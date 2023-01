La caméra lunaire de la NASA éclaire les détails secrets du cratère sombre

La lune n’a pas de côté obscur Pink Floyd, mais elle a des régions ombragées en permanence qui sont difficiles à photographier en détail. Ces zones énigmatiques vont bientôt livrer leurs secrets. Lundi, l’Arizona State University a partagé un premier aperçu de ShadowCam, une caméra capable de regarder à travers l’obscurité lunaire.

La nouvelle vue évocatrice de ShadowCam montre une partie du cratère Shackleton près du pôle sud de la lune. Le géologue de l’ASU, Mark Robinson, chercheur principal de ShadowCam, a décrit ce que nous voyons dans un communiqué lundi. La partie supérieure de l’image montre la base d’une paroi abrupte tandis que le reste éclaire le fond du cratère. Une fine ligne s’étendant du haut est une piste laissée par un rocher roulant.

NASA/KARI/Université d’État de l’Arizona



La NASA lorgne sur la région polaire inexplorée pour un atterrissage humain avec la mission Artemis III. Le pôle Sud est particulièrement fascinant pour ses dépôts de glace. L’eau est une ressource clé pour boire et pour potentiellement fabriquer du carburant de fusée pour des missions visant à une exploration plus approfondie du système solaire.

ShadowCam est un instrument financé par la NASA sur le vaisseau spatial Corée du Sud Korea Pathfinder Lunar Orbiter (connu sous le nom de Danuri). Danuri a atteint l’orbite lunaire en décembre et a récemment renvoyé quelques superbes images de la lune et de la terrealors maintenant c’est au tour de ShadowCam de nous épater.

L’Arizona State University et Malin Space Science Systems ont développé la caméra, dont la vision sensible sera utilisée pour “rechercher des preuves de dépôts de glace, observer les changements saisonniers et mesurer le terrain à l’intérieur des cratères”. La NASA a dit. Les données recueillies par ShadowCam pourraient aider la NASA à choisir les futurs sites d’alunissage pour l’exploration humaine et robotique.

Le premier regard sur Shackleton est une beauté et ce n’est qu’un échauffement pour ShadowCam. Gardez un œil sur les merveilles à venir.