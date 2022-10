La caméra du casque du pilote russe a capturé le moment exact où il s’est éjecté de son avion qui s’écrase

Une séquence de caméra de casque d’un pilote de chasse russe s’éjectant d’un Sukhoi-25 détruit à basse altitude est devenue virale. Le clip semble commencer quelques secondes après que l’avion a été endommagé – soit par un missile anti-aérien, soit par une ligne électrique, coupant l’une de ses nageoires arrière et le faisant s’écraser au sol.

Il a été démontré que le Sukhoi-25 endommagé a du mal à maintenir un vol en palier au-dessus d’un terrain découvert. Le pilote, qui évalue la situation, décide de s’éjecter du jet. Le jet sans pilote vole sur environ un kilomètre avant de s’écraser dans un champ vert et d’exploser quelques secondes plus tard.

Les images ont été publiées sur YouTube par WarLeaks, une chaîne de documentaires militaires qui a crédité une autre chaîne YouTube, Fighter-bomber, dirigée par un passionné d’aviation russe, comme source. La description de la vidéo partagée par WarLeaks disait : « Il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’arrière-plan de ce clip, mais les scènes montrées ici sont tout simplement incroyables étant donné que cela semble être la première fois qu’un tel événement est rendu public. .”

Le pilote s’est écrasé en à peine 10 secondes après s’être éjecté de l’avion à une altitude critique, à environ un kilomètre de l’endroit où l’avion avait touché le sol. Le pilote cherche depuis le jet à l’horizon tandis que la caméra du casque effectue un panoramique dans toutes les directions. En juin dernier, on pensait que le jet incontrôlable survolait Belgorod, en Russie.

Selon NDTV, les Russes utilisent fréquemment le Sukhoi-25, parfois appelé Frogfoot par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), comme avion d’attaque au sol pour cibler les infrastructures et les blindés ukrainiens. Étant donné que sa fonction première est de fournir un appui aérien rapproché, ce qui le met en très grand danger de recevoir des tirs antiaériens prolongés, ce jet comprend un cockpit blindé pour protéger le pilote.

