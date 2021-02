SAN FRANCISCO (AP) – Hing Yiu Chung vit dans un quartier racialement diversifié de San Francisco, durement touché par la pandémie de coronavirus. Bien que les vaccins aient été difficiles à trouver, la femme de 69 ans en a obtenu un en montrant la preuve qu’elle vit là où elle vit.

Elle a dû faire la queue pendant deux heures avec d’autres personnes âgées, certaines handicapées ou s’appuyant sur des cannes, pour avoir la chance de recevoir quelques centaines de vaccins disponibles chaque jour dans une clinique de santé publique locale du quartier Bayview.

« Heureusement, ce n’était pas une journée froide ou pluvieuse, sinon cela aurait été plus difficile », a-t-elle déclaré en chinois.

L’expérience n’était pas idéale, mais cibler les codes postaux vulnérables est une façon dont San Francisco et d’autres villes et comtés américains essaient de s’assurer qu’ils vaccinent les populations des communautés en grande partie noires, latines et ouvrières qui ont subi le plus gros de la pandémie. À Dallas, les autorités ont tenté de donner la priorité à ces codes postaux, qui avaient tendance à être des communautés de couleur, mais ont fait marche arrière après que l’État a menacé de réduire l’approvisionnement en vaccins de la ville.

Dans tout le pays, les États ont du mal à distribuer les vaccins équitablement alors même que les fonctionnaires tentent de définir ce que signifie l’équité. Ils débattent des facteurs de risque qui amènent quelqu’un à la tête de la ligne: ceux qui vivent dans la pauvreté, les communautés de couleur, leur travail ou s’ils ont un handicap. D’autres veulent simplement vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible.

En Californie, qui a donné la priorité aux personnes âgées et aux travailleurs de la santé, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé la semaine dernière un partenariat fédéral pour les sites de vaccination de masse à Oakland et à l’est de Los Angeles, affirmant que les sites avaient été choisis pour cibler les communautés de la classe ouvrière qui sont souvent laissées pour compte. . «

« Non seulement nous voulons rapide et efficace, mais nous voulons une distribution équitable du vaccin », a-t-il déclaré aux journalistes lundi à San Diego, où il a laissé entendre qu’un site de vaccination de masse serait annoncé prochainement pour les travailleurs agricoles et alimentaires du centre de la Californie.

Newsom a également déclaré qu’un nouveau système de distribution de vaccins de l’État paiera les fournisseurs pour offrir des injections dans les quartiers vulnérables et les communautés de couleur. L’assureur Blue Shield of California dirigera le programme et recueillera des données démographiques sur les personnes qui reçoivent les vaccins.

L’histoire continue

«Malheureusement, en raison de l’histoire du racisme et de la discrimination aux États-Unis, ce que nous constatons, c’est que ces ressources communautaires ne sont pas réparties de manière égale», a déclaré la chirurgienne générale de Californie, le Dr Nadine Burke Harris. «Nous devons donc inciter et payer pour la performance si nous voulons obtenir des résultats équivalents dans les communautés vulnérables.»

Certains comtés n’attendent pas un programme d’État.

Dans les zones agricoles riches, le comté de Fresno a mis de côté des vaccins pour les travailleurs agricoles, tandis que l’agence de santé publique plus au sud dans le comté de Riverside s’est associée à un groupe de défense des immigrants pour vacciner les travailleurs agricoles.

Dans le comté de Santa Clara, près de la baie de San Francisco, les dirigeants communautaires ont appelé Newsom la semaine dernière à donner la priorité aux doses pour les codes postaux avec les taux de COVID-19 les plus élevés, affirmant que les vaccins vont aux personnes plus riches avec un accès Internet et du temps libre. Les Latinos représentent un quart du comté mais représentent plus de la moitié des infections au COVID-19.

«Notre message au gouverneur est simple: donnez la priorité aux communautés qui ont été les plus durement touchées par cette pandémie. Ce serait un engagement en faveur de l’équité », a déclaré Jessica Paz-Cedillos, directrice exécutive de l’École des arts et de la culture du Mexican Heritage Plaza, qui se trouve dans l’un des cinq codes postaux du comté de Santa Clara où le taux d’infection est le double de la moyenne du comté. .

La place de San Jose organise des vaccinations deux jours par semaine pour les résidents du comté sur la base du premier arrivé, premier servi, et les gens doivent présenter une preuve d’âge ou d’occupation. Les aînés font la queue bien avant le lever du soleil, portant des couvertures et des chaises.

Des scènes similaires se sont déroulées dans une nouvelle clinique de vaccination pop-up dans le Mission District de San Francisco, qui a également des taux d’infection élevés. Quelque 120 doses par jour sont destinées aux agents de santé et aux personnes âgées sur invitation uniquement, mais Jon Jacobo, président du comité de la santé du Latino Task Force, a facilement vu 200 personnes alignées récemment, certaines dans les 90 ans.

Il a qualifié les files de personnes âgées désespérées de «déchirantes», mais a déclaré que la clinique devait donner la priorité aux personnes vivant dans les codes postaux les plus défavorisés.

«Ce que je ne veux pas voir, c’est ce qui se passe à Washington Heights (à Manhattan) ou dans le centre-sud de Los Angeles, où des médecins aidant à servir la communauté noire ont dit: ‘C’est la plus blanche que j’ai vue ce quartier », dit-il.

Aura Sunux, une immigrante guatémaltèque de 43 ans qui livre de la nourriture et des produits de santé aux clients confinés à la maison, a reçu son coup de feu lundi à la clinique.

« Je me sens soulagée, croyez-moi », a-t-elle dit. « Je ne suis pas tombée malade, mais j’ai été très proche de personnes qui ont été positives. »

La Californie a publié lundi des chiffres suggérant la distribution inégale des vaccins à ce jour. Les Latinos ont reçu 15% des près de 5 millions de doses administrées – la moitié du taux de résidents blancs, bien qu’ils constituent la majeure partie des infections et des décès. Les résidents noirs ont reçu 2,7% des doses bien qu’ils représentent 6% de la population de l’État.

Le comté de Los Angeles, le plus peuplé du pays avec 10 millions d’habitants, a administré au moins une dose à seulement 7% des résidents noirs de 65 ans et plus, tout en inoculant plus de deux fois ce taux de personnes âgées blanches et asiatiques. Bien que inférieur au taux des seniors blancs, 14% des Latinos plus âgés ont été vaccinés.

« Tout le monde prétend que cela va se faire dans un mois ou deux », a déclaré Karthick Ramakrishnan, directeur fondateur de l’Université de Californie, Riverside’s Center for Social Innovation. « Il est maintenant temps de concevoir ces systèmes afin que ceux qui Le COVID est gravement touché, en termes de cas et de décès, ceux qui ont une bonne chance de se faire vacciner. «

Une demande écrasante de vaccins et des stocks insuffisants peuvent décourager les gens de se faire vacciner, en particulier dans les communautés où beaucoup se méfient des vaccins.

Les responsables de la santé ont déclaré que travailler avec des groupes communautaires est essentiel pour garantir que les gens ont accès au vaccin et l’obtiennent. Le comté de Riverside a donné plus de 600 coups de feu lors de deux visites dans la vallée de Coachella, riche en fermes, en se joignant à un groupe local qui a recruté des personnes, a déclaré Jose Arballo, porte-parole de l’agence de santé publique.

«Nous pouvons faire un million de cliniques», a-t-il dit, «mais s’ils ne veulent pas venir parce qu’ils ont peur, sont anxieux ou craignent que leurs informations soient utilisées dans le cadre de l’application de la loi en matière d’immigration, ils ne viens à nous. »

___

Taxin rapporté du comté d’Orange. Les journalistes d’Associated Press Haven Daley ont contribué de San Francisco et Kathleen Ronayne de Sacramento, Californie.