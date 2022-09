La caméra de tableau de bord Nextbase iQ obtient la connectivité Internet de Vodafone

De retour au CES début 2022, Nextbase a officiellement annoncé l’iQ. Il s’agit d’une nouvelle gamme de caméras embarquées qui offre plus qu’un simple enregistrement de vos trajets.

Avec un assistant numérique maison et une technologie astucieuse capable de prédire ce que les autres véhicules vont faire, cela devrait valoir le prix élevé que Nextbase est susceptible de facturer pour l’iQ lors de sa mise en vente au début de 2023.

Le développement de l’IQ a pris plus de temps que prévu : la société avait initialement annoncé qu’elle serait mise en vente avant la fin de cette année, mais cela a maintenant été repoussé au deuxième trimestre de l’année prochaine, de mars à juin.

L’une des principales caractéristiques de l’iQ est la connectivité Internet. Ce n’est pas la seule caméra de tableau de bord à avoir une carte SIM intégrée – le T700 LTE de Thinkware en a déjà une – mais elle aura plus de fonctionnalités et offrira des résolutions plus élevées. Le modèle phare enregistrera en 4K, avec une caméra intérieure et arrière enregistrant en 2K.

Lors du salon IFA de Berlin, Nextbase a révélé qu’il utiliserait la plate-forme IoT de Vodafone pour fournir l’aspect connecté. Ce n’est pas simplement une carte SIM Vodafone 4G. Contrairement aux cartes SIM grand public, celle-ci a la capacité de basculer vers d’autres réseaux d’opérateurs mobiles afin de rester connecté où que vous conduisiez.

Contrairement aux caméras de tableau de bord précédentes de Nextbase, vous ne dépendez pas d’un smartphone couplé, ce qui signifie que les fonctionnalités connectées telles que la détection de radar, le stationnement intelligent et le SOS d’urgence seront plus disponibles que si vous utilisiez votre téléphone.

Le premier détecte la présence, la direction et la distance des autres usagers de la route par rapport à votre véhicule. Cela fonctionne en conjonction avec Roadwatch AI qui surveille les vitesses et les trajectoires des autres véhicules pour anticiper et enregistrer les incidents, que vous conduisiez ou que vous soyez garé.

Nextbase

Smart Sense Parking ressemble beaucoup aux modes de stationnement existants, mais utilise les mêmes capacités pour prédire quand une autre voiture est sur le point de heurter la vôtre. Et la Vodafone IoT SIM signifie que vous pourrez utiliser l’application pour voir ce qui se passe où que vous soyez – un peu comme le mode Sentry de Tesla.

Pouvoir ajouter toute cette technologie à n’importe quelle voiture, quel que soit son âge, est une véritable aubaine pour les conducteurs. Il y aura une gamme d’options d’abonnement pour couvrir le coût de la carte SIM, mais aucun détail n’est encore disponible. Tout ce que nous savons, c’est que les prix seront annoncés au “début 2023”.

Nextbase souligne également que la plate-forme IoT ne partage pas l’architecture du réseau public de téléphonie mobile : il s’agit d’une infrastructure et d’une sécurité de “niveau industriel”.

La société a également promis que l’iQ serait un produit « vivant » qui bénéficierait au fil du temps de fonctionnalités supplémentaires de sécurité pour le conducteur. Il a travaillé avec Ambarella, un fournisseur bien connu de chipsets de caméras de tableau de bord, pour produire une puce personnalisée “compatible AI” qui est suffisamment puissante pour gérer les futurs ajouts, ainsi que l’enregistrement à partir de trois caméras à ces hautes résolutions.

Deux d’entre eux, qui seront ajoutés après le lancement, sont Driver Aware et Vehicle Aware. Le premier, également connu sous le nom de DMS, surveillera le conducteur à l’aide de capteurs infrarouges et fournira des modifications pour lutter contre la distraction et/ou la somnolence au volant.

Vehicle Aware, également appelé ADAS – système avancé d’assistance à la conduite – surveille la route et les voitures qui précèdent, avertissant les conducteurs du danger des véhicules et des piétons.

Richard Browning, CMSO pour Nextbase déclare : “Nous ne serions tout simplement pas en mesure d’offrir l’expérience de pointe aux consommateurs et de libérer le potentiel du produit sans la sécurité et la cohérence fournies par la plate-forme Vodafone IoT.”

“L’intention du Nextbase iQ est d’offrir la sécurité et la sûreté vues sur les nouveaux véhicules haut de gamme à tous les conducteurs. Les obstacles à cette nouvelle technologie automobile sont trop élevés, nous nous concentrons donc sur l’apport de cette innovation à la grande majorité des personnes qui ne possèdent pas ou ne peuvent pas se permettre un nouveau véhicule haut de gamme. Avec le Nextbase iQ, nous avons créé une solution matérielle durable et hautement connectée qui peut offrir à tous les conducteurs un niveau d’innovation qui n’était pas possible auparavant. Le niveau de puissance du matériel nous permettra de continuer à améliorer l’offre de produits à l’avenir avec de nouveaux services et fonctions basés sur l’IA, tels que l’ADAS sophistiqué alimenté par l’IA, le DMS, la communication V2V et la sensibilisation aux incidents de la communauté.

L’iQ est déjà sur le site Web de Nextbase, où vous trouverez les dernières mises à jour de ses fonctionnalités.

