La Californie va introduire la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour les écoliers, pour la première fois à l’échelle nationale – RT USA News

En vertu d’un nouveau mandat du gouverneur Gavin Newsom, la Californie exigera que tous les écoliers éligibles soient vaccinés contre Covid-19. Cette commande est la première du genre aux États-Unis et affectera des millions d’enfants.

«Nos écoles exigent déjà des vaccins contre la rougeole, les oreillons et plus encore.» Newsom a tweeté vendredi. « Pourquoi? Parce que les vaccins fonctionnent. Il s’agit de garder nos enfants en sécurité et en bonne santé.

RUPTURE: CA exigera que nos enfants reçoivent le vaccin COVID-19 pour venir à l’école. Cela entrera en vigueur après l’approbation complète de la FDA. Nos écoles exigent déjà des vaccins contre la rougeole, les oreillons et plus encore. Pourquoi? Parce que les vaccins fonctionnent. Il s’agit de garder nos enfants en sécurité et en bonne santé. – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 1er octobre 2021

S’exprimant dans une école de San Francisco peu de temps après, Newsom a déclaré que l’ordonnance s’appliquerait aux enfants entre la 7e et la 12e année, âgés de 12 à 17 ans, et entrerait en vigueur une fois que la Food and Drug Administration (FDA) aurait approuvé les injections pour ce groupe d’âge. . À l’heure actuelle, la FDA a délivré une autorisation d’urgence pour que le vaccin de Pfizer soit administré aux enfants dès l’âge de 11 ans, mais elle n’a pas entièrement approuvé le vaccin pour ce groupe.

Une fois en vigueur, les enfants sans jab seront obligés d’assister aux cours en ligne, bien que des exemptions religieuses et médicales soient disponibles, a révélé Newsom.

Le gouverneur a déclaré que les enfants de la maternelle à la 6e année relèveraient du mandat une fois que la FDA aurait approuvé les vaccins pour les enfants âgés de cinq à 11 ans. Pfizer a soumis des données d’essai pour ce groupe plus tôt cette semaine.





Aussi sur rt.com

Pfizer envoie des données sur le vaccin Covid pour les enfants âgés de 5 à 11 ans à la FDA alors que Fauci espère commencer les vaccinations des enfants d’ici la fin octobre







Dans tous les groupes d’âge, le schéma à deux doses de Pfizer est le seul vaccin contre le Covid-19 approuvé par la FDA. Les shots de Moderna et Johnson & Johnson ont reçu des autorisations d’utilisation d’urgence et ne peuvent être administrés qu’aux personnes de plus de 16 ans.

Alors que Newsom décrivait son mandat comme « sur la sécurité de nos enfants », les enfants sont extrêmement peu susceptibles de souffrir d’une maladie grave ou de mourir à cause de Covid-19. Aux États-Unis, seuls 478 enfants âgés de 0 à 17 ans sont atteints de la maladie, sur un total de 687 000 décès.

Au Royaume-Uni, des chercheurs ont récemment découvert que le risque pour un enfant de mourir de Covid-19 est d’environ un sur 500 000. Ces probabilités sont comparables à la probabilité qu’un Américain moyen soit frappé par la foudre, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Newsom a été l’un des premiers gouverneurs à imposer un verrouillage sévère au début de la pandémie de coronavirus, et une autre ordonnance stricte de séjour à domicile alors que les cas ont augmenté l’hiver dernier. En plus des mandats de vaccination de l’administration Biden pour les travailleurs fédéraux, Newsom a déjà introduit ses propres mandats, exigeant que tous les agents de santé se fassent vacciner et que tout le personnel scolaire soit soumis au vaccin ou se soumette à des tests réguliers.

De plus, la Californie exige que tous les élèves et le personnel de K12 portent des masques faciaux à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal.





Aussi sur rt.com

La clôture des dirigeants politiques assise sur les vaccins obligatoires alimente les troubles et la division en Australie







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !