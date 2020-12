Un autre jour, une autre fuite du Galaxy S21. Cette fois, il s’agit de la caméra ultra-large, qui jusqu’à présent a été vaguement mentionnée dans les fuites. Et par son apparence, nous avons de grands espoirs sur le vivaneau ultra-large.

Selon un solide pronostiqueur Samsung, Univers de glace, les trois téléphones de la famille Galaxy S21 utiliseront le même capteur Sony IMX563 pour leurs unités ultra-larges. Il prend en charge la mise au point automatique à détection double phase, offre une résolution de 12MP et des pixels de 1,4 µm et mesure 1 / 2,55 « . Il est similaire à celui du Galaxy S20 Ultra 5G mais ajoute le bit AF.

Le filtre ajoute également que l’objectif associé audit capteur offrira un champ de vision de 123 degrés, qui est plus large que le FoV de 120 degrés du S20. Et comme il va y avoir AF impliqué, il est prudent de supposer que la macrophotographie sera possible. Après tout, la plupart des OEM qui mettent AF sur leurs unités ultra-larges l’utilisent pour les prises de vue macro au lieu de gifler une caméra macro dédiée.

