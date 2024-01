La campagne Biden-Harris dévoilera un nouvel effort pour promouvoir le droit à l’avortement avant l’anniversaire de Roe

La campagne de réélection du président Biden se prépare à mettre en avant le droit à l’avortement à l’approche de l’anniversaire de la décision de la Cour suprême. Décision historique Roe c. Wadea appris CBS News, cherchant à lier les prochaines élections au « droit des femmes de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé – y compris la réalité très possible d’une interdiction nationale de l’avortement dirigée par les républicains MAGA ».

Les projets ambitieux comprennent des achats de publicités, des rassemblements électoraux et des événements à travers les États-Unis, organisés en étroite collaboration avec le Comité national démocrate, qui publiera des articles d’opinion dans les journaux locaux axés sur l’interdiction de l’avortement à l’échelle de l’État.

À l’approche du 51e anniversaire de l’arrêt Roe c. Wade, le 22 janvier, des publicités télévisées et numériques soulignant l’impact personnel des restrictions sur l’avortement seront diffusées dans des États clés comme l’Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin, selon un responsable de la campagne Biden-Harris. .

M. Biden et la vice-présidente Kamala Harris organiseront également un rassemblement électoral en Virginie du Nord le 23 janvier, a indiqué le responsable. La première dame Jill Biden et le second monsieur Doug Emhoff seront également présents, marquant la première fois que les deux couples apparaîtront ensemble à un rassemblement électoral depuis que M. Biden a annoncé sa candidature à la réélection en avril, selon le responsable.

Le rassemblement se concentrera sur les tentatives en Virginie et dans d’autres États faire reculer les droits reproductifs à la suite de l’arrêt Dobbs de la Cour suprême de juin 2022 qui a annulé Roe c. Wade.

“Les Virginiens ont réprimandé sans équivoque le programme MAGA et leurs attaques contre la liberté reproductive des femmes, ce qui a conduit les démocrates à conserver le Sénat et à renverser la Chambre des délégués pour prendre le contrôle total de l’Assemblée générale”, a déclaré la campagne Biden-Harris dans une déclaration à CBS News.

Même si l’avortement n’était pas sur le bulletin de vote en Virginie, Les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des Délégués et a conservé la majorité au Sénat en novembre dernier après avoir fait campagne pour la protection du droit à la procédure.

Une récente Sondage CBS News montre que 57 % des Américains pensent que l’avortement devrait être légal dans tous les cas ou dans la plupart des cas.

Actualités CBS Signalé précédemment sur les projets du vice-président de se lancer dans une tournée multi-États sur les « libertés reproductives » qui débutera le 22 janvier dans l’État charnière du Wisconsin.

L’effort en cours souligne la stratégie de la campagne Biden consistant à lier les efforts rigoureux de restriction de l’avortement menés par le Parti républicain à travers les États-Unis à l’ancien président Donald Trump, alors que Trump poursuit sa campagne présidentielle républicaine et se rapproche à une éventuelle revanche avec M. Biden.

Selon les alliés démocrates proches des efforts de réélection de M. Biden, sa campagne considère le droit à l’avortement comme une question galvanisante pour leur coalition qui renforcera les chances du président de conserver la Maison Blanche.

Depuis la décision Dobbs de la Cour suprême, 21 États ont adopté des mesures restrictives en matière d’avortement.

“Trump a directement ouvert la voie aux extrémistes républicains à travers le pays pour adopter des interdictions draconiennes qui nuisent aux femmes et menacent les médecins”, a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Biden-Harris, dans un communiqué. “En 2024, voter pour Joe Biden et Kamala Harris est un vote pour restaurer Roe, et voter pour Donald Trump est un vote pour interdire l’avortement dans tout le pays. Tels sont les enjeux en 2024 et nous allons continuer à faire sûr que chaque électeur le sait.

“Et tandis que la campagne Biden-Harris s’efforce de placer le droit à l’avortement au premier plan de sa campagne de réélection, l’ancien président Donald Trump a récemment se vanter sur son rôle dans le renversement de Roe, tout en exhortant ses compatriotes républicains à trouver un consensus sur la question afin de « gagner les élections ».

