La Californie tente de retrouver et d’indemniser les victimes de stérilisation

SACRAMENTO, Californie (AP) – Environ 600 personnes vivantes aujourd’hui ne peuvent pas avoir d’enfants parce que le gouvernement californien les a stérilisés contre leur gré ou à leur insu, et maintenant l’État essaie de les trouver afin de pouvoir les payer au moins 15 000 $ chacun en réparations.

Mais après un an de recherche, l’État n’a approuvé que 51 personnes pour des paiements sur 310 demandes. Il reste un an à attendre avant la fin du programme de 4,5 millions de dollars et les défis restent de taille. Les responsables de l’État ont refusé 103 personnes, fermé trois demandes incomplètes et en traitent 153 autres – mais ils disent qu’il est difficile de vérifier les demandes car de nombreux dossiers ont été perdus ou détruits.

Deux groupes de personnes sont éligibles à l’argent : ceux qui ont été stérilisés par le gouvernement pendant le soi-disant mouvement eugéniste qui a culminé dans les années 1930 et un groupe plus petit qui a été victime dans les prisons d’État il y a environ une décennie.

“Nous essayons de trouver toutes les informations que nous pouvons et parfois nous devons simplement espérer que quelqu’un pourra peut-être trouver des informations plus détaillées par lui-même”, a déclaré Lynda Gledhill, directrice générale de la California Victims ‘Compensation Board qui supervise le programme. “Nous ne sommes parfois pas en mesure de vérifier ce qui s’est passé.”

La Californie en 2021 a été le troisième État à approuver un programme de réparations pour les stérilisations forcées, rejoignant la Caroline du Nord et la Virginie. Mais la Californie a été le premier État à inclure également des victimes plus récentes de son système pénitentiaire d’État.

Le mouvement eugéniste cherchait à empêcher certaines personnes atteintes de maladie mentale ou de handicap physique de pouvoir avoir des enfants. La Californie avait le plus grand programme de stérilisation forcée du pays, stérilisant environ 20 000 personnes à partir de 1909. Il était si bien connu qu’il a ensuite inspiré des pratiques dans l’Allemagne nazie. L’État n’a abrogé sa loi sur l’eugénisme qu’en 1979.

Sur les 45 personnes dont les réparations ont été approuvées jusqu’à présent, seules trois ont été stérilisées à l’époque de l’eugénisme. Avec des victimes survivantes de cette époque dans les années 80, 90 et au-delà, les responsables de l’État ont envoyé des affiches et des fiches d’information à 1 000 maisons de retraite qualifiées et 500 bibliothèques à travers l’État dans l’espoir d’en atteindre davantage.

L’État a également signé un contrat de 280 000 $ en octobre avec JP Marketing, basé à Fresno, pour lancer une campagne sur les réseaux sociaux qui se poursuivra jusqu’à la fin de 2023. La plus grande poussée commencera ce mois-ci, lorsque l’État paiera pour les publicités télévisées et radiophoniques. à Los Angeles, San Francisco et Sacramento qui se poursuivront jusqu’en octobre prochain.

L’espoir est que les amis ou les proches des victimes verront les publicités et aideront leur proche à postuler au programme. Seules les victimes sont éligibles aux paiements. Mais si une victime décède après avoir été approuvée mais avant de recevoir le paiement total, elle peut désigner un bénéficiaire – tel qu’un membre de la famille – pour recevoir l’argent.

“Nous prenons cette mission très au sérieux pour trouver ces gens”, a déclaré Gledhill. « Rien de ce que nous pouvons faire ne peut compenser ce qui leur est arrivé.

Le deuxième groupe éligible aux réparations comprend les personnes qui ont été stérilisées dans les prisons californiennes. Un audit de l’État a révélé que 144 femmes ont été stérilisées entre 2005 et 2013 avec peu ou pas de preuves qu’elles ont été conseillées ou ont proposé des traitements alternatifs. Les législateurs de l’État ont réagi en adoptant une loi en 2014 interdisant les stérilisations en prison à des fins de contrôle des naissances tout en autorisant d’autres procédures médicalement nécessaires.

Il a été beaucoup plus facile de trouver des dossiers vérifiant ces victimes, car leurs procédures ont eu lieu récemment. Les responsables de l’État ont envoyé des lettres aux détenus qui auraient été stérilisés et les ont exhortés à postuler tout en affichant des dépliants dans les prisons d’État annonçant le programme.

Wendy Carrillo, membre démocrate de l’Assemblée de Californie qui a fait pression pour faire approuver le programme, a déclaré qu’elle demanderait aux législateurs de prolonger la date limite de candidature au-delà de 2023. Elle souhaite donner aux victimes plus de temps pour postuler et elle souhaite étendre le programme pour inclure victimes qui ont été stérilisées dans des hôpitaux financés par le comté. Le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a présenté ses excuses en 2018 après que plus de 200 femmes aient été stérilisées au Los Angeles-USC Medical Center entre 1968 et 1974.

«Je ne suis pas ravi des chiffres que nous voyons jusqu’à présent, mais je crois qu’à mesure que nous sortons de COVID et que nous commençons à travailler pleinement à notre pleine capacité – ce qui signifie que nous sommes en mesure de faire des réunions communautaires et en personne réunions et une sensibilisation plus directe autre que derrière un ordinateur et via Zoom – les choses vont changer », a-t-elle déclaré.

Trouver des détenus qui ont été stérilisés est toujours un défi, a déclaré Gledhill. “C’est une population qui ne fait peut-être pas très confiance au gouvernement, compte tenu de ce qui lui est arrivé.”

L’une de ces personnes est Moonlight Pulido, qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour tentative de meurtre avec préméditation. Pendant son incarcération en 2005, Pulido a déclaré qu’un médecin lui avait dit qu’il devait retirer deux “excroissances” qui pourraient être un cancer. Elle a signé un formulaire et a été opérée. Plus tard, quelque chose n’allait pas. Elle transpirait constamment et ne se sentait pas elle-même. Elle a demandé à une infirmière, qui lui a dit qu’elle avait subi une hystérectomie complète, une procédure qui enlève l’utérus et le col de l’utérus, et parfois d’autres parties du système reproducteur.

Pulido a été choqué. Elle avait 41 ans à l’époque, avait déjà des enfants et purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité. Mais elle a dit que le médecin lui avait retiré le droit de fonder une autre famille – quelque chose qui l’a profondément affectée.

«Je suis amérindienne et nous, en tant que femmes, nous sommes ancrées dans la Terre mère. Nous sommes les seuls donneurs de vie, nous sommes les seuls à pouvoir donner la vie et il m’a volé cette bénédiction », a-t-elle déclaré. “Je me sentais moins qu’une femme.”

Pulido a été libérée sur parole en janvier 2022. Travaillant avec le groupe de défense Coalition for Women Prisoners, elle a demandé des réparations et a été approuvée pour un paiement de 15 000 $.

«Je me suis assis là et je l’ai regardé et j’ai pleuré. J’ai pleuré parce que je n’ai jamais eu autant d’argent de ma vie », a-t-elle déclaré.

Pulido pourrait obtenir plus d’argent. L’État dispose de 4,5 millions de dollars pour les réparations et tout ce qui reste une fois le programme terminé sera réparti également entre les victimes approuvées.

Pulido a déclaré qu’elle avait dépensé une partie de l’argent pour réparer une voiture que quelqu’un lui avait donnée à sa sortie de prison. Elle essaie de sauver le reste. Connue sous le nom de DeAnna Henderson pendant la majeure partie de sa vie, Pulido a déclaré qu’elle avait changé de nom peu de temps avant d’être libérée de prison – s’inspirant de regarder la lune par la fenêtre de sa cellule.

“DeAnna était une petite fille très blessée qui portait beaucoup de bagages blessés, et j’en avais assez de porter tout ça”, a-t-elle déclaré. “J’ai vécu dans les ténèbres pendant si longtemps, je veux faire partie de la lumière qui fera partie de mon nom.”

Adam Beam, l’Associated Press