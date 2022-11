La campagne de 12 ans du Sun pour geler les taxes sur le carburant a été saluée alors que les chefs du Trésor laissent entendre que la taxe ne sera pas augmentée

La campagne de 12 ans du Sun pour geler les taxes sur le carburant a été saluée hier alors que les chefs du Trésor ont laissé entendre que la taxe ne serait pas augmentée.

Le secrétaire de l’Échiquier a fait l’éloge de notre campagne Keep It Down avec Fair Fuel UK pour avoir défendu les conducteurs en appelant à conserver la coupe de 5p de Rishi Sunak.

Avant la déclaration d’automne de jeudi, des dizaines de milliers de conducteurs ont exhorté le chancelier Jeremy Hunt à ne pas les frapper avec des hausses de carburant – et à être audacieux en réduisant la taxe.

Brandissant la pétition de Fair Fuel UK, le député conservateur Jonathan Gullis a déclaré hier que les automobilistes pressés étaient « punis par une fiscalité paralysante et inutilement élevée, dont le Trésor a bénéficié à hauteur de 3 milliards de livres sterling ».

Il a ajouté: «C’est pourquoi je soutiens la campagne de The Sun et Fair Fuel UK pour au moins maintenir la réduction des droits sur le carburant. Le chancelier est-il d’accord ?

Répondant au nom du Trésor, le secrétaire de l’Échiquier James Cartlidge a déclaré que M. Gullis “comme le journal The Sun est un champion absolu des automobilistes dans sa circonscription, des transporteurs et de tous ceux qui dépendent des véhicules à essence et diesel”.

Lorsque les députés travaillistes ont tenté de chahuter, le ministre a ajouté: “Ils rient en face, mais mon honorable ami défend ses électeurs et fait ce qu’il faut.”

Lors du budget de l’automne dernier, le chancelier de l’époque, M. Sunak, a gelé les taxes sur le carburant pour la 12e année consécutive.

Et il a suivi quelques mois plus tard avec une réduction de 5 pence le litre pendant 12 mois pour une économie de 5 milliards de livres sterling.

Le patron de Fair Fuel, Howard Cox, a déclaré: «Les compliments chaleureux sont les bienvenus, mais ils ne signifient rien si le chancelier n’est pas audacieux jeudi.

“La réduction importante des taxes sur le carburant réduira l’inflation et atténuera la crise du coût de la vie.”

Des sources du Trésor ont déclaré qu’une décision sur les taxes sur le carburant sera prise dans le budget du printemps.