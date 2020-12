La Californie imposera une ordonnance limitée de séjour à domicile dans certaines régions de l’État où les cas de Covid-19 exercent une pression sur les unités de soins intensifs, a annoncé jeudi le gouverneur Gavin Newsom.

L’État sera divisé en cinq régions: la région de la baie, le Grand Sacramento, la Californie du Nord, la vallée de San Joaquin et la Californie du Sud. Si la capacité de soins intensifs restante dans une région tombe en dessous de 15%, cela déclenchera une commande de séjour à domicile de trois semaines, a déclaré Newsom.

L’ordre exigerait que les bars, les établissements vinicoles, les services personnels, les salons de coiffure et les salons de coiffure ferment temporairement. Les services personnels sont des entreprises telles que les salons de manucure, les salons de tatouage et l’épilation corporelle, selon le site Web de l’État. Les écoles qui répondent aux exigences sanitaires et aux infrastructures essentielles de l’État seraient autorisées à rester ouvertes, et les magasins de détail pourraient fonctionner à 20% de leur capacité et les restaurants seraient autorisés à proposer des plats à emporter et des livraisons, a déclaré le gouverneur démocrate.

Jusqu’à présent, aucune des régions n’a déclenché l’ordre de rester à la maison, bien que chaque partie de l’État devrait le faire à un moment donné en décembre. Newsom a déclaré qu’il prévoyait que quatre des cinq régions auront moins de 15% de capacité de soins intensifs «dès le lendemain ou deux». La région de la baie devrait atteindre ce jalon d’ici la mi-décembre à la fin décembre, a-t-il déclaré.

« En fin de compte, si nous n’agissons pas maintenant, notre système hospitalier sera débordé. Si nous n’agissons pas maintenant, nous continuerons à voir une augmentation du taux de mortalité, plus de vies perdues », a déclaré Newsom lors d’un point de presse. .

Environ 8208 personnes ont été hospitalisées avec Covid-19 en Californie mercredi, sur la base d’une moyenne hebdomadaire, selon une analyse CNBC des données compilées par le COVID Tracking Project, qui est géré par des journalistes de The Atlantic. Ce chiffre marque une augmentation de plus de 35% par rapport à il y a une semaine.

« Nous sommes actuellement dans la période la plus dangereuse de cette pandémie pour notre État et notre région », a déclaré le maire de San Francisco, London Breed, dans un tweet après l’annonce du gouverneur.

« Les cas et les hospitalisations augmentent. Si nous ne maîtrisons pas les choses immédiatement, nous pourrions rapidement manquer de lits d’hôpital dans la région de la baie », a déclaré Breed.

Dans le cadre du plan de réouverture à quatre niveaux de l’État, la plupart de la population de l’État reste sous le niveau le plus restrictif «répandu». L’annonce de jeudi imposerait les restrictions « d’une manière beaucoup plus large, beaucoup plus complète », a déclaré Newsom.

Les nouvelles mesures visent à empêcher les Californiens de se mélanger avec des personnes qui ne vivent pas dans leur foyer et à organiser les rassemblements à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. Cependant, les gens sont toujours encouragés à promener leur chien, à faire de l’exercice, à faire du traîneau ou à marcher sur la plage, a déclaré Newsom.

« Ce n’est pas un état permanent. C’est ce que beaucoup avaient projeté », a déclaré Newsom, ajoutant que ce sera la « dernière vague » de pandémie alors que les vaccins se rapprochent de l’autorisation.

«Il y a de la lumière au bout du tunnel», dit-il.

– Riya Bhattacharjee de CNBC a contribué à ce rapport.