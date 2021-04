Les flics de l’ILLINOIS ont diffusé jeudi des images de caméras corporelles documentant la fusillade mortelle d’Adam Toledo, 13 ans, alors que sa famille implorait les manifestants d’être pacifiques.

Un policier de Chicago a tué par balle l’adolescent dans une ruelle vers 2 h 30 le 29 mars alors qu’il fuyait des policiers en portant une arme de poing, aux côtés de Ruben Roman, 21 ans.

Adam Toledo portait une arme de poing lorsqu’il a fui les flics – et des images de sa mort sont publiées aujourd’hui Crédits: Famille Toledo

La vidéo de sa mort sera publiée aujourd’hui, ont confirmé la COPA et Lightfoot Crédit: NBC Chicago

Des images de caméras corporelles, des vidéos, des transmissions du Bureau de la gestion des urgences et des communications, des enregistrements ShotSpotter et une réponse tactique en cas d’incident ont tous été diffusés.

Des rapports d’arrestation ont également été publiés par le Bureau civil de la responsabilité de la police (COPA) alors que la pression montait pour que les images soient diffusées.

Dans un clip graphique de la caméra corporelle, on peut voir un officier se rendre sur les lieux et courir dans une allée en criant: « Arrêtez maintenant, montrez-moi vos putains de mains! »

La déclaration de la COPA disait: «Les vidéos publiées aujourd’hui n’ont été éditées sous aucune forme, cependant des expurgations protégeant les informations d’identification personnelles et privées ont été faites.

«L’engagement et la pratique de la COPA depuis sa création consistent à diffuser des vidéos et autres matériels de manière objective et transparente, sans commentaire ni récit et dans leur état d’origine tel que capturé lors de la

incident.

«La libération de cette manière est nécessaire pour éviter la moindre apparence de partialité ou de préjugé avant la fin de notre enquête.

«Enfin, les vidéos diffusées aujourd’hui sont identiques à celles examinées par la famille et leurs représentants le 13 avril 2021 au siège de la COPA.

La police intervient sur les lieux de la fusillade mortelle d’Adam le lundi 29 mars 2021 à Chicago Crédit: AP: Associated Press

« Nous demandons le calme et la paix après la libération d’aujourd’hui et demandons de la patience alors que la COPA continue de mener cette enquête à son terme. »

La mairesse Lori Lightfoot et les dirigeants de la communauté ont tenu un briefing après midi, heure locale, avant que les autorités ne publient la vidéo, qui a déjà été visionnée par la famille d’Adam.

Lightfoot est devenue émue lors d’un point de presse jeudi lorsqu’elle a appelé à un meilleur contrôle des armes à feu et a plaidé pour la paix dans The Windy City alors que Chicago se prépare aux troubles après la publication des images.

« Nous avons trop de foutues armes dans nos rues », a-t-elle déclaré aux journalistes, la voix se brisant. « J’ai parlé et je continuerai de parler avec l’administration Biden de ce que le gouvernement fédéral doit faire. »

Appelle à la publication de la vidéo de la caméra corporelle de la fusillade mortelle, qui a été publiée aujourd’hui Crédit: AP: Associated Press

Lightfoot est devenue émue lorsqu’elle a déclaré que la ville était « inondée » d’armes illégales et a déclaré que des gens qui mettaient des armes entre les mains d’enfants comme Toledo.

Le bureau du maire et les avocats de la famille Toledo ont déclaré qu’ils « convenaient que tout le matériel devrait être divulgué, y compris une compilation ralentie des événements » de la mort de l’adolescent dans un communiqué conjoint.

« Nous comprenons que la sortie de cette vidéo sera incroyablement douloureuse et suscitera une réponse émotionnelle à tous ceux qui la regardent, et nous demandons aux gens de s’exprimer pacifiquement », lit-on.

« Nous reconnaissons que la sortie de cette vidéo est la première étape du processus de guérison de la famille, de la communauté et de notre ville. »

Mardi, la famille Toledo a demandé que les images et autres preuves ne soient pas immédiatement diffusées par la COPA, qui enquête sur les fusillades de la police.

L’agence a déclaré: «La COPA est restée sensible au chagrin de la famille et procède à cette publication conformément à la politique de diffusion vidéo de la ville.

Une personne marche dans une ruelle quelques jours après une fusillade mortelle sur un garçon de 13 ans par un policier de Chicago le jeudi 1er avril Crédit: AP: Associated Press

La famille Toledo a lancé un appel aux dons via un GoFundMe Crédit: Document de la famille

«Les valeurs fondamentales d’intégrité et de transparence de la COPA sont essentielles pour renforcer la confiance du public, en particulier dans les incidents liés à un policier impliqué en train de tirer, et nous sommes inébranlables dans notre engagement à défendre ces valeurs.

Par l’intermédiaire de leur avocat, la famille d’Adam a déclaré que voir la vidéo était « extrêmement difficile et déchirant pour toutes les personnes présentes ».

« Nous souhaitons également remercier les dirigeants et les membres de la communauté latino-américaine de rester pacifiques dans leurs manifestations et leurs appels à la justice », indique le communiqué.

« La mémoire d’Adam peut être honorée au mieux en s’abstenant de la violence et en travaillant de manière constructive pour la réforme. »

Nous avons trop d’armes à feu dans nos rues. La mairesse de Chicago Lori Lightfoot

Un GoFundMe mis en place pour aider la famille Toledo avec les frais funéraires a noté que « ironiquement l’un des [Adam’s] rêver était de devenir policier »et qu’il était« un enfant qui égayait la pièce quand il entrait ».

«Il nous pèse lourd dans le cœur de planifier nos derniers adieux au lieu de le regarder grandir et vivre ses rêves», lit-on dans l’appel à la collecte de fonds, qui a depuis amassé plus de 52 000 $ en dons.

Roman, qui était avec Adam, a été accusé de décharge imprudente d’une arme à feu, utilisation illégale aggravée d’une arme par un criminel et mise en danger d’enfants.

Le jeune homme de 21 ans aurait tiré des coups de feu avant que la police ne le poursuive et ne le menotte, tandis qu’un autre flic a dit à Adam d’arrêter et de «laisser tomber» l’arme qu’il tenait, selon l’avocat adjoint de l’État du comté de Cook, James Murphy.

Toledo, tenant l’arme à feu dans sa main droite, s’est tourné vers l’officier, qui a alors ouvert le feu et l’a frappé à la poitrine, a rapporté le WMAQ.

Les procureurs ont déclaré que l’arme que Toledo avait dans sa main avait atterri à quelques mètres de là et des rapports indiquent qu’elle avait été récupérée sur les lieux.

La police a déclaré que Windy City avait connu l’une des années les plus violentes de son histoire, le mois de mars ayant pris fin avec plus d’homicides et de fusillades qu’au cours du même mois un an plus tôt.