La campagne Biden veut désormais devenir virale

Ce sera « plus chaud », « rapide » et « pourrait être un peu drôle », a déclaré Rob Flaherty, directeur adjoint de la campagne de Biden.

« [Biden HQ] nous donne la possibilité d’être juste un peu plus percutants, d’obtenir un peu plus de volume », a déclaré Flaherty, « mais aussi de contribuer à alimenter les récits sur les réseaux sociaux. [media] à un clip plus élevé.

Une réponse rapide n’est une nouveauté pour aucune des deux parties. Mais l’accent mis sur la production de contenu viral en ligne reflète l’évolution du champ de bataille des campagnes modernes – de la présentation de sujets de discussion et du travail des journalistes à la suppression de vidéos populaires et à leur diffusion à des influenceurs alliés. Cela signifie également lutter contre la désinformation qui peut se propager rapidement.

« Vous nous verrez passer à l’offensive sur des choses qui doivent être corrigées », a déclaré Flaherty.

Ce lancement intervient alors que l’administration Biden fait face à une affaire judiciaire fédérale dirigée par les Républicains et à une enquête du Congrès sur ses contacts avec les sociétés de médias sociaux en 2020, les exhortant à supprimer le contenu lié à Covid-19 et aux élections de 2020. Cela coïncide également avec les inquiétudes selon lesquelles le président ne s’exprime pas bien auprès des jeunes électeurs qui vivent principalement en ligne.

Ces mêmes électeurs en ligne auront un premier aperçu des efforts de la campagne Biden pour devenir viraux lors du deuxième débat de la primaire présidentielle républicaine mercredi soir. Mais, au préalable, Flaherty s’est assis pour une entrevue afin de discuter des objectifs.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de concision.

POLITICO : En quoi cette voix de campagne est-elle différente de ce que nous avons déjà entendu lors de la campagne Biden ?

Flaherty : Biden HQ sera une marque de médias sociaux qui se situera au sommet de la salle de guerre numérique que nous mettons en place lors de la campagne ici et au [Democratic National Committee]. Ce sera notre voix de réponse rapide. Cela va être un peu plus irrévérencieux. Ça va être rapide – ça pourrait être un peu drôle. Mais la question est de savoir comment tirer parti du succès que nous avons connu jusqu’à présent avec la réponse rapide des médias sociaux et lui donner une approche plus élevée.

Est-ce un changement de marque de [social] des chaînes qui existent déjà ?

C’est en quelque sorte une nouvelle chaîne, [but] nous construisons sur certaines propriétés qui existent déjà. Par exemple, le DNC dispose depuis un certain temps de la « DNC War Room », qui produit du contenu. … L’idée de campagnes comportant ce type de propriétés n’est certainement pas nouvelle d’un côté ou de l’autre. Mais je pense que l’idée est que nous y appliquons ces ressources, mais aussi que cela va simplement être une voix de campagne un peu plus forte.

Les salles de guerre de campagne traditionnelles existent depuis longtemps. En quoi celui-ci est-il différent ?

Si vous regardez comment ces salles de guerre à réponse rapide sur la gauche sont apparues : en 2008, elles vérifiaient les faits sur le site Web de la campagne concernant les publicités diffusées. En 2012, ils ont créé une « équipe de vérité », qui créait du contenu destiné aux journalistes. Et en 2016, il y a eu « The Briefing », de notre côté, et il y a eu, en quelque sorte, ce flux de contenu. En 2020, nous y avons ajouté des médias payants. Je pense que le but de cette opération est que nous allons recommencer à faire valoir tout cela.

Dans l’environnement médiatique fracturé dans lequel nous vivons actuellement, la vitesse compte. Et donc, vous allez nous voir veiller à ce que les derniers extraits de ce que disent nos adversaires soient diffusés dans le monde. Nous allons nous appuyer sur le type de contenu à réponse rapide qui a été la marque de notre succès jusqu’à présent, comme la vidéo de Marjorie Taylor Greene que nous avons vue en juillet.

En 2020, la campagne Biden s’est vraiment fortement appuyée sur les influenceurs pour faire passer votre message. Le siège de Biden s’appuie-t-il sur ce réseau d’influenceurs ?

Absolument. Ainsi, le DNC s’est efforcé de construire ce grand réseau d’influenceurs avec des alliés – un réseau d’amplification. Nous avons également fait ce travail… Nous reconnaissons pleinement qu’il ne suffit pas de penser uniquement au contenu détenu, mais qu’il faut réfléchir à la manière dont vous le distribuez et à qui il est distribué.

Trois ans, c’est toute une vie sur Internet. Comment la campagne Biden s’adapte-t-elle numériquement en 2024 par rapport à 2020 ?

Je pense que la réponse à cette question réside dans notre mérite [media]notre propre [media], et nos médias payants, vous devez être présent dans beaucoup plus d’endroits car le monde est devenu plus fragmenté et plus personnalisé. Cela signifie donc plus de diversité dans notre façon de penser le ciblage publicitaire, plus de diversité dans notre façon de penser les médias gagnés, et un volume de contenu plus élevé. C’est tout ce que nous pouvons faire grâce à la campagne.

Et l’autre question est : comment pouvons-nous transmettre des messages par l’intermédiaire d’autres personnes à ceux qui leur font confiance ? Oui, il s’agit d’influenceurs et de créateurs, mais il s’agit également de savoir comment amener nos supporters à amplifier les messages sur leurs réseaux sociaux.

Au début de la pandémie en 2020, on a tenté de diffuser beaucoup de contenu. Que ce soit le podcast malheureux, ou d’autres moyens d’essayer de faire sortir Biden qui n’ont pas abouti. Ces vidéos sont-elles le moyen le plus efficace [to pump out content]?

Eh bien non, je pense que la réalité est qu’on ne sait jamais ce qui va rester, et donc il faut essayer beaucoup de choses. Et donc cela va signifier de diffuser beaucoup de clips de nos adversaires sans aucun effet de balle, ce que nous avons vu beaucoup de gens faire. Cela signifiera davantage de vidéos à réponse rapide que nous avons réalisées assez fréquemment, mais nous allons accélérer le tempo. La réalité est donc que la réponse à cette question est : plus c’est plus. … Ce compte nous donne cette bande passante pour pouvoir faire cela.

Une autre chose à noter est que nous ne lançons pas simplement cela sur Twitter. Nous allons le lancer sur Threads. Nous allons considérer cela comme étant indépendant de la plate-forme, car nous ne savons tout simplement pas à quoi ressemblent les perspectives à long terme de Twitter. Nous devons considérer cela non seulement comme un jeu sur Twitter, mais comme un jeu de plateforme à grande échelle.

Quand vous avez dit que cela allait être un peu plus chaud, pouvez-vous parler un peu plus du ton ?

Evidemment, le président, sa voix est une voix particulière. Nous utilisons sa voix pour attaquer nos adversaires, mais nous le faisons d’une manière respectueuse et digne de sa voix. … Mais c’est l’occasion pour nous d’être juste un peu plus agressifs, peut-être un peu plus sournois, peut-être un peu plus drôle, mais aussi factuel.

Le mantra en 2020 était : basé sur certains de vos entretiens, pour « gagner l’âme d’Internet ». Devenir un peu plus chaud, devenir un peu plus agressif est-il une reconnaissance du fait que vous deviez être plus offensif sur Internet ?

Non, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu’on était offensifs en 2020. On a fait des choses comme la tapette à mouches … Cela a toujours fait partie du répertoire. La stratégie de 2020 consistait à utiliser Internet pour connecter les gens. Et ce n’est peut-être pas toujours ce que privilégie l’algorithme, mais cela va nous aider à identifier les personnes dont nous avons besoin pour agir à notre place.

Mais il est président, et il reçoit des flèches de toutes sortes de coins fous de l’extrême droite, donc nous devons être en défense pour être en attaque ou être en attaque pour être en défense.

Dans quelle mesure le siège de Biden s’occupera-t-il de lutter contre la désinformation ? [on social media]?

Notre stratégie ici consiste à s’attaquer aux attaques contre le président. La meilleure chose qu’une campagne puisse faire est d’être agressif face aux inexactitudes et aux attaques qui arrivent, et donc, nous allons être agressifs, en ripostant de différentes manières contre nos adversaires. Nous défendrons jusqu’au bout le bilan du président.

Selon un sondage public, Biden a du mal à entrer en contact avec les jeunes électeurs. Le siège de Biden est-il un moyen d’atteindre ces électeurs ?

Je pense que la réalité est que c’est une façon de communiquer en ligne. Il y a certainement beaucoup de jeunes électeurs en ligne. Il y a certainement beaucoup d’électeurs non jeunes en ligne. … Je pense qu’il s’agit d’un flux de contenu neutre en termes d’âge, mais nous serons certainement dans des endroits où se trouvent beaucoup de jeunes.