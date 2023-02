La campagne 2016 de Trump pour payer 450 000 $ dans le règlement du procès NDA

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un membre du personnel de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 recevra jusqu’à 25 000 dollars dans le cadre d’un règlement judiciaire si un juge supervisant sa poursuite contre la première candidature de l’ancien président à la Maison Blanche approuve l’accord.

L’affaire judiciaire elle-même aura également des implications beaucoup plus importantes au-delà d’une simple sanction pécuniaire pour M. Trump également.

La campagne Trump avait proposé le règlement avec Jessica Denson, qui a accusé un autre membre du personnel de la campagne de l’avoir harcelée sexuellement et d’être généralement abusive, Le New York Times signalé pour la première fois ce week-end. Ce n’est pas encore définitif, mais les membres de son équipe juridique célèbrent leur victoire.

“Nous pensons que cette NDA était totalement déraisonnable depuis le début”, a déclaré l’avocat David K. Bowles à la publication. «Aucun avocat n’aurait jamais dû le rédiger, et aucun travailleur de campagne n’aurait jamais dû être contraint de le signer. Nous pensons que le dénouement de la NDA est un triomphe pour la liberté d’expression, pour la démocratie et pour Jessica Denson, en particulier, et nous sommes très fiers de notre accomplissement ce soir.

Les journalistes avides d’histoires sur la candidature présidentielle réussie de M. Trump sont susceptibles de célébrer également, car le règlement libérera d’autres membres du personnel liés par les mêmes accords de non-divulgation pour parler publiquement de leurs expériences.

L’utilisation de tels accords a explosé dans le monde politique ces dernières années ; la semaine dernière, le membre du Congrès nouvellement élu George Santos, qui est actuellement au centre d’une multitude de scandales grâce à ses nombreux mensonges sur ses antécédents, a été entendu sur une blague audio divulguée selon laquelle des membres de son personnel étaient sous un accord similaire.

Les deux campagnes chaotiques de M. Trump pour la présidence – sans parler de son passage à la Maison Blanche elle-même – ont généré un buzz sans précédent dans les médias. De nombreux journalistes étaient impatients de voir de l’intérieur la machine politique que le magnat des affaires avait apparemment construite de nulle part pour le propulser au pouvoir.

Ce même buzz médiatique s’est souvent présenté sous la forme d’une couverture médiatique embarrassante ou négative de la campagne, de l’administration et de la vie personnelle de M. Trump, incitant M. Trump à s’indigner des fuites dans les médias en public et en privé pendant une grande partie de sa présidence.

Dans un moment désormais célèbre après seulement un mois de sa présidence, M. Trump a insisté sur le fait que les journalistes écrivaient de “fausses nouvelles” sur son administration tout en admettant que les informations divulguées par son personnel à la presse étaient en effet “réelles”. .

“Les fuites sont absolument réelles, les nouvelles sont fausses, car une grande partie des nouvelles sont fausses”, s’est-il plaint aux journalistes lors d’une conférence de presse combative.

Plus récemment, l’ex-président a exigé qu’un Politique journaliste qui a révélé l’histoire d’un projet de fuite de la Cour suprême soit envoyé en prison, une déclaration qui a été dénoncée par les observateurs de la liberté de la presse.