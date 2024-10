La campagne Call of Duty Black Ops 6 se porte bien, mais les crashs posent problème

Le Appel du devoir Black Ops 6 La campagne a déjà reçu des réponses favorables de la part des joueurs et constitue certainement une amélioration par rapport à Modern Warfare 3 de l’année dernière. Où l’édition 2023 de CoD ressemblait à une extension solo de Warzone, avec une histoire minimale, pas de décors décents et un Beaucoup de niveaux précipités ou réutilisés, Black Ops 6 se classe potentiellement aux côtés de Cold War et Ghosts (oui) comme l’une des campagnes les plus cohérentes de l’histoire récente de la série. Mais, malgré les critiques de Black Ops 6 Steam, certains joueurs PC signalent des problèmes de crash, ou disent même qu’ils ne parviennent pas à lancer le FPS.

Si vous souhaitez un aperçu du mode solo de cette année, consultez la liste complète des missions Black Ops 6, qui indique la durée de la campagne et où elle se connecte aux autres jeux de la série. Cela vaut vraiment la peine d’y jouer. Alors que CoD, en général, est devenu davantage un jeu FPS multijoueur au cours de la dernière décennie, obligeant certains à ignorer complètement la campagne, Black Ops 6 est un effort solo extrêmement crédible. Assurez-vous simplement d’avoir tous les codes de puzzle de la planque Black Ops 6 – vous en aurez besoin.

Sur Steam, la réponse à la campagne CoD de cette année est enthousiaste. La majeure partie du jeu est liée à la page globale de la boutique « Call of Duty », mais le mode solo a sa propre liste, il est donc possible d’évaluer séparément l’opinion des joueurs sur le mode histoire. Plus de 500 avis ont déjà été partagés pour la campagne Black Ops 6 ; 75 % d’entre eux sont favorables, conférant au jeu une note officielle « plutôt positive ».

« Black Ops 6 est l’un des jeux les plus amusants que j’ai eu depuis très, très longtemps avec Call of Duty », a déclaré un joueur. écrit. « Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis autant amusé dans CoD. » « Black Ops 6 est tellement bon », écrit un autre. «Je ne suis venu que pour CoD 4 et Modern Warfare 2019, la plupart des autres entrées ne présentant aucun intérêt. Mais je peux dire que c’est l’un des meilleurs.

D’autres joueurs PC décrivent des problèmes avec Black Ops 6 qui plante ou refuse de se lancer – il existe plusieurs fils de discussion dans les forums de discussion Steam du jeu citant soit des erreurs de démarrage, soit des blocages en cours de partie. « Première fois que CoD est disponible via Steam », une affiche explique. « J’ai installé l’application Call of Duty et le « DLC » Black Ops 6. Le jeu se ferme instantanément. « Un match se passe bien », écrit un autre joueur, « puis retour au lobby, puis le compte à rebours du match démarre, puis se bloque sans raison. »

Certains joueurs affirment avoir résolu ces problèmes soit en désinstallant et réinstallant Call of Duty, soit en mettant à jour divers pilotes sur leur PC. La mise à jour vers la dernière version de Windows aurait également aidé dans certains cas.

