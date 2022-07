La calvitie est-elle inévitable ? De nouvelles recherches suggèrent que non

29 juillet 2022 – Alors que plus de 80% des hommes et près de la moitié des femmes ont une perte de cheveux importante au cours de leur vie, il existe deux médicaments approuvés par la FDA pour la perte de cheveux chez les hommes et un pour les femmes.

Mais alors que des millions de personnes dans le monde recherchent un moyen de ralentir ou d’arrêter la calvitie, un seul produit chimique s’est imposé.

Nouvelle recherche de l’Université de Californie, Riverside suggère que le remède contre la calvitie réside dans la compréhension d’une seule chose : le facteur de croissance transformant bêta (TGF-β). L’étude, publiée dans le Journal biophysiqueidentifie le TGF-β – l’une des nombreuses petites protéines appelées cytokines qui aident à contrôler les autres cellules du système immunitaire et les cellules sanguines – comme modérateur du cycle de croissance du follicule pileux, déterminant quand les cellules du follicule pileux se développent et quand elles meurent.

En étudiant les follicules pileux – une source de cellules souches – la recherche plonge également dans la médecine régénérative et propose un modèle pour accélérer la cicatrisation des plaies.

“Dans la science-fiction, lorsque les personnages guérissent rapidement des blessures, l’idée est que les cellules souches l’ont permis”, a déclaré le biologiste mathématique UC Riverside et co-auteur de l’étude Qixuan Wang, PhD, dans un communiqué de presse. “Dans la vraie vie, nos nouvelles recherches nous rapprochent de la compréhension du comportement des cellules souches, afin que nous puissions le contrôler et favoriser la cicatrisation des plaies.”