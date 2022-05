La caméra de fond d’œil EYELIKE™ de Samsung propulse la technologie pour protéger les personnes et la planète – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics démontre une année de progrès dans l’amélioration de l’accès aux soins oculaires au Maroc, en Inde et en Papouasie-Nouvelle-Guinée grâce au recyclage de la technologie Galaxy

Le thème de la Journée mondiale de la santé de cette année — Notre planète, notre santé — démontre que la santé humaine est profondément liée à la santé environnementale. Dans le cadre du programme Galaxy Upcycling, Samsung Electronics s’est donné pour mission de développer des pratiques innovantes et durables qui non seulement préservent les ressources de la planète, mais également surmontent les obstacles à des soins de santé accessibles et abordables.

En reconnaissance de la Journée mondiale de la santé, Samsung Newsroom revient sur la première année de mise en œuvre du programme, qui a permis de recycler des centaines d’appareils Galaxy d’occasion et de fournir des soins oculaires de base à plus de 3 000 patients au Maroc, en Inde et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Recyclage de la technologie Galaxy en caméras de diagnostic

Dans le monde, 1,1 milliard de personnes souffrent de perte de vision, dont 90 % vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et n’ont pas accès à des soins de santé oculaire abordables et de qualité. Pour résoudre ce problème, Samsung s’est associé à l’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) et au système de santé de l’université de Yonsei (YUHS) pour transformer la technologie Galaxy ancienne et inutilisée en caméras de diagnostic médical appelées caméras de fond d’œil EYELIKE™, qui permettent à la fois des caméras médicales et non -professionnels de la santé pour dépister les patients pour les conditions qui peuvent conduire à la cécité.

« Nous sommes fiers de notre équipe chez Samsung qui a aidé à insuffler une technologie recyclée pour diagnostiquer la déficience visuelle chez les patients via la plateforme EYELIKE™ », a déclaré le Dr Aloknath De, directeur exécutif du conseil, Open Innovation du Samsung R&D Institute à Bangalore.

Établir des services de soins oculaires accessibles au Maroc

Depuis l’introduction d’EYELIKE™ au Maroc, Samsung s’est associé à Global Care et à 21 autres organisations – y compris des centres de santé publics et des cliniques privées – pour réutiliser 60 unités d’anciens smartphones dans la caméra EYELIKE™ Fundus.

“Au Maroc, nous manquons de personnel médical et d’équipements médicaux ophtalmiques, je suis donc optimiste qu’EYELIKE™ apportera d’énormes avantages, en particulier aux patients qui vivent dans des régions reculées”, a déclaré l’opticien Mohcine Ait Hida.

Les optométristes locaux ont utilisé la caméra pour dépister plus de 2 028 patients et fournir des soins post-diagnostic, notamment en prescrivant des lunettes à 128 personnes, en programmant des rendez-vous de suivi avec 205 personnes et en connectant 50 personnes à des hôpitaux ophtalmologiques pour un traitement médical supplémentaire.

Mener des programmes de sensibilisation des patients en Inde

Reconnaissant que la cécité est un problème prédominant en Inde, Samsung a recyclé près de 200 unités de smartphones d’occasion et les a fournis aux hôpitaux locaux. Cette approche innovante s’est avérée être une percée pour des patients comme Jamuna Prasad à qui on a prescrit à plusieurs reprises des lunettes pour sa vue déclinante pendant plus d’un an. Après que ses yeux aient été examinés avec la caméra Fundus EYELIKE™ au centre de soins oculaires primaires de l’hôpital ophtalmologique de Sitapur, il a finalement reçu un diagnostic correct de rétinopathie diabétique. Selon ses optométristes, la vue de Jamuna s’est améliorée depuis.

Dans le même temps, de nombreux patients vivant dans des communautés éloignées n’ont pas toujours le même accès que Jamuna Prasad avait à un centre de vision. Grâce à la nature portable des caméras, les optométristes peuvent se rendre dans des villages éloignés par le biais de programmes de sensibilisation et dépister les maladies oculaires potentielles. Grâce à la caméra EYELIKE™ Fundus, plus de 1 000 patients en Inde ont été examinés par le biais d’institutions médicales locales et de programmes de sensibilisation.

Formation du personnel médical en Papouasie-Nouvelle-Guinée

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les établissements de santé ont souvent du mal à trouver des ophtalmologistes qualifiés et l’équipement vital nécessaire au traitement des maladies rétiniennes. Cette situation est seulement exacerbée par la prévalence de la cécité à travers le pays. Pour une population de plus de 9 millions d’habitants, il n’y a que 14 ophtalmologistes formés et trois caméras de fond d’œil dans tout le pays.

« Grâce au programme de partenariat et aux caméras du fond d’œil EYELIKE™, nous disposons désormais de suffisamment de caméras pour étendre les services de soins et de dépistage à l’échelle nationale », a déclaré le Dr Jambi Garap, président du Comité national de prévention de la cécité et maître de conférences en ophtalmologie à Université de Papouasie-Nouvelle-Guinée. “Nous formons actuellement des médecins dans l’espoir qu’ils puissent aider à diagnostiquer les patients à l’échelle nationale et à améliorer la compréhension des gens sur les maladies dont ils souffrent.”

Le programme EYELIKE™ aide à combler le manque d’équité en matière de santé en formant des médecins et d’autres membres du personnel clinique, même dans les communautés rurales, au dépistage des patients utilisant l’appareil. Malgré les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 qui ont retardé les dépistages des patients, le Dr Garap a hâte de reprendre ces dépistages cette année. Elle espère envoyer des formateurs supplémentaires dans les communautés rurales pour fournir au personnel une formation complémentaire, en plus de mener des recherches sur les troubles oculaires rares tels que la maladie d’Eales avec les dispositifs EYELIKE™.

Faire progresser la vision du développement durable de Samsung

Dans le cadre de sa mission d’exploiter la technologie pour le bien en ayant un impact positif à la fois sur les personnes et sur la planète, Samsung prévoit d’élever ce partenariat grâce à un support technique continu et une collaboration ouverte pour permettre la formation et le dépistage continus des patients à l’échelle nationale.

Samsung s’engage à fournir des technologies innovantes qui aident à construire un avenir meilleur et permettent aux utilisateurs d’adopter des pratiques plus durables. Cela inclut également de prendre des mesures concrètes pour réduire notre impact environnemental et remodeler les expériences des consommateurs grâce à notre plateforme de développement durable, Galaxy for the Planet. EYELIKE ™ aide spécifiquement Samsung à minimiser son impact environnemental en soutenant son objectif d’atteindre zéro déchet dans les décharges et de réduire les déchets électroniques d’ici 2025.

À propos de l’Agence internationale pour la prévention de la cécité

L’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB) est l’alliance globale du secteur mondial de la santé oculaire, avec plus de 150 organisations dans plus de 100 pays travaillant ensemble pour un monde où chacun a un accès universel aux soins oculaires. L’IAPB se concentre sur les efforts de plaidoyer pour unir le secteur derrière les recommandations du Rapport mondial sur la vision et les objectifs de développement durable.

À propos du système de santé de l’université de Yonsei

Le système de santé universitaire de Yonsei (YUHS) est la première institution médicale moderne en Corée du Sud, et c’est une institution médicale de premier plan dans le pays depuis plus de 130 ans. L’hôpital Severance et la faculté de médecine de l’université Yonsei font partie du système de santé de l’université Yonsei.