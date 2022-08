La calotte glaciaire du Groenland devrait déclencher une élévation du niveau de la mer de près d’un pied

Commentez cette histoire Commentaire

Selon une nouvelle étude publiée lundi, le changement climatique d’origine humaine a déclenché des pertes massives de glace au Groenland qui ne pourraient pas être stoppées même si le monde cessait d’émettre des gaz à effet de serre aujourd’hui. Les conclusions du projet Nature Climate Change indiquent qu’il est désormais inévitable que 3,3 % de la calotte glaciaire du Groenland fondent, soit 110 000 milliards tonnes de glace, ont déclaré les chercheurs. Cela déclenchera près d’un pied d’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

Les prévisions sont plus désastreuses que les autres prévisions, bien qu’elles utilisent des hypothèses différentes. Bien que l’étude n’ait pas précisé de délai pour la fonte et l’élévation du niveau de la mer, les auteurs ont suggéré une grande partie peut se jouer d’ici l’an 2100.

«Le fait est que nous devons planifier cette glace comme si elle n’était pas sur la calotte glaciaire dans un avenir proche, d’ici un siècle environ», William Colgan, co-auteur de l’étude qui étudie la calotte glaciaire depuis sa surface avec ses collègues au Service géologique du Danemark et du Groenland, a déclaré dans une interview vidéo.

« Chaque étude a des chiffres plus importants que la précédente. C’est toujours plus rapide que prévu », a déclaré Colgan.

L’une des raisons pour lesquelles les nouvelles recherches semblent pires que d’autres résultats peut simplement être qu’elles sont plus simples. Il essaie de calculer combien de glace le Groenland doit perdre car il se recalibre à un climat plus chaud. En revanche, des simulations informatiques sophistiquées du comportement de la calotte glaciaire dans le cadre de futurs scénarios d’émissions mondiales ont produit des prédictions moins alarmantes.

Une élévation d’un pied dans niveau mondial de la mer aurait de graves conséquences. Si le niveau de la mer le long des côtes américaines a augmenté en moyenne de 10 à 12 pouces d’ici 2050, selon un rapport récent de la National Oceanic and Atmospheric Administration, le plus destructeur inondations auraient lieu cinq fois plus souvent, et des inondations modérées deviendrait 10 fois plus fréquent.

“Ils ne ralentissent pas”: la montée des catastrophes d’un milliard de dollars

Autres pays — pays insulaires de faible altitude et pays en développement, comme le Bangladesh – sont encore plus vulnérables. Ces nations, qui n’ont pas fait grand-chose pour alimenter les températures plus élevées qui font maintenant fondre la calotte glaciaire du Groenland, manquera les milliards de dollars qu’il faudra prendre pour s’adapter à la montée des mers.

L’auteur principal de l’article, Geological Survey of Denmark et scientifique groenlandais Jason Box, a collaboré avec des scientifiques basés dans des institutions en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suisse et aux États-Unis. pour évaluer l’ampleur de la perte de glace déjà bloquée par l’activité humaine.

L’année dernière encore, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies – qui prévoit généralement des chiffres inférieurs pour la perte totale de glace du Groenland d’ici la fin du siècle – a projeté environ un demi-pied d’élévation du niveau de la mer du Groenland d’ici 2100 à l’extrémité supérieure . Ce scénario supposait que les humains émettraient une grande quantité de gaz à effet de serre pendant encore 80 ans.

L’étude actuelle, en revanche, ne tient pas compte des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires ni ne précise quand la fonte aurait lieu, rendant imparfaite la comparaison avec le rapport de l’ONU.

La conclusion selon laquelle 3,3 % du Groenland sont, en fait, déjà perdus représente « un minimum, une limite inférieure », a déclaré Box. Cela pourrait être bien pire que cela, suggère l’étude, surtout si le monde continue à brûler des combustibles fossiles et si 2012, qui a établi un record pour la perte de glace au Groenland, devient plus comme la norme.

Mais cet aspect de l’étude offre de l’espoir : même si l’élévation du niveau de la mer est plus importante qu’on ne le pensait auparavant, une réduction rapide des émissions pour limiter le réchauffement à près de 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) empêcherait les choses de s’aggraver.

Les scientifiques observent un lac d’eau de fonte glaciaire sous la calotte glaciaire du Groenland en juillet 2018. Cette recherche pourrait aider à mieux comprendre l’élévation mondiale de la mer. (Vidéo : Sam Doyle et Tom Chudley)

Le Groenland est la plus grande île du monde et est recouvert d’une couche de glace qui, si elle fondait entièrement, pourrait faire monter le niveau de la mer de plus de 20 pieds. Cela ne fait aucun doute – pas plus que le fait qu’au cours des périodes chaudes passées de l’histoire de la Terre, la calotte glaciaire a été beaucoup plus petite qu’elle ne l’est aujourd’hui. La question a toujours été de savoir quelle quantité de glace fondra à mesure que les températures augmenteront – et à quelle vitesse.

Les taux de fonte ont augmenté au cours des deux dernières décennies, et le Groenland est le plus grand contributeur basé sur la glace au taux d’élévation mondiale du niveau de la mer, dépassant les contributions de la plus grande calotte glaciaire de l’Antarctique et des glaciers de montagne du monde entier. Le Groenland se situe dans l’Arctique, qui se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du monde.

Des températures arctiques plus élevées provoquent le dégel de grandes quantités de glace à la surface du Groenland. Alors que les glaciers du front de mer de l’île libèrent également d’énormes icebergs à un rythme accéléré, c’est cette fonte de surface – qui se traduit par des rivières de glace jaillissantes, des lacs qui disparaissent et des cascades géantes qui disparaissent dans les crevasses – qui provoque les plus grandes pertes de glace.

Dans le passé, les scientifiques ont tenté de déterminer ce que la fonte continue du Groenland signifie pour le niveau mondial de la mer grâce à des simulations informatiques complexes. Ils modélisent la glace elle-même, l’océan qui l’entoure et le climat futur en fonction de différentes trajectoires d’émissions.

En général, les modèles ont produit des chiffres modestes. Par exemple, selon la dernière évaluation du GIEC, la perte la plus “probable” du Groenland d’ici 2100 dans un scénario d’émissions très élevées équivaut à environ 5 pouces d’élévation du niveau de la mer. Cela représente la disparition d’environ 1,8 % de la masse totale du Groenland.

La plupart des modèles et des scénarios produisent quelque chose de beaucoup plus bas. Dans un scénario à faibles émissions, que le monde essaie de réaliser en ce moment, le rapport du GIEC suggère que le Groenland ne contribuerait que de quelques centimètres à l’élévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle.

La nouvelle recherche “obtient des chiffres élevés par rapport à d’autres études”, a déclaré Sophie Nowicki, experte du Groenland à l’Université de Buffalo qui a contribué au rapport du GIEC. Nowicki a observé, cependant, que l’une des raisons pour lesquelles le nombre est si élevé est que l’étude ne considère que les 20 dernières années – qui ont connu un fort réchauffement – comme le climat actuel auquel la calotte glaciaire s’adapte maintenant. Prendre une période de 40 ans donnerait un résultat inférieur, a déclaré Nowicki.

“Ce nombre engagé n’est pas bien connu et en fait assez difficile à estimer, en raison de la longue échelle de temps de réponse de la calotte glaciaire”, a déclaré Nowicki.

Box, pour sa part, soutient que les modèles sur lesquels le rapport du GIEC est basé sont « comme un fac-similé de la réalité », sans suffisamment de détails pour refléter la façon dont le Groenland est en train de changer. Ces modèles informatiques ont récemment suscité une controverse considérable, un groupe de recherche accusant de ne pas suivre de manière adéquate les niveaux élevés actuels de perte de glace au Groenland.

Le message inquiétant que les scientifiques ont rapporté des cavernes de glace du Groenland

Au Groenland, les processus déclenchant la perte de glace des grands glaciers se produisent souvent à des centaines de mètres sous la surface de la mer dans des fjords étroits, où l’eau chaude peut effleurer la glace submergée dans des mouvements complexes. Dans certains cas, ces processus peuvent simplement se dérouler à une échelle trop petite pour que les modèles puissent les capturer.

Pendant ce temps, s’il est clair que l’air plus chaud fait fondre la calotte glaciaire de la surface, les conséquences de toute cette eau qui coule de la calotte glaciaire – et parfois, à travers et en dessous – soulèvent des questions supplémentaires. Une grande partie de l’eau disparaît dans des crevasses, appelées moulins, et emprunte des voies invisibles à travers la glace jusqu’à la mer. La mesure dans laquelle cela fait glisser et basculer la glace elle-même reste à débattre et pourrait se produire à une échelle plus fine que ce que les modèles capturent.

“Les moulins individuels, ils ne sont pas dans les modèles”, a déclaré Colgan.

La nouvelle recherche évalue l’avenir du Groenland grâce à une méthode plus simple. Il essaie de calculer combien la perte de glace du Groenland est déjà dictée par la physique, compte tenu du climat arctique actuel.

Une calotte glaciaire – comme un glaçon, mais à une échelle beaucoup plus grande – est toujours en train de fondre ou de croître en réponse à la température qui l’entoure. Mais avec un corps de glace aussi grand que le Groenland – imaginez tout l’état de l’Alaska recouvert de glace d’un à deux milles d’épaisseur – l’ajustement prend un longue durée. Cela signifie qu’une perte peut être presque inévitable, même si cela ne s’est pas encore produit.

Pourtant, la calotte glaciaire laissera des indices à mesure qu’elle se rétracte. À mesure qu’il dégèle, les scientifiques pensent que le changement se manifestera à un endroit appelé le ligne de neige. C’est la ligne de démarcation entre les parties de haute altitude et d’un blanc éclatant de la calotte glaciaire qui accumulent de la neige et de la masse même pendant l’été, et les parties plus sombres et plus basses qui fondent et apportent de l’eau à la mer. Cette ligne se déplace chaque année, en fonction de la chaleur ou de la fraîcheur de l’été, en suivant la quantité de Groenland qui fond au cours d’une période donnée.

La nouvelle recherche soutient que dans le climat actuel, l’emplacement moyen de la ligne de neige doit se déplacer vers l’intérieur et vers le haut, laissant une zone plus petite dans laquelle la glace pourrait s’accumuler. Cela donnerait une calotte glaciaire plus petite.

“Ce qu’ils disent, c’est que le climat que nous avons déjà est en train de brûler les bords de la glace”, a déclaré Ted Scambos, un expert de la calotte glaciaire à l’Université du Colorado à Boulder qui n’a pas travaillé sur le papier.

Scambos, cependant, a déclaré cela pourrait prendre bien plus de 80 ans pour que 3,3 % de la calotte glaciaire fondent : l’étude indique que “la plupart” des changements peuvent se produire d’ici 2100.

“Une grande partie des changements qu’ils prévoient se produiraient au cours de ce siècle, mais pour obtenir [that level of retreat] il faudrait plusieurs siècles, plus peut-être », a-t-il dit.

Les futures pertes de glace seront supérieures à ce montant si le réchauffement climatique continue de progresser – ce qui sera le cas. Si l’année de fonte massive de 2012 devenait la norme, par exemple, cela conduirait probablement à environ deux pieds et demi d’élévation du niveau de la mer, selon l’étude.

Richard Alley, professeur à l’Université d’État de Pennsylvanie, expert de la calotte glaciaire, a déclaré que le fait que les chercheurs restent incertains quant à la façon dont les calottes glaciaires de la planète vont changer et augmenter le niveau mondial de la mer montre la nécessité de poursuivre les recherches.

“Les problèmes sont profondément difficiles, ne seront pas résolus par un vœu pieux et n’ont pas encore été résolus par le statu quo”, a-t-il déclaré.

Mais Alley a ajouté qu’il est clair que plus nous laissons la planète se réchauffer, plus les mers monteront.