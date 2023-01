La campagne «Be An Angel» recueille près de 500 000 $ pour la Central Okanagan Food Bank

La 27e campagne annuelle Be an Angel de la Central Okanagan Food Bank a été un succès retentissant, amassant 417 583 $.

Les fonds serviront à garantir que le nombre croissant de personnes aux prises avec l’insécurité alimentaire puissent avoir accès à des repas nutritifs.

La Fondation Thomas Alan Budd a été un contributeur majeur à la campagne, avec 30 000 $.

L’anticipation de la campagne d’un mois (du 1er au 31 décembre) s’est fait sentir bien avant décembre, d’innombrables donateurs contactant la banque alimentaire pour s’assurer que la collecte de fonds se poursuivrait.

L’année dernière a été exceptionnellement difficile pour les personnes vivant en marge, ce qui a rendu les dons pour la campagne d’autant plus vitaux. Tout au long du mois de décembre, les clients de la banque alimentaire ont partagé leurs propres histoires, ce qui a permis de partager qui et pourquoi les personnes utilisent la banque alimentaire.

“Ces histoires encouragent la connexion à un niveau très humain, tout en remettant en question l’hypothèse que certaines personnes ont sur les utilisateurs des banques alimentaires”, a déclaré la directrice du développement de la Central Okanagan Food Bank, Trina Speiser.

La banque alimentaire tient à remercier tous ceux qui ont fait un don, car ils ont veillé à ce que des centaines de personnes puissent avoir un repas nutritif tout au long de l’année 2023.

Pour plus d’informations sur la banque alimentaire, ou si vous souhaitez faire un don, veuillez visiter cofoodbank.com

