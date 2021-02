Andrew Yang est un des favoris dans la course pour devenir le prochain maire de New York. | Photo par Michael M. Santiago / Getty Images

La campagne du candidat à la mairie de New York a déclaré qu’elle n’était pas au courant des allégations bien médiatisées.

La campagne du maire d’Andrew Yang coupe les liens avec l’un de ses collecteurs de fonds, Shervin Pishevar, un investisseur qui a quitté sa propre entreprise en 2017 après avoir été accusé d’inconduite sexuelle, a appris Recode.

Pishevar, un capital-risqueur qui a fait un pari précoce sur Uber, était l’un des trois douzaines de noms annoncés par la campagne comme faisant partie de son comité organisateur d’une collecte de fonds mardi en faveur de la candidature de Yang à la mairie de New York. Mais la campagne a déclaré lundi soir que lorsqu’elle a approuvé Pishevar en tant que co-hôte, elle n’était pas au courant des allégations bien médiatisées contre lui d’il y a trois ans, soulevant des questions sur le processus de vérification de la campagne Yang.

« En apprenant ces allégations ce soir, nous avons rapidement retiré M. Pishevar du comité hôte de 35 personnes », a déclaré lundi soir un porte-parole de Yang.

Le porte-parole a déclaré que Pishevar n’avait pas encore contribué à Yang. Mais les campagnes examinent généralement de près les personnes qui siègent à leurs comités d’accueil. Bien qu’ils ne soient pas employés par la campagne, les hôtes offrent de leur temps et donnent leur crédibilité en présentant l’événement à des amis et à des contacts professionnels. Il y a une histoire de candidats de haut niveau coupant les liens avec les animateurs de collecte de fonds qui posent des problèmes de réputation à la campagne qu’ils essaient d’aider.

Un représentant de Pishevar a refusé de commenter. « Ravi d’apporter mon soutien à @AndrewYang pour le maire de New York », a-t-il tweeté la semaine dernière. Une source proche de Pishevar, cependant, a déclaré qu’il avait récemment été testé positif au coronavirus et qu’il avait reporté ou retiré des événements alors qu’il se rétablissait.

L’industrie de la technologie a dû se demander s’il fallait ou non offrir une seconde chance aux hommes qui ont admis ou ont été confrontés à des allégations d’inconduite sexuelle. Tous les incidents ne se ressemblent pas, et il existe une diversité d’opinions selon lesquelles les dirigeants devraient être accueillis de nouveau dans l’industrie, quand cela devrait se produire et quelle devrait être la norme pour faire des amendes suffisantes.

Ellen Pao, un leader éminent de la Silicon Valley qui a tenté de rendre l’industrie plus équitable pour les femmes et les minorités, a déclaré qu’il n’y avait pas de réponses faciles.

«Nous n’avons pas décidé comment nous voulons réparer les choses. Andrew Yang sera-t-il la personne qui décidera? Parce que leurs vétérans ne savaient pas qu’il fallait chercher ce genre de choses? Dit Pao. «Nous sommes sur la bonne voie pour reprendre tout le monde et avoir à nouveau les mêmes problèmes.»

Pishevar a été accusé d’agression sexuelle et / ou de harcèlement par cinq femmes, a rapporté Bloomberg fin 2017. «Dans chaque cas, les femmes ont accusé Pishevar d’exploiter un lien professionnel et d’utiliser la perspective d’un emploi, d’un mentorat ou d’un investissement pour faire un acte sexuel non désiré. avance », selon le média.

Les allégations contre Pishevar figuraient parmi les scénarios #MeToo les plus importants de la Silicon Valley. Les affirmations allaient au-delà des commentaires non sollicités: plusieurs femmes ont déclaré à Bloomberg que Pishevar s’était imposé à elles et les avait embrassées, par exemple.

Les représentants de Pishevar ont nié les allégations à l’époque, affirmant qu’il était «convaincu que ces anecdotes se révéleront fausses». Pishevar a également été poursuivi par une allégation de viol publiée dans les médias qui s’est avérée plus tard fondée sur un rapport de police falsifié. Pishevar a démissionné de son entreprise, Sherpa Capital, à la suite des allégations afin, a-t-il dit, de lutter contre «la campagne de dénigrement contre moi».

Les histoires ont également eu des retombées politiques. Pishevar avait été une importante collecte de fonds pour les démocrates, y compris pour les deux campagnes présidentielles de Barack Obama. Certains démocrates de haut niveau en 2017, comme Cory Booker et Kamala Harris, ont redirigé les dons que Pishevar avait donnés à leurs campagnes à la suite du scandale. Pendant les années suivantes, il était apparemment hors du jeu de la collecte de fonds politique.

Mais maintenant Pishevar a réapparu lentement sur la scène publique loin de la Silicon Valley – maintenant à Miami, où il a déménagé à la suite des allégations. Il a lancé plusieurs nouvelles entreprises commerciales basées dans la ville.

Il est également revenu dans le monde de la politique, comme le montre la collecte de fonds Yang. Après l’apparition des allégations fin 2017, les dons politiques de Pishevar se sont presque taris. Mais en décembre 2020, il a coupé les chèques aux candidats républicains se présentant au Sénat en Géorgie, selon les archives fédérales. Pishevar a également passé du temps avec le maire de Miami, technophile, Francis Suarez, et l’aidant à lancer la ville pour les greffes de la Silicon Valley.

Maintenant, il a développé des liens avec l’éventuel prochain maire de New York. Yang est considéré comme l’un des favoris de la course à la mairie de cet automne en raison de son profil national. Il est également populaire auprès des dirigeants de la technologie: l’événement de mardi est présenté comme une conversation entre Yang et Chamath Palihapitiya, l’un des premiers dirigeants de Facebook. D’autres personnalités de la technologie à New York et dans la région de la baie de San Francisco se sont inscrites pour co-organiser l’événement virtuel.

Les billets coûtent entre 100 $ et 2 000 $, selon une copie de l’invitation.