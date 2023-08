La caméra Blink Outdoor 4 d’Amazon promet une meilleure qualité d’image

Amazon a présenté la dernière génération de son Caméra Blink Outdoor 4 jeudi. Amazon affirme que le dernier appareil de sa collection de sécurité domestique Blink offre une meilleure qualité d’image tout en conservant sa promesse d’autonomie de deux ans.

Tu peux achetez-le maintenant pour 119,99 $avec des améliorations comprenant une sensibilité améliorée à la faible luminosité et des champs de vision plus larges (143 degrés en diagonale) et détection de mouvement à deux zones, le tout dans l’espoir d’améliorer la qualité de l’image et de la vidéo. Avec un Plan d’abonnement clignotantvous pouvez également activer une nouvelle fonctionnalité de détection de personne et personnaliser les notifications pour fournir « une plus grande précision de mouvement » et réduire les alertes fausses ou non pertinentes.

Comme de nombreuses caméras et appareils Blink, l’Outdoor 4 peut être utilisé avec Alexa d’Amazon. Lorsqu’il est compatible avec Alexa, le nouvel Outdoor 4 permet aux utilisateurs d’activer la conversation bidirectionnelle, de vérifier les flux vidéo à la demande et de recevoir des alertes en mains libres.

Blink est l’une des principales sociétés de sécurité domestique d’Amazon, aux côtés de Ring, le fabricant de la célèbre caméra de sonnette. Amazon a acquis Blink fin 2017 pour un montant estimé à 90 millions de dollars.

