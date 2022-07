La Californie va baisser les prix de l’insuline en fabriquant la sienne, dit Newsom

La Californie commencera à fabriquer sa propre insuline à faible coût dans le but de rendre le traitement essentiel du diabète plus abordable, a annoncé jeudi le gouverneur Gavin Newsom.

“Rien n’illustre mieux les défaillances du marché que le coût de l’insuline”, a déclaré le gouverneur dans un vidéo posté sur Twitter, “De nombreux Américains subissent des frais remboursables allant de trois cents à cinq cents dollars par mois pour ce médicament qui sauve des vies.”

Avec un budget de 100 millions de dollars, la Californie prévoit de “contracter et fabriquer notre propre insuline à un prix moins cher, proche du prix coûtant, et de la rendre accessible à tous”, a déclaré Newsom. On ne sait pas exactement à quel point l’insuline californienne sera bon marché ou quand les médicaments à faible coût seront disponibles.

L’insuline aux États-Unis coûte en moyenne près de 100 dollars par unité. C’est près de quatre fois le prix au Chili, qui a les deuxièmes prix les plus élevés parmi les 34 pays analysé par la Rand Corporation à but non lucratif, à moins de 25 $ par unité.

Actuellement, quatre Américains sur cinq ayant besoin d’insuline ont contracté des milliers de dollars de dettes de carte de crédit pour payer les médicaments, selon un récent enquête commandé par l’organisation de soins de santé CharityRx. La dette moyenne parmi tous les participants à l’enquête était de 9 000 $.

Le programme californien allouera 50 millions de dollars au développement de produits d’insuline moins chers et 50 millions de dollars à une usine de fabrication d’insuline dans l’État, a déclaré Newsom, ajoutant que l’installation « fournira de nouveaux emplois bien rémunérés et une chaîne d’approvisionnement plus solide pour les médicaments. “

On ne sait pas si d’autres États envisagent de suivre cet exemple. En mars, la Chambre des représentants des États-Unis passé la Loi sur l’insuline abordable maintenant, qui plafonnerait les frais d’insuline à 35 $ par mois pour les Américains bénéficiant d’une assurance maladie privée et de l’assurance-médicaments Medicare. Le projet de loi doit encore passer au Sénat.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, 37,3 millions de personnes en Amérique souffrent de diabète. La Californie a un taux particulièrement élevé de nouveaux cas de diabète – affectant principalement les minorités, les personnes âgées, les hommes et les personnes à faible revenu, selon le bureau du gouverneur.

“La Californie prend maintenant les choses en main”, a déclaré Newsom. “Parce qu’en Californie, nous savons que les gens ne devraient pas s’endetter pour recevoir des médicaments vitaux.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :