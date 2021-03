La camionnette de déménagement devrait être appelée à Bute House, écrit le chef conservateur écossais DOUGLAS ROSS

Hier soir, une bombe politique a atterri. Peu de temps après, avant que la fumée ne se soit dissipée, une autre salve explosive survint. La carrière politique et la réputation de Nicola Sturgeon ne sont plus intactes.

Le premier missile est venu sous la forme d’un avis juridique donné au gouvernement écossais alors qu’il défendait un contrôle judiciaire intenté par Alex Salmond.

Son contenu était dévastateur – chaque page était plus accablante et révélatrice que la précédente.

L’avis concernait une révision judiciaire intentée par l’ancien premier ministre Alex Salmond contre le gouvernement qu’il dirigeait et maintenant dirigé par sa protegée politique et amie de temps en temps, Mlle Sturgeon.

Les documents révèlent à quel point les femmes au cœur de ce scandale ont échoué. Ils confirment ce qui a été répandu pendant des mois dans les cercles politiques et médiatiques.

Ils détaillent les avertissements clairs et sans ambiguïté d’avocats indépendants très respectés selon lesquels le gouvernement n’avait aucune chance de défendre l’action de M. Salmond.

L’un des plus grands QC d’Écosse, Roddy Dunlop, l’a expliqué dans un langage mesuré mais limpide. Le gouvernement de Miss Sturgeon «défendait l’indéfendable».

Finalement, lorsque ses clients ont continué à ne pas tenir compte de ses avertissements, il a été forcé de menacer d’arrêter. Nous savons ce qui s’est passé ensuite – M. Salmond a gagné sa cause et a reçu des frais juridiques d’au moins 500 000 £.

Le trésor de documents expose le régime nationaliste de Miss Sturgeon comme étant consommé par vanité et arrogance; d’être vraiment ivre de pouvoir sans concept de responsabilité.

Et qu’en est-il des femmes? De simples dommages collatéraux, car Mlle Sturgeon a gaspillé de manière imprudente l’argent des contribuables et a commis une erreur monumentale et une terrible erreur de jugement après l’autre.

Il est clair que Mlle Sturgeon était convaincue que rien de tout cela ne serait jamais connu du public payant. Son gouvernement a fait de son mieux pour cacher les conseils juridiques. Dans l’Écosse de Sturgeon, le secret assure la survie.

Eh bien, elle a commis la plus grande erreur de calcul politique de sa vie. Et je suis fier de dire que le public ne sait rien de tout cela grâce à une bataille tenace et déterminée menée par les conservateurs écossais.

Deux fois, nous avons obtenu le soutien de tous les partis pour gagner un vote du parlement écossais pour que le gouvernement publie l’avis juridique. Mlle Sturgeon, proprement, s’était retirée du processus en raison de son rôle central.

Son adjoint, et bouclier humain, John Swinney a défié à deux reprises le vote parlementaire et a refusé de publier le conseil.

L’impasse a été brisée lorsque les conservateurs écossais ont appelé à un vote de censure contre M. Swinney. Une fois que nous avons obtenu le soutien de tous les partis, M. Swinney savait que son temps était écoulé. Plus important encore, le premier ministre aussi. Sur un échiquier, lorsque les autres pièces sont capturées, la reine est exposée.

La deuxième explosion qui a atterri à Holyrood la nuit dernière est survenue alors que les bulletins d’information du soir tentaient d’exprimer l’importance de la première.

Il contenait un récit accablant qui confirmait que le nom de l’une des plaignantes avait été partagé avec l’équipe de M. Salmond – une violation flagrante de la confidentialité.

Ce récit convaincant contredit les dénégations de Mlle Sturgeon. Tout ce qu’elle dit à Holyrood aujourd’hui est largement académique. Elle a menti à plusieurs reprises au parlement écossais et au peuple écossais.

Son règne en tant que premier ministre est intenable. Même les plus fervents de ses fans doivent reconnaître que la camionnette de déménagement devrait être appelée à Bute House.

Quelqu’un dans son cercle intime doit faire quelque chose de radical dans ce gouvernement du SNP – dire la vérité et dire au premier ministre qu’elle a terminé.