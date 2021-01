Les responsables de Los Angeles ont demandé au régulateur de lever les limites habituelles du nombre d’incinérations, car les décès dus au COVID-19 entraînent une accumulation de corps dans tout le comté.

Le district de gestion de la qualité de l’air de la côte sud (AQMD), chargé de surveiller la pollution de l’air et de réglementer les activités qui affectent la qualité de l’air, a annoncé dimanche que les restrictions habituelles sont levées pendant 10 jours, jusqu’au 27 janvier.

Le comté de Los Angeles voit actuellement une personne mourir du COVID-19 toutes les huit minutes, et les taux de mortalité ont plus que doublé – poussant les maisons funéraires et les crématoriums à leurs limites.

Au 15 janvier, plus de 2700 corps étaient entreposés dans les hôpitaux et au bureau du coroner, a indiqué l’AQMD.

Les membres de la Garde nationale sont vus déplacer des corps dans un stockage temporaire le 12 janvier à Los Angeles

Des rangées de conteneurs de morgue réfrigérés sont vus derrière une bâche à l’extérieur du bureau du coroner

«Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a confirmé que l’arriéré croissant des cas d’incinération dans le comté constituait une menace pour la santé publique», a écrit Wayne Nastri, directeur général de l’AQMD, dans son ordonnance.

Il a déclaré que les 28 crématoires du comté de Los Angeles «ont les ressources et les capacités nécessaires pour effectuer plus d’incinérations», mais qu’ils ont été empêchés de le faire en raison de «limites réglementaires».

Nastri a déclaré que son ordre avait été émis dans l’espoir que la situation se détériorerait et que le nombre de morts augmenterait après les festivités du Nouvel An.

Il a écrit que le coroner « prévoit qu’une autre vague approche à la suite des vacances du Nouvel An, car les décès ont tendance à se produire 4 à 6 semaines après les rassemblements ».

Samedi, Los Angeles est devenu le premier comté du pays à enregistrer un million de cas de coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le Dr Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de LA, a déclaré que leur système de santé était « gravement mis à rude épreuve ».

«Notre communauté subit le plus gros de la vague hivernale, faisant face à un grand nombre de cas, d’hospitalisations et de décès – cinq fois plus que ce que nous avons vécu au cours de l’été», a-t-elle déclaré.

Un travailleur de la santé s’occupe d’un patient COVID-19 dans l’unité de soins intensifs de Mission Viejo le 8 janvier

Les travailleurs de la santé utilisent une machine à pression positive continue (CPAP) à Apple Valley

Des morgues mobiles ont été installées à l’extérieur des hôpitaux pour faire face à la flambée des décès.

Samedi, elle a confirmé que la souche britannique mutante avait été trouvée dans le comté de LA, qui est nettement plus infectieux. L’arrivée de la nouvelle souche a fait craindre une forte augmentation du nombre de cas, comme ce fut le cas à Londres.

Le virus fait irruption dans toute la Californie, où les décès quotidiens sont en moyenne de 528, soit une augmentation de plus de 15% par rapport à il y a une semaine.

Une grande partie de l’État, y compris la région du sud, reste sous un ordre de rester à la maison.

Les responsables de la santé du comté de Los Angeles ont rapporté dimanche que plus de 13800 personnes sont décédées du COVID-19 depuis le début de la pandémie, et plus de 7400 restent hospitalisées pour le virus – dont 23% sont aux soins intensifs.

À la fin de la semaine dernière, les responsables de la santé du comté ont déclaré dans un communiqué de presse que les travailleurs de la santé et les capacités des soins intensifs restaient « sous tension ».

« L’action la plus importante que tout le monde doit prendre pour arrêter la propagation du COVID-19 et sauver des vies est de rester à la maison et de ne pas se mêler à d’autres personnes n’appartenant pas à votre ménage », indique le communiqué.