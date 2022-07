La campagne 2016 prend de l’ampleur alors que le ministère de la Justice poursuit l’enquête du 6 janvier

Alors que l’enquête du ministère de la Justice sur l’attaque contre le Capitole se rapproche de plus en plus de l’ancien président Donald J. Trump, elle a suscité des rappels persistants – et prudents – du contrecoup causé par les enquêtes sur M. Trump et Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle de 2016.

Le procureur général Merrick B. Garland a l’intention d’éviter la moindre erreur, qui pourrait entacher l’enquête en cours, fournir aux défenseurs de M. Trump des raisons de prétendre que l’enquête était motivée par l’animosité, ou annuler ses efforts pour réhabiliter la réputation du département après la crise politique. guerre des années Trump.

M. Garland n’a jamais sérieusement envisagé de se concentrer sur M. Trump dès le départ, comme les enquêteurs l’avaient fait plus tôt avec M. Trump et avec Mme Clinton lors de son enquête par courrier électronique, disent des personnes proches de lui. En conséquence, ses enquêteurs ont adopté une approche plus méthodique, remontant soigneusement la chaîne du personnel derrière le plan 2020 pour nommer de fausses listes d’électeurs Trump dans les États du champ de bataille qui avaient été remportés par Joseph R. Biden Jr.