sociales – en partie parce que les enquêtes du Parti républicain au Congrès posent des questions « très légitimes » sur la Maison Blanche. pression passée sur les plateformes pour supprimer du contenu.

« Cela ne fait pas du bien de voir quelqu’un essayer de menacer son contrôle ou de forcer les plates-formes à agir », a-t-elle déclaré.

Un paratonnerre obtient un nouveau rôle

Flaherty, qui a été promu à la tête de la campagne en août, est au centre de la controverse politique autour de la lutte contre la désinformation en ligne. Selon des courriels divulgués dans une affaire déposée en Louisiane par les procureurs généraux du Parti républicain, Flaherty a harangué les employés de Facebook et de YouTube lorsqu’il était à la Maison Blanche, insistant sur le fait que les entreprises faisaient davantage pour lutter contre la rhétorique contre le vaccin Covid-19.

Son messages rédigés de manière agressive ont fait de lui la cible d’allégations conservatrices selon lesquelles la Maison Blanche et d’autres responsables de Biden auraient fait pression à tort sur des entreprises privées pour qu’elles suppriment les discours sur Internet.

L’affaire elle-même est toujours d’actualité : il y a plusieurs semaines, un tribunal fédéral a reconnu que l’administration Biden avait probablement violé le premier amendement en obligeant les plateformes à supprimer le Covid-19 et le contenu électoral, et a émis une ordonnance limitant les fonctionnaires du gouvernement à contacter les entreprises. Le juge Samuel Alito a temporairement suspendu cette décision jeudi dernier alors que l’administration travaille sur une demande formelle auprès de la Cour suprême pour bloquer l’ordonnance.

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre républicaine, Jim Jordan, exige également Flaherty s’asseoir pour une déposition dans le cadre d’une enquête distincte menée par son sous-comité sur la même question.

La campagne Biden a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter le procès en cours devant la Cour fédérale ou l’enquête Jordan.

Malgré la controverse, Biden a continué de soutenir Flaherty comme son chien d’attaque sur les réseaux sociaux depuis qu’il a commencé en tant que directeur numérique de sa première campagne en 2019. Flaherty a trouvé de nouvelles façons de rendre son patron plus engageant auprès des jeunes électeurs en enregistrant des vidéos TikTok et Instagram. avec des célébrités comme les Jonas Brothers et Olivia Rodrigo à la Maison Blanche. Biden a continué à élever Flaherty, faisant de lui le premier directeur de la stratégie numérique à être nommé assistant du président. Il a félicité Flaherty lors de son départ en juin, affirmant qu’il « avait agi avec une créativité sans précédent, un esprit d’innovation et un penchant pour l’action ».

Honte publique et contre-message

Alors que la campagne démarre, l’équipe juridique de la campagne Biden prévoit toujours d’utiliser le manuel traditionnel consistant à contacter les sociétés de médias sociaux et à signaler les contenus qui enfreignent les politiques de la plateforme.

Mais le personnel de campagne a déclaré que la meilleure stratégie consistait à faire honte publiquement aux entreprises qui n’appliquaient pas leurs propres politiques en matière de désinformation. Ils prévoient d’utiliser Facebook pour diffuser des publicités payantes contre les faux messages, ce qu’ils ont commencé à faire lors de la campagne de 2020 après que la plateforme a cessé de vérifier les mensonges des politiciens en 2019, mais ils amplifieront considérablement cet effort en 2024.

La campagne Biden se concentre sur la rhétorique anti-vaccin Covid du gouverneur de Floride Ron DeSantis, y compris sa dernière poussée contre la recommandation du CDC à toute personne de moins de 65 ans de recevoir le vaccin Covid mis à jour. | Photo AP

Selon les responsables de la campagne, la refonte comprend l’augmentation de leurs rangs pour atteindre des centaines de personnes d’ici le printemps prochain, ce qui implique l’élargissement de leurs propres équipes de communication, juridiques, numériques et d’intervention rapide – et la collaboration avec le personnel du Comité national démocrate, des partis démocrates de l’État et des autres. -des bénévoles sur le terrain — pour surveiller et corriger rapidement les informations erronées. Ils prévoient également de créer et de diffuser des publicités payantes destinées aux électeurs sensibles afin de contrer toute désinformation contre Biden en tant que candidat. Ils s’appuieront également sur des organisations locales et des bénévoles pour réfuter les fausses affirmations des opposants qui visent à supprimer la participation électorale, ainsi que sur le travail avec les médias pour vérifier les contrevérités, a déclaré l’équipe de campagne de Biden.

La campagne est particulièrement axée sur la lutte contre la désinformation des principaux candidats républicains, notamment Trump, dont la campagne, ses partisans et ses comptes personnels ont constamment diffusé des mensonges sur les résultats des élections de 2020, ainsi que des attaques plus personnelles contre Hunter Biden, qui est actuellement inculpé d’armes à feu. . La campagne se concentre également sur la rhétorique anti-vaccin Covid du gouverneur de Floride Ron DeSantis, notamment sa dernière offensive contre la recommandation du CDC à toute personne de moins de 65 ans de recevoir le vaccin Covid mis à jour.

Les observateurs de l’industrie technologique ne sont pas surpris du changement de stratégie du camp Biden. « Le vent de la modération du contenu a tourné depuis 2020 », a déclaré Nu Wexler, qui a auparavant travaillé dans la communication politique pour Google, Facebook, Twitter et pour les législateurs démocrates.

Compte tenu du changement dans l’industrie – et des risques politiques d’une réaction brutale – Wexler et Harbath ont tous deux suggéré que les contre-messages constituent une meilleure utilisation du temps et des ressources de la campagne que de faire pression directement sur les plateformes pour qu’elles appliquent leurs politiques.

Les campagnes de Trump et DeSantis n’ont pas répondu à une demande de commentaires sur leurs propres politiques de désinformation à l’horizon 2024.

Une autre menace de désinformation qui a évolué depuis la campagne de 2020 est l’explosion soudaine des outils d’intelligence artificielle générative comme ChatGPT. L’IA générative peut être déployée par des campagnes pour produire des contrefaçons profondes – des images ou des vidéos manipulées destinées à tromper le téléspectateur – qui pourraient être utilisées pour influencer les électeurs en 2024. Et la menace n’est même pas hypothétique – un super PAC pro-DeSantis a déjà utilisé l’IA générative dans une publicité cet été.

La campagne se prépare donc à ce qu’elle considère comme un probable déluge de désinformation de la part des candidats et des outils d’IA. Maury Riggan, l’avocat général de la campagne, a déclaré : « Aussi grave que soit le problème en 2020, il n’en est que devenu plus complexe. »