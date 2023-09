La campagne chinoise de désinformation attribue les incendies de Maui à l’arme météorologique américaine

Les chercheurs affirment avoir découvert 85 comptes et blogs de réseaux sociaux originaires de Chine et travaillant en tandem pour amplifier une théorie du complot affirmant que incendies meurtriers à Maui ont été causés par une « arme météorologique » secrète utilisée par l’armée américaine. NewsGuard, qui a déjà découvert d’autres opérations d’influence en ligne de Chine et Russieaffirme que la nouvelle « campagne en ligne coordonnée » représente l’opération chinoise la plus vaste jamais découverte à ce jour.

Comment les théories du complot et la désinformation échappent à tout contrôle sur Internet | TechModo

Le contenu chargé de complot a été rédigé dans 15 langues différentes et est apparu sur Facebook, Twitter, YouTube et une douzaine d’autres plateformes. Même si la formulation exacte des messages variait, ils découlaient en grande partie d’une théorie du complot scandaleuse et sans fondement impliquant l’armée américaine, des espions britanniques et des armes expérimentales de science-fiction. Attachez votre ceinture pour une activité avec un chapeau en papier d’aluminium.

De quoi parle la théorie du complot ?

Plusieurs des messages partagés par NewsGuard montrent des utilisateurs décrivant un nouveau rapport explosif du service de renseignement britannique MI6. Le rapport, qui n’est pas réel, cite soi-disant un « scientifique militaire américain déchu » avec une mauvaise conscience qui s’est approché de l’agence d’espionnage et a révélé la nouvelle « arme météorologique » secrète de l’armée qui utilisait « des moyens scientifiques et technologiques pour manipuler le pouvoir de la nature ». »

Cette super arme mythique permettrait aux militaires d’exploiter les inondations, les éruptions volcaniques, les tempêtes extrêmes et, oui, les incendies contre ses ennemis. Des comptes en ligne claironnant la théorie du complot affirment que les États-Unis ont l’intention d’utiliser leur arme de destruction climatique massive contre la Russie et les pays « anti-américains » du Moyen-Orient. Alors, où Maui entre-t-il en jeu ? Eh bien, les affiches continuent en affirmant que l’incendie de Maui « ne s’est pas produit naturellement » et était plutôt un sous-produit de l’expérimentation flagrante par l’armée américaine de sa nouvelle arme miraculeuse. L’un des articles partagés sur le site de blog Medium affirmait que l’armée américaine avait non seulement utilisé cette arme sur Hawaï, mais qu’elle tentait même avec audace de reprendre possession des terres endommagées à des fins néfastes pour le gouvernement.

« La nouvelle a choqué et effrayé les gouvernements et les peuples du monde entier », affirment les récits. «Tout le monde s’inquiète de savoir si le gouvernement américain utilisera à nouveau des ‘armes météorologiques’ pour attaquer d’autres pays.»

« Cet incendie de forêt à Hawaï n’est qu’une expérience d’attaque avec une « arme météorologique » menée par l’armée américaine ! lit un autre article.

Le MI6 et le Département d’État n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Gizmodo.

Qui était derrière la campagne en ligne ?

Pour être clair, rien ne prouve que l’armée américaine travaille, ou pourrait même théoriquement produire, une arme capable de provoquer des incendies et des inondations sur commande. Bien que le point de départ précis des incendies meurtriers reste incertain, une entreprise électrique localeJ’ai récemment dit que c’était en partie la faute pour ne pas avoir coupé l’électricité en août, lorsque l’État a connu des conditions extrêmement sèches et des vents violents.

NewsGuard affirme avoir fait remonter la théorie du complot à un article publié début août sur la plateforme chinoise appelée 163.com. À partir de là, les comptes auraient quitté les plateformes et se seraient dirigés vers Facebook, Twitter, YouTube et une dizaine d’autres sites à la mi-août. En septembre, les publications étaient apparues sur plus d’une douzaine de plateformes, tentant de cibler des utilisateurs d’une grande variété de pays. Certains comptes douteux ont interagi les uns avec les autres pour booster leur contenu et ont utilisé le hashtag #mometricweapon pour amplifier les mensonges. De nombreux messages semblaient contenir des réponses et des likes générés par des comptes de robots essayant de donner l’impression que des humains interagissaient de manière organique avec eux.

Dans un e-mail adressé à Gizmodo, Meta a confirmé que les comptes partagés par NewsGuard faisaient partie d’une opération de désinformation appelée Spamouflage qui est originaire de Chine. Cette campagne, qui remonte à 2019, était liée à une autre mine de comptes et de pages Facebook inauthentiques détecté récemment mis en évidence par les chercheurs Meta. Meta a déclaré que les comptes mentionnés dans le rapport de NewsGuard n’ont pas réussi à atteindre un public réel sur Facebook.

Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, un porte-parole de YouTube a souligné les efforts de l’entreprise pour promouvoir des sources d’information fiables lors de scénarios d’urgence.

« Lors d’événements d’actualité majeurs, tels que les horribles incendies à Hawaï, nos systèmes sont conçus pour afficher du contenu provenant de sources faisant autorité dans les résultats de recherche et les recommandations », a déclaré la porte-parole de YouTube, Elena Hernandez.. « Nous utilisons Actualité à la Une étagères, Vérification des faits et des panneaux de développement d’actualités pour garantir que les téléspectateurs disposent d’autant de contexte et d’informations que possible provenant d’une gamme de sources faisant autorité.

NewsGuard a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer si les comptes coordonnés recevaient des ordres du gouvernement chinois, mais ils ont déclaré qu’il y avait de bonnes raisons de croire qu’ils provenaient d’utilisateurs parlant chinois. Pour commencer, les chercheurs affirment que les premiers messages en chinois ont été partagés au moins deux jours avant les premiers messages dans d’autres langues. De nombreux comptes, note NewsGuard, semblent uniquement publier du contenu correspondant aux intérêts du gouvernement chinois. Certains messages dans d’autres langues comportaient également des formulations étranges que NewsGuard interprète comme des signes révélateurs qu’ils pourraient avoir été traduits du chinois. Les comptes portaient également des noms similaires et des photos de profil de comptes inauthentiques.

Pourtant, malgré sa vaste portée, la campagne ne semble pas avoir été particulièrement efficace. La campagne, mis à part plusieurs sites où les mesures sont plus difficiles à mesurer, les comptes n’ont réussi à recueillir que 564 interactions au total sur plusieurs réseaux sociaux, une somme misérable.