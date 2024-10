La caméra 3D Apple 8K dévoilée avec un court métrage « submergé » pour Vision Pro

Apple vient de sortir « Submerged », le premier court métrage scénarisé entièrement tourné avec le Vision Pro. Avec le film, ils ont publié des images des coulisses du processus qui révèle la caméra 3D Apple 8K dont on parle depuis longtemps et qui a été utilisée pour tourner la production. Lisez la suite pour en savoir plus !

Depuis longtemps, j’ai spéculé qu’Apple ferait de gros efforts pour créer du contenu vidéo immersif pour son casque Vision Pro afin de stimuler son adoption, et nous voyons leurs premiers efforts à cet égard devenir réalité.

Submerged – premier film scénarisé tourné en « Apple Immersive Video »

Submergé est le nom d’un nouveau court métrage de 16 minutes produit exclusivement pour Apple Vision Pro. Apple appelle la technologie « Apple Immersive Video » et ils ont utilisé une caméra qui a fait surface dans un demande de brevet découvert par YMCinema (Yossy derrière ce site est un ancien écrivain de CineD/cinema5D). Submerged a été réalisé par Edward Berger (oscarisé pour All Quiet on the Western Front (Meilleur film international)et tourné par son collaborateur de longue date James Friend ASC BSC, qui a également remporté l’Oscar de la meilleure photographie pour ce même film.

Bien que le court métrage ne puisse être visionné qu’à l’aide d’un Vision Pro pour des raisons évidentes, ils ont publié une vidéo perspicace en coulisses qui révèle une grande partie du processus pratique derrière le tournage d’un film dans ce format.

Caméra 3D Apple 8K – ce que nous savons et ce que nous ne savons pas

Bien qu’ils n’aient publié aucun détail technique sur leur caméra 3D Apple 8K, nous savons certaines choses avec certitude : la caméra est dotée de deux objectifs à focale fixe intégrés à la caméra, et ils offrent chacun une résolution 8K afin de satisfaire la haute résolution. Écrans OLED à l’intérieur de chaque Vision Pro. Le champ de vision des lentilles est proche de 180 degrés pour imiter la vision humaine, y compris la vision périphérique, permettant aux gens de tourner légèrement la tête.

L’image à 180 degrés produite par l’un des deux objectifs de la caméra de cinéma 3D Apple 8K sans nom. Crédit image : Apple

Les complications liées au tournage de vidéos 3D à 180 degrés pour les casques VR

Même si je n’ai pas encore eu l’occasion de regarder Submerged sur un casque Vision Pro, je me demande ce qui se passe réellement si vous tournez la tête, car les caméras n’enregistrent qu’à 180 degrés sur les côtés, et non à 360 degrés, ce qui serait bien sûr un problème. ce qui serait peu pratique étant donné que les pistes de caméra, le câblage et le montage et potentiellement l’équipage deviendraient visibles. Il doit avoir été tourné de manière à ce que le centre de l’action soit toujours devant vous à tout moment, avec quelques éléments minimes et moins importants à gauche et à droite, afin que vous puissiez tourner un peu la tête vers cela lorsque vous entendez l’audio de sur le côté, mais pas trop loin – je suppose qu’ils brouillent tout au-delà de ces 180 degrés pour que cela ne se limite pas au noir.

La caméra cinéma 3D 8K d’Apple en action sur une tête distante sur le tournage de « Submerged ». Crédit image : Apple

Ce n’est pas une caméra de cinéma ordinaire

Ce qui est clair pour tous ceux qui ont déjà tourné avec des casques VR, c’est que la caméra 3D Apple 8K ne peut pas être une caméra de cinéma moyenne. Les propriétés considérées comme « cinématographiques », comme la faible profondeur de champ, sont interdites pour de telles caméras, car elles tentent d’imiter la vision humaine – et fondamentalement, tout ce que vous regardez doit être mis au point (profondément).

Bien que nous ne connaissions pas la taille du capteur des caméras utilisées, on suppose que la taille du capteur est Super 35 ou Micro Four Thirds afin de permettre une sensibilité lumineuse décente avec un bruit de fond inférieur à celui des capteurs plus petits.

Prise de vue pour Vision Pro : un défi pour l’éclairage, les départements artistiques et même la scénarisation des figurants

Une concentration approfondie et un casque haute résolution comme le Vision Pro signifient qu’une attention méticuleuse aux détails de la part du département artistique est nécessaire, de sorte que tous les décors ont été construits à partir de métal réel pour un niveau de réalisme plus élevé que celui des décors habituels – ce qui bien sûr le sera. ont grandement affecté le coût total de production.

De plus, les lumières ne peuvent pas être cachées, de sorte que chaque source de lumière doit être déguisée en lumière pratique, ce qui crée des défis supplémentaires.

Enfin, même les figurants et les acteurs secondaires qui ne seraient visibles que pendant un bref instant dans une production cinématographique traditionnelle doivent être scénarisés de manière beaucoup plus détaillée, car le spectateur pourrait décider de les regarder de plus près même s’ils ne sont pas les personnages principaux.

Le réalisateur Edward Berger et le directeur de la photographie James Friend sur le tournage de Submerged portent des casques Vision Pro pour surveiller l’action devant la caméra. Crédit image : Apple

La caméra 3D Apple 8K ne sera probablement jamais en vente, Blackmagic URSA Cine Immersive comme alternative

Il semble peu probable qu’Apple commercialise sa caméra 3D 8K dans son état actuel, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un produit de consommation de masse comme la plupart de ses autres produits. Elle ne sera probablement disponible que pour les productions commandées par Apple pour l’instant, même s’il serait dans leur intérêt de mettre la technologie à la disposition d’un plus grand nombre de producteurs de films afin d’obtenir davantage de contenu créé pour le Vision Pro afin de motiver davantage de personnes. pour acheter le casque à plus de 3 600 $.

Étant donné qu’ils en ont fait la promotion lors du discours d’ouverture de la WWDC 2024, il semble qu’Apple veuille plutôt pousser les producteurs indépendants vers la prochaine caméra Blackmagic URSA Cine Immersive, une version à double objectif fixe de leur caméra Blackmagic URSA Cine 17K – notre rapport original peut à retrouver ici. Aucun prix ni disponibilité de ce produit n’a été annoncé non plus.

Blackmagic URSA Cine Immersive. Crédit image : Blackmagic Design

Alternative économique à la production immersive Apple : PDMOVIE 3D Air Smart Mini

Maintenant, nous ne sommes vraiment en aucun cas des experts en production 3D ici (mais je suis extrêmement intéressé à en savoir plus et à filmer moi-même pour le Vision Pro), mais nous avons découvert une alternative remarquable à petit budget pour la production 3D chez IBC : le PDMOVIE 3D Air Smart Mini. Consultez notre interview sur le produit au cas où vous l’auriez manqué. Nous avons même décidé de leur décerner l’un de nos très convoités CineD Best-of-Show Awards pour l’IBC 2024 pour l’innovation remarquable de ce produit.

Que pensez-vous de la caméra 3D 8D d’Apple et de leur dernier court métrage, « Submerged » ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.