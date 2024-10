La caméra des toilettes du Trône prend des photos de vos crottes

Trône est une startup de santé basée à Austin. Il vend un appareil photo. Qui se clipse sur le côté d’une cuvette de toilettes. Il prend des photos de vos crottes. Actuellement en version bêta, le système utilise l’intelligence artificielle pour examiner votre dookie afin de déterminer des éléments tels que la santé intestinale et l’hydratation.

Il s’avère que nous avons énormément à apprendre de nos journaux.

Throne appelle sa technologie sous-jacente « l’intelligence intestinale artificielle ». Cette IA est « formée par des médecins pour vous aider à comprendre ce que vos déchets tentent de vous dire sur votre santé », selon l’entreprise. Les médecins recherchent divers signes de santé trouvés dans les déchets, notamment des « nuances » dans l’urine, afin de déterminer les niveaux d’hydratation.

L’entreprise s’empresse de noter que les images sont « anonymisées ». TechCrunch a contacté l’entreprise pour avoir une meilleure idée de ce que fait Throne pour répondre aux inévitables signaux d’alarme en matière de sécurité et de confidentialité qui surviennent lors de la discussion d’une caméra de toilettes.

Crédits images :Trône

À la demande de TechCrunch, la société a publié vendredi un Page « confidentialité et sécurité » décrivant certaines de ces mesures. En tête de cette liste se trouvent sans aucun doute les questions communes de savoir ce que Throne enregistre précisément et comment il utilise ces images. La caméra est heureusement pointée vers le bol.

«Nous capturons uniquement des images du contenu de votre cuvette de toilettes», écrit Throne. « Toute autre donnée n’est pas pertinente pour notre mission et pourrait compromettre notre capacité à fournir des informations précises sur la santé. Nous utilisons la technologie de reconnaissance d’images pour supprimer automatiquement toutes les images non pertinentes. Cela garantit que seules les données relatives aux toilettes sont conservées.

Les utilisateurs peuvent demander un accès complet à leurs données pour voir quelle sorte de conneries Throne collecte. L’entreprise supprimera également tout sur demande. Toutes les données sont cryptées par TLS 1.2 ou supérieur sur les serveurs de l’entreprise.

« Nous n’accédons pas aux données d’un individu », ajoute Throne. « Notre équipe analyse uniquement les données anonymisées et agrégées, ce qui signifie que les données ne peuvent pas être retracées jusqu’à l’utilisateur d’origine, à vous ! »

Peu d’entre nous s’attendent à se lancer dans le secteur des caméras de toilettes. On peut en dire autant des fondateurs de Throne. Le PDG Scott Hinkle a déclaré à TechCrunch que la startup a commencé sa vie comme un marché pour le personnel de santé, pour se rendre compte presque immédiatement qu’elle était entrée dans un domaine déjà surpeuplé.

Crédits images :Trône

Peu de temps après avoir levé un premier montant de 1,2 million de dollars auprès d’investisseurs, dont Night Capital, Rief Ventures et Hustle Fund, la société s’est retrouvée à la croisée des chemins.

« En six semaines, nous avons réalisé douloureusement que le marché était saturé et n’était pas un bac à sable dans lequel nous voulions jouer », explique Hinkle, « nous avons donc pivoté et nos investisseurs ont été incroyablement calmes à l’idée de nous attaquer au matériel grand public ».

Le trône ne s’est pas contenté de pivoter. Il a pivoté pour faire caca. La société se concentre à la fois sur la population vieillissante et sur les personnes souffrant de troubles digestifs chroniques, notamment la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et le SCI.

Si cela vous ressemble – et que vous parvenez à dépasser l’idée de monter une caméra sur vos toilettes – le système de Throne est en précommande après une version bêta limitée. Le prix courant d’une caméra de toilettes intelligente est de 499 $, bien que la société la propose au prix de 299 $ si vous souhaitez y accéder plus tôt.