La Californie signale cinq cas possibles de grippe aviaire humaine

La Californie enquête sur cinq cas humains possibles de grippe aviaire parmi les travailleurs des fermes laitières, en plus du six cas précédemment confirmés dans le Étata déclaré lundi le département de la santé de l’État.

La grippe aviaire s’est propagée à 100 laiteries en Californie et à 300 dans tout le pays, selon le ministère américain de l’Agriculture. Il y a eu 19 cas humains confirmés cette année parmi les ouvriers agricoles exposés à des volailles ou des produits laitiers malades, dont les six cas confirmés en Californie ce mois-ci.

Le risque de grippe aviaire pour le grand public reste faible et les produits laitiers pasteurisés peuvent être consommés sans danger, ont déclaré des responsables fédéraux.

Des échantillons des cinq cas possibles sont envoyés aux Centers for Disease Control and Prevention pour confirmation et devraient arriver en début de semaine, a déclaré le département californien de la santé publique.

Les cas possibles et confirmés provenaient de neuf fermes laitières différentes et les individus présentaient des symptômes légers et n’ont pas été hospitalisés, a indiqué l’État.