La Californie votera sur le droit constitutionnel à l’avortement

SAN FRANCISCO (AP) – Les Californiens votent maintenant jusqu’au jour du scrutin sur l’opportunité d’approuver un amendement constitutionnel de l’État qui garantirait le droit à l’avortement et à la contraception, l’une des nombreuses mesures sur les bulletins de vote à l’échelle nationale en novembre pour aborder les soins de santé reproductive à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis. renversement de Roe v. Wade.

La proposition 1 devrait être adoptée dans l’État fortement démocrate et faisait partie d’un ensemble législatif solide soutenu par le gouverneur Gavin Newsom pour garantir que la Californie reste un refuge pour les personnes cherchant des services d’avortement. Les législateurs ont placé la mesure visant à modifier la constitution lors des jours de scrutin du 8 novembre, juste après que le tribunal a décidé en juin que les États pouvaient décider d’autoriser ou non l’avortement.

Les sondages montrent un soutien élevé à la mesure – au moins les deux tiers des électeurs probables ont dit oui dans deux sondages – avec une opposition financière minimale du Parti républicain de Californie et d’autres qui qualifient la proposition de coûteuse, extrême et inutile.

Mais les partisans de la mesure veulent envoyer un message retentissant que l’avortement est légal et accessible en Californie, et ils espèrent qu’une victoire solide inspirera également d’autres États à enchâsser le droit dans leurs constitutions.

“Le défi est que nous avions une piste très courte, donc c’est vraiment une question de sensibilisation. Nous savons que lorsque les gens savent que l’avortement est sur le bulletin de vote, ils sont susceptibles de voter pour lui », a déclaré Jodi Hicks, présidente de Planned Parenthood Affiliates of California, qui soutient la mesure.

La Californie rejoint le Michigan et le Vermont pour demander aux électeurs en novembre de protéger le droit à l’avortement. Dans le Kentucky, les électeurs seront invités à modifier la constitution de l’État pour déclarer qu’il n’y a pas de droit à l’avortement. Une mesure dans le Montana demande aux électeurs s’ils doivent exiger des soins médicaux et un traitement pour les nourrissons nés vivants après une tentative d’avortement.

L’amendement en Californie déclarerait que l’État “ne doit pas nier ou interférer avec la liberté reproductive d’un individu dans ses décisions les plus intimes, ce qui inclut son droit fondamental de choisir de se faire avorter et son droit fondamental de choisir ou de refuser des contraceptifs”.

Les opposants disent que la mesure a été mise sur le bulletin de vote pour marquer des points politiques avec les femmes et stimuler la participation électorale en faveur des démocrates. Ils disent également que la mesure ne contient aucune limite de gestation ou de viabilité sur l’avortement, ce qui signifie qu’un fœtus pourrait être avorté en fin de grossesse même s’il est capable de survivre en dehors de l’utérus.

La loi californienne limite actuellement l’avortement uniquement avant qu’un fœtus ne soit viable, ce qui est généralement défini comme environ 24 semaines de grossesse. Les avortements au troisième trimestre sont rares et, en Californie, autorisés uniquement si la vie ou la santé de la mère est en danger.

“Les Californiens ne soutiennent pas les avortements tardifs”, a déclaré Catherine Hadro, porte-parole de la campagne No on Prop. 1.

Les partisans de la mesure affirment qu’un amendement constitutionnel consacrant l’avortement n’aura aucune incidence sur les limites imposées aux avortements par les législateurs.

“La constitution a toujours voulu être un large cadre de droits et la législature décide de la portée des lois, cela ne changera pas ce qui est dans la loi en ce moment”, a déclaré Hicks des affiliés de Planned Parenthood.

Une enquête menée en septembre par le Public Policy Institute of California a révélé que 69% des électeurs probables soutiendraient la proposition, dont 33% de républicains. Un sondage réalisé en août par l’Institute of Governmental Studies de l’Université de Californie à Berkeley a révélé que 71 % des électeurs inscrits voteraient oui.

Près de 40% des personnes qui ont dit qu’elles voteraient oui ont déclaré que l’avortement devrait être légal dans la plupart des cas, mais pas dans tous, a déclaré Mark Baldassare, président et chef de la direction du Public Policy Institute of California. On ne sait pas dans quelle mesure les arguments des opposants colleront aux électeurs, voire pas du tout.

“C’est quelque chose que les gens vont demander d’ici le jour du scrutin, en particulier ceux qui disent que ça devrait aller dans la plupart des cas”, a-t-il déclaré.

Avant l’annulation de Roe, l’écrasante majorité des avortements aux États-Unis – environ 90% – se produisaient au cours du premier trimestre ou à 13 semaines ou plus tôt, a déclaré Katrina Kimport, professeure agrégée au Département d’obstétrique, de gynécologie et des sciences de la reproduction à l’Université. de Californie, San Francisco. On estime que 1% des avortements ont eu lieu à 21 semaines ou plus tard, a-t-elle déclaré.

Les femmes qui ont des avortements au troisième trimestre entrent généralement dans l’une des deux catégories, a-t-elle déclaré. Soit ils ont appris de nouvelles informations, comme un problème de santé grave avec le fœtus qui n’a pas pu être déterminé au cours des trimestres précédents, soit ils ont fait face à des obstacles insurmontables les empêchant de se faire avorter plus tôt.

La décision de juin de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Dobbs pourrait en fait augmenter le nombre de femmes cherchant à se faire avorter au troisième trimestre, a-t-elle déclaré.

La mesure de vote sur l’avortement en Californie et la nouvelle législation de l’État protégeant l’avortement sont toutes “utiles mais pas suffisantes”, a déclaré Donna Crane, professeur de sciences politiques à l’Université d’État de San José et au Menlo College.

C’est parce que le Congrès peut toujours adopter une interdiction fédérale et que la Cour suprême conservatrice des États-Unis est susceptible d’aborder de nouveaux conflits qui pourraient entraîner davantage de limitations, a déclaré Crane, qui a servi près de deux décennies en tant que stratège et lobbyiste avec NARAL Pro-Choice America à Washington, DC et prend en charge Prop. 1.

“La Californie peut adopter loi après loi après loi”, a-t-elle déclaré, “et la loi fédérale nous éclipsera toujours.”

Janie Har, l’Associated Press