La campagne Biden place le droit à l’avortement au premier plan alors qu’elle envisage de lier Trump aux interdictions de l’avortement

Washington

CNN

—



La campagne Biden sera diffusée sur les ondes des États en conflit avec sa première publicité de l’année axée sur l’avortement, mettant en vedette le témoignage brutal et émouvant d’une femme personnellement touchée par l’interdiction de l’avortement dans l’État. rejette directement la faute sur l’ancien président Donald Trump.

Cela survient alors que la campagne lance cette semaine une campagne de presse à grande échelle pour placer le droit à l’avortement au premier plan de la course à l’avortement en 2024, notamment avec événements en vedette par le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Cette campagne marque le premier effort organisé de la campagne pour mettre l’accent sur la question, cherchant à galvaniser davantage les électeurs autour des droits reproductifs lors de la première élection présidentielle après que la Cour suprême a mis fin au droit constitutionnel fédéral à l’avortement.

Le nouveau spot télévisé fait également suite aux attaques croissantes de Biden contre Trump au cours des premières semaines de l’année, le décrivant comme une menace directe pour la démocratie. Cela fait partie des efforts de la campagne visant à avertir des plans et des positions de Trump avant un éventuel affrontement en novembre.

La publicité d’une minute, intitulée « Forcé » et partagée d’abord avec CNN, présente un témoignage émotionnel directement devant la caméra du Dr Austin Dennard, un obstétricien-gynécologue du Texas et une mère qui a voyagé hors de son État, qui a une interdiction stricte de l’avortement, pour interrompre sa grossesse après avoir appris que son fœtus souffrait d’une maladie mortelle. Dennard qualifie la situation de « pire cauchemar pour toute femme » et critique Trump pour l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade. L’ancien président s’est attribué le mérite d’avoir annulé l’affaire Roe v. Wade grâce aux juges qu’il a nommés à la Cour suprême, déclarant récemment dans une mairie de Fox News : « Pendant 54 ans, ils ont essayé d’obtenir l’annulation de Roe v. Wade, et je l’ai fait. il. Et je suis fier de l’avoir fait.

“Je n’ai jamais pensé que j’aurais besoin d’un avortement pour une grossesse planifiée, mais c’est ce que j’ai fait”, déclare Dennard dans la publicité. « Il y a deux ans, je suis tombée enceinte d’un bébé que je voulais désespérément. Lors d’une échographie de routine, j’ai appris que le fœtus serait mortel et qu’il n’y avait absolument aucune chance de survie.

“Au Texas, vous êtes obligé de porter cette grossesse, et cela est dû au fait que Donald Trump a annulé Roe v. Wade”, dit Dennard alors qu’une image de Trump apparaît sur l’écran. « Le choix était complètement supprimé. Je devais poursuivre ma grossesse, mettant ma vie en danger.

En 2021, le Texas a interdit les avortements au-delà de six semaines de grossesse. Après la décision Dobbs de la Cour suprême en 2022, une loi déclencheur est entrée en vigueur interdisant tous les avortements dans l’État autres que ceux destinés à protéger la vie d’une mère.

Dennard termine la publicité en disant : « Nous avons besoin de dirigeants qui protégeront nos droits et ne les retireront pas, et c’est Joe Biden et Kamala Harris. »

Les responsables de la campagne Biden espèrent que des histoires comme celle de Dennard trouveront un écho auprès des électeurs à l’approche des élections de novembre, alors que la campagne cherche à souligner que Trump et d’autres républicains sont extrémistes et ont travaillé pour limiter les droits reproductifs. Les démocrates ont connu des succès sur la question de l’avortement lors des élections de mi-mandat de 2022 et d’autres élections récentes, que la campagne Biden espère reproduire en 2024.

Près des deux tiers des Américains désapprouvent le Décision de la Cour suprême qui a annulé Roe c. Wadeselon un sondage CNN mené par SSRS au lendemain de la décision. Et un Sondage CNN menée en novembre a révélé que les Américains s’alignent davantage sur le Parti démocrate que sur le Parti républicain sur la question de l’avortement.

C’est ce mécontentement face à la décision de la Cour suprême que la campagne Biden espère capitaliser en novembre. La publicité sera diffusée lundi dans sept États du champ de bataille – Arizona, Géorgie, Michigan, Nevada, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin – et à l’échelle nationale lors de la première de la saison de « The Bachelor » sur ABC. La publicité sera diffusée sur des chaînes comme HGTV, TLC, Bravo, Hallmark, Food Network et Oxygen dans l’espoir d’atteindre les femmes des banlieues et les jeunes électeurs, ont indiqué les responsables de la campagne.

Il sera également diffusé dans les États du champ de bataille lors des matchs de championnat de la conférence de la NFL dimanche prochain, qui, selon le responsable, présentent un public plus jeune et plus diversifié. Une version de 30 secondes de la publicité sera diffusée en même temps sur les plateformes numériques, dont YouTube. La campagne n’a pas précisé le montant d’argent derrière la publicité, qui devrait être diffusée la semaine prochaine.

La campagne Biden prévoit de profiter du 51e anniversaire de Roe v. Wade cette semaine pour faire des arguments relatifs aux droits reproductifs un point central de la campagne.

Harris, qui s’est imposé comme la principale voix de l’administration en matière d’avortement, lancera lundi une tournée sur les libertés reproductives dans le Wisconsin, un État champ de bataille que les démocrates cherchent à défendre.

La poussée se poursuivra le lendemain, lorsque Biden et Harris feront équipe pour leur premier événement de campagne de l’année en Virginie. L’événement, qui portera également sur les droits reproductifs, aura lieu le même jour que les primaires du New Hampshire.

Biden commencé l’année avec un accent renouvelé sur la lutte contre Trump, en essayant de le présenter comme une menace directe pour les libertés personnelles des Américains. Dès le début, la campagne a cherché à avertir que des questions telles que les droits reproductifs étaient attaquées, en montrant même des images de militants du droit à l’avortement manifestant devant la Cour suprême dans la vidéo de lancement de la campagne.

La campagne Biden et la Maison Blanche ont cherché à repousser les interdictions étatiques de l’avortement depuis la décision Dobbs. Biden a pris certaines mesures exécutives concernant l’accès à l’avortement, la contraception et les États adoptant des restrictions à l’avortement, mais même celles-ci ont été assez limitées, soulignant les défis auxquels il est confronté lorsqu’il agit seul.

Dans une note publiée vendredi, la directrice de campagne de Biden, Julie Chavez Rodriguez, a déclaré que Biden et Harris sont « les seuls candidats dans la course à la présidence qui opposeront leur veto à une interdiction nationale de l’avortement pour qu’elle devienne une loi et se battent pour restaurer les protections de Roe – le seul moyen ». garantir l’accès aux soins pour les personnes dans chaque État.

Les hauts responsables de la campagne Biden ont déclaré que leurs recherches montrent que les publicités comprenant des témoignages personnels d’Américains trouvent un profond écho auprès des électeurs. Dans les années qui ont suivi la décision Dobbs, certains démocrates ont rédigé des publicités présentant des histoires émotionnelles et personnelles sur l’avortement.

Cela comprenait un publicité brûlante dans la course au poste de gouverneur du Kentucky dans lequel une femme de 21 ans a détaillé le traumatisme d’avoir été violée par son beau-père en critiquant le procureur général républicain pour ne pas avoir soutenu les exemptions à l’interdiction de l’avortement dans le Kentucky pour les cas de viol et d’inceste.

Dennard, mère de trois enfants, a partagé son histoire en détail dans un palais de justice du Texas, lors d’audiences au Congrès et à la Maison Blanche, où elle a rencontré la première dame Jill Biden l’été dernier. Son fœtus a reçu un diagnostic d’anencéphalie, une maladie dans laquelle le cerveau et le crâne du fœtus ne se forment pas complètement, ce qui constitue également une menace importante pour les patientes enceintes.

L’été dernier, Dennard a déclaré que la poursuite de la grossesse l’aurait exposée à un « risque important », mais elle n’était pas convaincue qu’un prestataire médical lui ferait avorter au Texas suite au diagnostic, étant donné ce qu’elle a décrit comme les paramètres confus et vagues de l’exception d’urgence médicale de l’État.

« Aucune femme en Amérique ne devrait avoir à risquer sa vie ou à fuir son domicile pour recevoir des soins vitaux, mais à cause de Donald Trump, trop de femmes ont été contraintes de faire exactement cela », a déclaré Chavez Rodriguez. « Cette publicité sert à rappeler aux femmes de tout le pays l’héritage dévastateur de la présidence de Donald Trump – et à mettre en garde contre ses projets, s’il est élu, de pousser encore plus loin cette croisade anti-avortement en utilisant toutes les agences et tous les outils du gouvernement fédéral. gouvernement à limiter l’accès des femmes aux soins de santé reproductive.

Ashley Killough et Ed Lavandera de CNN ont contribué à ce rapport.