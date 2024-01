La Californie suit l’Oregon en rompant avec les directives du CDC COVID

Les dernières directives relatives au COVID-19 qui existent encore aux États-Unis commencent à disparaître à l’approche de notre quatrième année de vie avec la pandémie.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Santé publique de Californie a publié une ordonnance officielle visant à modifier les directives existantes en matière de contrôle et de prévention du COVID-19, réduisant ainsi les attentes en matière d’isolement pour les personnes infectées. L’introduction de nouvelles règles, qui permettent aux personnes testées positives de réintégrer la vie publique si elles ne présentent pas de symptômes, fait de la Californie le deuxième État à rompre avec les directives du CDC et à supprimer les périodes d’isolement spécifiques, derrière l’Oregon, qui a apporté de tels changements. en mai.

Dans L’ordonnance de la Californie, émise le 9 janvier, les changements ont été attribués à l’impact réduit de la COVID par rapport aux années précédentes, à la disponibilité des traitements et à l’évolution des attentes visant à assurer la sécurité des personnes les plus à risque tout en générant un minimum de perturbations pour le public.

L’Oregon et la Californie limitent la quarantaine

Oregon et la Californie sont les premiers États à s’écarter du directives avancées par le CDCqui recommande toujours au moins cinq jours d’isolement après un premier test positif au COVID ou après avoir ressenti des symptômes.

Au lieu de cela, les Oregoniens et les Californiens ne sont plus invités à s’isoler pendant une période spécifiée après avoir contracté le COVID. Ceux qui présentent des symptômes peuvent retourner au travail ou à l’école après seulement 24 heures sans fièvre, à condition que les symptômes soient « légers et s’améliorent ». Ceux qui ne présentent aucun symptôme apparent ne sont plus du tout tenus de s’isoler, selon les politiques de l’État.

Cependant, les deux états toujours suggérer de prendre des précautions si vous avez été infecté, même si vous n’êtes plus obligé de rester à la maison. Il est toujours conseillé d’éviter tout contact avec des personnes à haut risque et de porter un masque en présence d’autres personnes pendant 10 jours après avoir été testé positif ou être tombé malade.

“Nous sommes maintenant à un moment différent avec des impacts réduits du COVID-19 par rapport aux années précédentes en raison d’une large immunité contre la vaccination et/ou l’infection naturelle, et de traitements facilement disponibles pour les personnes infectées”, a déclaré le directeur du Département des affaires publiques de Californie. Santé Le Dr Tomás Aragón a déclaré dans le ordre de l’état.

« Nos politiques et priorités d’intervention se concentrent désormais sur la protection des personnes les plus à risque de maladie grave tout en réduisant les perturbations sociales disproportionnées par rapport aux recommandations de prévention d’autres infections virales respiratoires endémiques.​ »

Que recommande le CDC ?

Les directives du CDC conseillent toujours isolement avec ou sans symptômes, quel que soit le statut vaccinal.

Selon les directives, toute personne soupçonnant d’être atteinte du COVID-19 devrait commencer à s’isoler, même si elle n’a pas encore été testée. Une fois le test positif, il est conseillé de vous isoler pendant cinq jours, car vous êtes le plus susceptible d’être contagieux pendant cette période.

Si votre test est positif sans symptômes mais que vous développez des symptômes dans les 10 jours suivants, l’horloge d’isolement redémarre. Si à la fin des cinq jours vous n’avez plus de fièvre pendant 24 heures sans l’aide de médicaments et que vos symptômes se sont améliorés, vous pouvez mettre fin à l’isolement. Cependant, si vous présentez toujours des symptômes sans amélioration, vous devez attendre que vous n’ayez plus de fièvre pendant 24 heures et/ou que vos symptômes s’améliorent.

Les personnes qui présentent des symptômes plus graves d’essoufflement ou de difficultés respiratoires doivent s’isoler pendant cinq jours supplémentaires, ce qui porte la durée totale de quarantaine à 10 jours. Les personnes qui ont souffert d’une maladie grave ayant entraîné une hospitalisation ou qui sont immunodéprimées doivent consulter leur médecin au sujet des plans de traitement et s’isoler également pendant au moins 10 jours.

Pendant les périodes d’isolement, le CDC vous suggère :