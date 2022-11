La caméra d’action Hero 11 Black Mini 5.3K de GoPro est maintenant disponible pour 400 $

Parallèlement à la sortie de Hero 11 Black de GoPro en septembre, la société a annoncé la Hero 11 Black Mini, une caméra cube compacte qui est 13 % plus petite en volume et en poids que la version pleine grandeur mais avec les mêmes performances vidéo. Cela signifie qu’il capture des clips de résolution 5,3K à 60 images par seconde, 4K à 120 ips et 2,7K à 240 ips.

Le Mini à 400 $ (400 £, 650 AU $) a des doigts de montage à l’arrière et en bas, ce qui le rend plus polyvalent pour le mettre sur un casque ou dans des espaces restreints. De plus, la caméra est explicitement destinée à l’action 100% du temps. Si vous recherchez un appareil photo pour filmer des vidéos fixes et en mouvement, vous aurez besoin du Hero 11 Black standard. Tout l’arrière du Mini est un dissipateur de chaleur et a besoin de mouvement pour le garder suffisamment frais pour capturer ses hautes résolutions et ses fréquences d’images.

Bien qu’il y ait un minuscule écran sur le dessus pour voir vos paramètres, il n’y a pas d’écran pour prévisualiser ou revoir les prises de vue. Vous devrez vous connecter à l’application Quik pour ceux-ci, et vous voudrez probablement utiliser l’application pour la majorité des modifications de paramètres également. À l’exception d’une petite porte couvrant le port USB-C et la fente pour carte microSD, le Mini est une unité scellée.

La batterie est intégrée, ce qui est un inconvénient, mais vous pouvez vous attendre à des temps d’enregistrement continus d’un peu plus de 60 minutes à sa résolution et à sa fréquence d’images les plus élevées (5,3K, 8: 7) à près de deux heures à 1080p à 30 ips. Ce n’est pas mal vu sa taille. De plus, comme il est scellé et qu’il n’y a pas de grand écran, le Mini peut gérer plus d’abus que le Hero 11 Black ordinaire. Il est étanche jusqu’à 10 mètres (33 pieds) et le cache de l’objectif est amovible.

Nous venons de mettre la main sur la GoPro Hero 11 Black Mini, nous aurons donc bientôt un examen complet. Mais si vous avez toujours voulu une option plus petite pour votre casque ou des prises de vue uniques impossibles avec le corps plus grand du Hero 11 Black, le Mini devrait être parfait.