La Californie signale davantage de cas de grippe aviaire chez l’homme alors que les experts expriment leurs inquiétudes

Les inquiétudes concernant la grippe aviaire – officiellement connue sous le nom de grippe aviaire A (H5) – continuent de croître, notamment en Californie.

Au 14 octobre, l’État comptait six cas humains confirmés et cinq cas possibles de grippe aviaire, selon le Département de la santé publique de Californie (CDPH).

Toutes les personnes touchées auraient eu un contact direct avec du bétail infecté dans neuf fermes laitières, a indiqué le département.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis effectuent des tests pour confirmer les cinq cas possibles.

Toutes les personnes ont présenté des « symptômes légers », notamment une rougeur ou un écoulement oculaire (conjonctivite), a indiqué le CDPH. Aucun n’a été hospitalisé.

Il n’y a pas d’inquiétude à ce stade quant à la transmission interhumaine, selon l’agence.

« Compte tenu de l’ampleur de l’exposition aux vaches infectées, les preuves continuent de suggérer une propagation du virus uniquement de l’animal à l’homme en Californie », indique le communiqué du CDPH.

« De plus, sur la base du séquençage génomique effectué par le CDC de trois cas de grippe aviaire en Californie, il n’existe aucune preuve suggérant une capacité accrue du virus à infecter ou à se propager entre les personnes et aucune sensibilité réduite connue aux médicaments antiviraux. »

Au 15 octobre, il y avait un total de 20 cas humains confirmés de grippe aviaire aux États-Unis, selon le CDC.

Le Colorado et la Californie ont enregistré le plus grand nombre de cas, tandis que d’autres ont été signalés au Michigan, au Missouri et au Texas, a indiqué la même source.

Environ la moitié d’entre eux étaient liés à une exposition à des bovins infectés et l’autre moitié à des volailles infectées.

« Dans une large mesure, les chiffres plus élevés que nous observons en Californie, et auparavant au Colorado, sont dus à des efforts plus agressifs de surveillance et de recherche de cas dans ces États, plutôt que de refléter nécessairement un fardeau de morbidité plus important », a déclaré Shira Doron, MD, responsable du contrôle des infections au Tufts Medicine Health System à Boston, a déclaré à Fox News Digital.

« La Californie possède l’un des programmes les plus complets pour détecter la grippe aviaire dans ses troupeaux de bovins, et lorsqu’elle trouve des vaches malades, elle surveille les travailleurs de la santé exposés », a-t-elle poursuivi.

« La maladie est généralement très bénigne, elle ne sera donc détectée que si elle est recherchée. »

Les gens devraient-ils s’inquiéter ?

On ne sait pas si la souche qui cause la grippe aviaire chez les vaches mutera un jour en une souche pouvant se propager d’humain à humain, selon Doron.

« À l’heure actuelle, en l’absence de preuve de propagation interhumaine, cela n’a pas le potentiel de devenir une pandémie humaine, mais cela pourrait changer », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« De toute évidence, les scientifiques et les responsables de la santé publique devraient s’inquiéter et prendre des mesures pour limiter la propagation de cette maladie dans animaux de la ferme« .

Les propriétaires agricoles et les ouvriers agricoles devraient également être préoccupés, a-t-elle déclaré.

« Ils devraient prendre des mesures pour protéger ceux qui travaillent en étroite collaboration avec les animaux, en particulier les vaches et les poulets », a conseillé Doron.

Sam Scarpino, PhD, directeur de l’IA et des sciences de la vie à la Northeastern University de Boston, a déclaré qu’il trouvait le nombre croissant de cas humains de H5N1 « préoccupants ».

« Plus il y a de retombées sur les humains, plus il y a de chances qu’une mauvaise variante se retrouve chez une personne et déclenche une épidémie », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Cependant, il n’existe actuellement aucune preuve que le virus ait muté pour devenir plus infectieux chez l’homme, a déclaré Scarpino.

« À ce stade, il n’y a aucune excuse pour qu’un ouvrier agricole meure d’une infection au H5N1. »

« Très probablement, nous constatons l’impact d’un nombre croissant d’exploitations laitières infectées conduisant à un nombre croissant d’infections humaines », a-t-il déclaré.

« La Californie déploie également des efforts actifs en matière de surveillance des humains et des bovins laitiers, de sorte que la vérification peut être plus élevée que dans d’autres États. »

Conseils de prévention

Même si les experts affirment que le risque de transmission interhumaine reste faible, ils recommandent certaines précautions de santé publique.

« Les personnes qui sont en contact étroit avec des animaux, en particulier les animaux de ferme et les oiseaux sauvages, devraient prendre des précautions », a conseillé Doron.

Le CDC et WEBMD donnent une mise à jour sur l’épidémie actuelle de grippe aviaire

Le CDC recommande également aux travailleurs agricoles de porter des équipements de protection individuelle – tels que des gants, des lunettes et des écrans faciaux – et aux fermes de suivre les directives pour empêcher la propagation du virus entre les animaux.

« Même si une épidémie majeure n’est pas déclenchée, le risque pour les travailleurs agricoles est clairement plus élevé et nous devons garantir qu’ils sont protégés », a déclaré Scarpino à Fox News Digital.

« À ce stade, il n’y a aucune excuse pour qu’un ouvrier agricole meure d’une infection au H5N1. »

Il est également important que les gens se fassent vacciner contre la grippe saisonnière, disent les experts.

« Bien qu’il soit peu probable qu’il protège contre la grippe aviaire, il aidera les gens à éviter d’être infectés simultanément par la souche saisonnière et la souche aviaire, ce qui peut conduire à un mélange génétique et à l’émergence d’une souche pandémique », a déclaré Doron.

Se faire vacciner contre la grippe rend également moins probable qu’une personne se retrouve avec un cas suspect de grippe aviaire en raison de la grippe saisonnière et d’antécédents d’exposition animale, a-t-elle ajouté.

Des vaccins contre la grippe aviaire sont actuellement en cours de développement.

« Il n’est pas encore temps de vacciner plus largement, étant donné le petit nombre de cas, l’absence de transmission interhumaine prouvée et l’infection généralement bénigne », a déclaré Doron.

Il est toutefois important que des tests soient disponibles dans le commerce pour la grippe aviaire.

« Les cas de grippe saisonnière vont bientôt augmenter et nous devrons faire rapidement la distinction entre la grippe ordinaire et la grippe aviaire, en particulier chez les travailleurs des animaux », a noté Doron.

« À l’heure actuelle, pour tester la grippe aviaire, les échantillons doivent être envoyés dans des laboratoires de santé publique spéciaux et les résultats mettent des jours à revenir. Nous aurons besoin de réponses plus rapidement si nous voulons que les gens puissent s’isoler correctement et empêcher la propagation. »

Le CDPH recommande aux résidents de Californie de surveiller les symptômes de la grippe aviaire pendant 10 jours après l’exposition.

Ceux-ci incluent une rougeur des yeux (conjonctivite), un mal de gorge, une toux, un nez qui coule ou bouché, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires ou corporelles, de la fatigue, des maux de tête, des difficultés respiratoires et de la fièvre.

« S’ils commencent à se sentir malades, ils doivent immédiatement s’isoler, informer leur service de santé publique local et travailler avec les prestataires de santé publique et de soins de santé pour obtenir des tests et un traitement en temps opportun », conseille l’agence sur son site Internet.