La Californie signale 18 nouveaux foyers de grippe H5N1 chez des vaches laitières

Selon un sondage réalisé aujourd’hui par l’Université du Michigan, seuls 45 % des Américains âgés de 50 ans et plus déclarent qu’ils sont susceptibles de recevoir le vaccin COVID-19 mis à jour cette saison.

Le sondage montre que de nombreuses personnes à haut risque de maladie grave ne semblent pas vouloir se faire vacciner, et l’intérêt pour un vaccin mis à jour varie considérablement selon la tranche d’âge, le niveau d’éducation et d’autres facteurs.

Les résultats proviennent du sondage national sur le vieillissement en bonne santé réalisé en août. Au moment du sondage, les nouveaux vaccins contre la COVID n’étaient pas encore largement disponibles, mais ils avaient été approuvés et approuvés par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Parmi les adultes de 75 ans et plus, 59 % ont déclaré qu’il était probable qu’ils se fassent vacciner contre la COVID-19, 49 % d’entre eux ont déclaré qu’il était très probable qu’ils le fassent et 10 % qu’il était plutôt probable qu’ils le fassent. Parmi les adultes de 65 à 74 ans, 51 % ont déclaré qu’il était probable qu’ils se fassent vacciner.

Le niveau d’éducation joue un rôle

Parmi les personnes âgées de 50 à 64 ans, davantage de personnes ont déclaré qu’il était peu probable qu’elles reçoivent le nouveau vaccin ; 55 % qu’elles le soient peu, contre 37 % qu’elles le soient probablement.

En 2023, près de la moitié des hospitalisations liées à la COVID aux États-Unis concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus.

Le sondage a également révélé des différences démographiques. Les adultes titulaires d’un baccalauréat étaient plus susceptibles de se faire vacciner (54 %), contre 41 % des personnes ayant un niveau d’éducation inférieur. Dans l’ensemble, les femmes étaient légèrement plus susceptibles que les hommes de dire qu’elles se feraient vacciner.

Nos nouvelles données de sondage suggèrent que les prestataires de soins et les organismes de santé doivent faire davantage pour encourager les personnes âgées à se faire vacciner prochainement.