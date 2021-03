Oppo n’explique pas exactement comment fonctionne la caméra Microlens de l’Oppo Find X3 Pro, mais il est probable que la société utilise des ajustements matériels et logiciels pour améliorer la qualité de l’image. Bien sûr, l’appareil photo fonctionnerait mieux avec des mains stables ou un trépied. Le critique technique et YouTube Marques Brownlee, mieux connu sous le nom de MKBHD, ont également essayé la fonction de microscope du téléphone et ont noté que l’Oppo Find X3 Pro utilise désormais un capteur plus large et un meilleur objectif pour mieux gérer la lumière. L’appareil photo Microlens est livré avec une ouverture f / 3.0, contrairement à l’ouverture traditionnelle f / 2.0 à f / 2.4. Mais tout cela a un coût, et le produit phare Oppo Find X3 Pro a un prix de départ de 1149 euros (environ 99 900 Rs). La disponibilité du téléphone en Inde reste incertaine.

Oppo a dévoilé la semaine dernière le smartphone Oppo Find X3 Pro qui est livré avec un système de caméra arrière quad et le SoC phare Qualcomm Snapdragon 888. La société de technologie chinoise a remplacé le téléobjectif de style périscope de l’Oppo Find X2 Pro de l’année dernière et a introduit cette année un nouvel appareil photo «Microlens» qui offre un «regard plus attentif sur des choses qui ne peuvent pas être vues directement à l’œil nu». Il fonctionne essentiellement comme un microscope qui offre les moindres détails avec un grossissement de 60X. Bien que de nombreux smartphones soient désormais équipés d’un objectif macro ou d’un téléobjectif; cependant, le grossissement est souvent instable et l’image s’avère extrêmement granuleuse en raison d’un petit capteur de lumière.

