La campagne Biden 2024 voit plusieurs «voies viables» vers la victoire aux élections de 2024

WASHINGTON (AP) – La campagne de réélection du président Joe Biden promet de tenir les États qui lui ont valu la Maison Blanche en 2020, mais également de concourir dans des endroits qu’elle a perdus comme la Caroline du Nord et la Floride de plus en plus dominée par les républicains, à condition que ce qu’elle dit soit «un nombre de voies viables vers les 270 votes électoraux » nécessaires pour décrocher quatre années de plus.

Offrant ses premiers commentaires approfondis sur la stratégie depuis qu’elle a été nommée directrice de la campagne de Biden le mois dernier, Julie Chavez Rodriguez a écrit dans une note aux « parties intéressées » que la course de 2024 présente « des opportunités importantes pour accroître le soutien démocrate ». Il a été publié alors que Biden voyageait au Japon, mais il saute les arrêts ultérieurs précédemment prévus en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour se concentrer sur les pourparlers sur la limite de la dette à Washington.

Rodriguez a déclaré que la campagne de réélection prévoyait des investissements précoces pour essayer de conserver les États du champ de bataille que Biden a remportés en 2020, notamment le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Nevada et le New Hampshire, et pour tenir la Géorgie et l’Arizona, qui n’avaient pas voté démocrate dans une course présidentielle depuis des décennies. avant il y a trois ans.

Mais la campagne « cherchera également à étendre encore plus la carte dans des États comme la Caroline du Nord et la Floride » et Rodriguez a déclaré que les deux seraient inclus dans un achat publicitaire à « 7 chiffres » qui englobait des investissements dans une série d’États swing.

La campagne de réélection de Biden consiste à demander aux Américains de lui permettre de « terminer le travail » qu’il a commencé, et a cherché à dépeindre les républicains « extrêmes » comme l’ancien président Donald Trump et les partisans de son mouvement « Make America Great Again » comme des menaces pour le noyau américain valeurs politiques.

Trump cherche maintenant la Maison Blanche pour la troisième fois, et bien que la note de service de Rodriguez ne le mentionne pas par son nom, elle a prédit que Biden « l’emporterait une fois de plus sur l’agenda extrémiste MAGA ».

Les conseillers politiques de Biden soutiennent depuis longtemps que Biden a battu Trump une fois et peut le faire à nouveau. Si quelqu’un d’autre capture la nomination présidentielle du GOP – comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui est largement considéré comme une alternative de premier plan à Trump – l’équipe de Biden maintient que la même stratégie peut fonctionner puisque la plupart des meilleurs républicains n’ont pas fait grand-chose pour se distancier du mouvement MAGA.

Bien que la note de service de Rodriguez n’en fasse aucune mention, opposer Biden à son adversaire peut être la tactique de réélection la plus puissante du président. Un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research le mois dernier a révélé que seulement environ la moitié des démocrates pensent que Biden, 80 ans, devrait se présenter à nouveau, bien que 81% aient déclaré qu’ils le soutiendraient au moins probablement aux élections générales de 2024 s’il est le candidat.

Le mémo indique que la campagne de réélection prévoit de diffuser son message en ligne et par le biais de contacts en personne avec les électeurs, mais s’appuiera fortement sur l’exploitation des cercles sociaux existants des électeurs.

« Alors que la confiance dans les médias s’est peut-être érodée, la confiance dans les réseaux personnels des gens n’a jamais été aussi forte », a écrit Rodriguez. Elle a promis que la campagne « s’engagerait tôt et souvent » avec ses partisans de base traditionnels parmi les femmes, ainsi que les électeurs noirs, hispaniques et asiatiques américains, et les jeunes qui ne se sont pas présentés aux élections de mi-mandat de 2022. La note de service indique également que le travail organisé « sera au cœur de notre succès électoral ».

La campagne de réélection de Biden indique qu’elle prévoit d’essayer d’obtenir des gains parmi des groupes ciblés d’électeurs lors de la course de l’année prochaine. Cela inclut de s’appuyer sur 2020, lorsque Biden « a réalisé des gains modestes mais critiques parmi les électeurs de la classe ouvrière rurale et blanche dans les États du champ de bataille ». Il note en outre que les démocrates ont vu le soutien augmenter légèrement dans ces données démographiques au cours des mi-mandats de l’année dernière dans « des États comme l’Arizona, le Michigan, la Pennsylvanie, le Nevada et le Wisconsin, et rester constant en Géorgie et en Caroline du Nord ».

La note de service indique qu’un solide soutien de la banlieue a aidé Biden à atteindre les 306 votes électoraux qu’il a remportés en 2020, et qu’il pourrait y avoir une marge de croissance parmi ces électeurs, qui pourraient être dynamisés par l’annulation par la Cour suprême de la décision Roe v. Wade.

Les nationaux-démocrates sont restés fortement unis derrière Biden. Il ne fait face qu’à une opposition symbolique dans la primaire présidentielle du parti de la part de l’auteur d’entraide Marianne Williamson et de l’activiste anti-vaccin Robert Kennedy Jr. Cela signifie, a écrit Chavez, que la campagne de réélection « est capable de tirer parti de l’infrastructure du parti dès le premier jour, y compris des outils, la technologie et les gens, ce qui signifie que nous ne partons pas de zéro.

Will Weissert, Associated Press