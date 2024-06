La campagne de ballons poubelles de la Corée du Nord est « honteuse » – Séoul (VIDEO) — RT World News

Plus tôt cette semaine, l’armée sud-coréenne a déclaré que son voisin déversait des déchets du ciel de l’autre côté de la frontière. Le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, a déclaré que la Corée du Nord n’était pas un pays « pays normal » après que Pyongyang a envoyé au moins 260 ballons au-dessus de la frontière sud, dispersant des excréments et des détritus présumés en début de semaine. La Corée du Nord a déclaré que les ballons étaient des représailles à une campagne en cours menée par des transfuges et des militants nord-coréens en Corée du Sud, qui envoient régulièrement des ballons gonflables transportant des tracts de propagande. « C’est un acte inimaginablement honteux et inadmissible pour un pays normal », » a déclaré Shin lors du 21e forum sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour samedi. Il a également décrit la cascade du ballon comme un « un acte contre l’humanité et une violation claire et grave de la convention d’armistice ». Plus tôt cette semaine, un responsable sud-coréen des chefs d’état-major interarmées (JCS) a déclaré à l’agence de presse Yonhap que le lancement des ballons, dont certains ont touché terre jusqu’à 280 km (180 miles) de la frontière, « violer[s] le droit international et menacent sérieusement[s] la sécurité de notre peuple. EN SAVOIR PLUS:

La Corée du Nord mène des exercices d'attaque préventive (PHOTOS) Outre ce dernier incident, le ministre sud-coréen de la Défense Shin a également accusé le Nord d'avoir lancé une « une fusée utilisant des technologies de missiles balistiques interdites par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, prétendant qu'il s'agissait d'un satellite de reconnaissance. » Lundi, les garde-côtes japonais ont déclaré que la Corée du Nord l'avait informée de son intention de lancer un « Fusée porte-satellite » dans les jours à venir. En novembre dernier, la Corée du Nord a envoyé son premier satellite de reconnaissance militaire en orbite, s'engageant à en lancer trois autres au cours de l'année 2024. Selon Pyongyang, le réseau de surveillance spatiale est nécessaire pour surveiller les activités hostiles des États-Unis et de leurs alliés dans la région.

Vendredi, les médias d'État nord-coréens ont rapporté que le chef suprême du pays, Kim Jong-un, avait supervisé le tir de missiles balistiques à courte portée. L'exercice visait à démontrer la capacité de la RPDC à exécuter « attaques préventives » au Sud, a expliqué Pyongyang.

Vendredi, les médias d’État nord-coréens ont rapporté que le chef suprême du pays, Kim Jong-un, avait supervisé le tir de missiles balistiques à courte portée. L’exercice visait à démontrer la capacité de la RPDC à exécuter « attaques préventives » au Sud, a expliqué Pyongyang.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé lundi leurs propres exercices, impliquant plus de 90 avions.

