La caméra de tableau de bord SC 200D de Cobra vous procurera la tranquillité d’esprit sur la route

84 jours de vacances

Si vous aimez prendre des routes panoramiques ou si vous vous sentez plus en sécurité pour pouvoir enregistrer ce qui se passe derrière le volant, l’achat d’une caméra de tableau de bord pourrait être un investissement très judicieux pour vous et votre famille. C’est pourquoi je place la caméra de tableau de bord Cobra SC en haut de ma liste de cadeaux à offrir à mes proches en cette période des fêtes.

Pourquoi c’est un super cadeau : Je suis parent d’un premier conducteur et je veux vraiment m’assurer que mon fils est en sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture. La caméra de tableau de bord Cobra SC 200D est ma deuxième paire d’yeux quand je ne suis pas dans la voiture avec lui.

Il est livré avec deux caméras, à l’avant (QHD 1600P) et à l’arrière (FHD 1080p) de votre véhicule afin que vous puissiez enregistrer des images de ce qui se passe devant vous et de ce qui se passe derrière vous. Avec le Wi-Fi et le GPS intégrés, la navigation tête haute, la planification de trajet et les commandes vocales, je n’ai jamais à m’inquiéter que mon fils regarde son téléphone et quitte la route des yeux. Il lui fournit également des notifications sur les radars et les emplacements des caméras aux feux rouges afin qu’il puisse devenir un conducteur plus intelligent et plus sûr.

J’ai été vraiment impressionné par la qualité d’enregistrement haute définition du SC 200D, surtout la nuit. Et avec son système de gestion cloud, il vous offre la possibilité d’éditer, de stocker et de partager vos séquences d’enregistrement de n’importe où. Vous pouvez également télécharger les Cobra faciles à utiliser de Cobra Application Conduisez plus intelligemmentqui vous donne accès à toutes vos activités à tout moment, n’importe où.

Ce que vous paierez : Le prix courant de la caméra de tableau de bord Cobra SC 200D est de 199,95 $, un prix très raisonnable à payer pour quelque chose qui vous apportera, à vous et à vos proches, la tranquillité d’esprit lorsque vous êtes sur la route.

