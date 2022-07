La campagne canadienne de la CONCACAF W montre pourquoi ils peuvent à nouveau contrarier l’USWNT

Le Canada affrontera les États-Unis dans la finale très attendue et très attendue du championnat CONCACAF W. Azaël Rodriguez/Getty Images

MONTERREY, Mexique – L’équipe nationale féminine du Canada a battu la Jamaïque 3-0 lors de la deuxième demi-finale de la soirée du championnat CONCACAF W de jeudi, plaçant les médaillées d’or olympiques en titre dans une bataille finale très attendue contre les États-Unis lundi prochain à l’Estadio BBVA.

Ce sera un défi de taille contre les États-Unis, car les deux équipes sont restées invaincues à ce tournoi sans encaisser de but. Mais là encore, à quand remonte la dernière fois que l’USWNT a perdu un match ? était à cette équipe canadienne lors de la demi-finale des matchs retardés de Tokyo 2020.

Malgré des conditions d’humidité idéales et de légers courants de poussière pénétrant dans l’Estadio Universitario, le Canada a eu peu de problèmes avec une équipe jamaïcaine qui n’avait pas l’attaquant vedette Khadija “Bunny” Shaw. Selon le manager Lorne Donaldson, Shaw faisait face à “peut-être une petite maladie” et a choisi de reposer le meilleur buteur du tournoi de son équipe avant une confrontation pour la troisième place contre le Costa Rica.

Le Canada s’est rapidement mis en marche jeudi à la 18e minute de Jessie Fleming. Après un centre légèrement dévié de l’arrière gauche Ashley Lawrence, Fleming a bien fait de bondir sur le centre et de diriger le ballon au fond des filets en première mi-temps. Le Canada a continué à avoir une énorme quantité de possession de balle, mais comme l’entraîneur Bev Priestman l’a dit lors de la conférence de presse d’après-match : « Nous ne nous sommes pas occupés du jeu direct et de la transition.

“Nous avons corrigé cela à la mi-temps, je pense que cela a fait une grande différence”, a-t-elle ajouté plus tard.

L’incorporation rapide de quatre remplaçants (Adriana Leon, Jordyn Huitema, Allysha Chapman et Julia Grosso) à la 53e minute a donné à l’équipe de Priestman un avantage plus dynamique. À la 64e minute, Leon envoyait à distance un centre parfaitement chronométré qui atterrissait parfaitement vers Chapman, qui se dirigeait vers le ballon pour porter le score à 2-0. À la 76e, Huitema a redirigé un centre vers Leon, offrant à Leon l’occasion de sprinter vers le ballon lobé et de le taper dans le filet.

Peut-être grâce à des options rajeunies sur le banc, ou peut-être grâce aux températures qui ont finalement chuté dans les années 80, le Canada a été enthousiaste en seconde période – accumulant plus tard un total de 33 tirs sur l’intégralité des 90 minutes et plus. La Jamaïque, à l’autre bout du terrain, finirait avec seulement deux.

Pourtant, même après avoir remporté une victoire 3-0, une place précédente dans la Coupe du monde féminine 2023 via la phase de groupes, une quatrième victoire consécutive et un quatrième match consécutif dans le tournoi sans but accordé, Priestman pense que son équipe est capable de plus.

“Je pense qu’il y a un autre niveau et je pense que jouer contre une équipe comme les États-Unis fera ressortir certaines de nos forces que les équipes ne nous ont peut-être pas permis de faire”, a déclaré l’entraîneur canadien.

“Il y a beaucoup en jeu, ce sont les Jeux olympiques que nous voulons et nous voulons nous assurer de gagner cette finale.”

“Je pense que nous avons eu différents types de victoires, que ce soit depuis le banc ou depuis la formation de départ”, a déclaré Huitema. “Je pense que tout autour de notre équipe est prêt à entrer et à leur faire du mal. Je pense que nous sommes très profonds et que notre équipe a beaucoup de profondeur.”

En dehors du terrain, les joueurs ne semblent pas avoir été touchés par un problème interne imminent avec leur fédération qui n’a pas encore été résolu. Au milieu des tensions sur les négociations, un reportage du média canadien TSN mardi qui a mis en évidence un prétendu manque de transparence sur la gouvernance et les finances de ceux qui dirigent Canada Soccer.

Les joueurs ont répondu avec une longue déclarationqui indiquait qu’ils étaient “profondément troublés par le contenu” de l’article et qu’ils avaient également appelé à une “enquête” sur la question.

Le milieu de terrain canadien Quinn a déclaré après la victoire que les joueurs « parcouraient toujours l’article » et que c’était une « semaine difficile » en raison de ce qui se passait dans les coulisses, mais a laissé échapper un sourire dans la zone mixte en discutant de ce qui nous attend. le terrain.

“Nous avons un match important”, a déclaré le milieu de terrain avec optimisme. “Ce sera notre priorité pour aller de l’avant.”