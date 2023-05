La Californie s’engage à construire un canal pour les poissons menacés afin de contourner le barrage de l’ère de la ruée vers l’or

MARYSVILLE, Californie (AP) – Des responsables californiens ont annoncé mardi qu’ils dépenseraient environ 60 millions de dollars pour construire un canal le long de la rivière Yuba afin que le saumon et d’autres espèces de poissons menacées puissent contourner un barrage de l’ère de la ruée vers l’or qui, depuis plus d’un siècle a interrompu leur migration le long des eaux froides des ruisseaux de la Sierra Nevada.

Le projet est le dernier exemple de responsables étatiques et fédéraux essayant d’inverser les dommages environnementaux causés par l’infrastructure centenaire le long des principaux fleuves et ruisseaux de Californie. Ces barrages et canaux ont permis à l’État de devenir la puissance économique qu’il est aujourd’hui. Mais ils ont dévasté les écosystèmes naturels qui ont poussé le saumon – une espèce autrefois si abondante qu’elle soutenait les populations amérindiennes – au bord de l’extinction.

L’année dernière, les régulateurs fédéraux ont approuvé le plus grand projet de restauration de rivière de l’histoire des États-Unis qui supprimera quatre barrages le long de la rivière Klamath près de la frontière entre l’Oregon et la Californie. Les autorités étatiques et fédérales prévoient de supprimer d’autres barrages qui entravent la migration des poissons, notamment le barrage Matilija dans le comté de Ventura et le barrage Rindge dans le comté de Los Angeles.

L’annonce de mardi affectera le barrage de Daguerre Point près de la ville de Marysville, dans le nord de la Californie. Le gouvernement fédéral a construit le barrage pour la première fois en 1906 afin d’arrêter le flux apparemment sans fin de débris laissés par l’exploitation minière hydraulique au plus fort de la ruée vers l’or du milieu des années 1800.

Le barrage est principalement sous l’eau, ce qui permet à l’eau de se répandre par-dessus tout en retenant une montagne de sédiments. Mais il empêche également trois espèces de poissons de remonter la rivière pour frayer : le saumon quinnat, la truite arc-en-ciel et l’esturgeon vert.

Le Service national des pêches maritimes a déclaré en 2012 que le barrage constituait une menace pour la survie de ces espèces de poissons. Trouver une solution a été difficile car le barrage est enlisé dans une controverse depuis près de 50 ans sur qui est responsable de son entretien et de sa gestion.

« En quelques décennies, l’exploitation minière de la ruée vers l’or a créé des impacts qui ont duré plus de 150 ans. Nous prenons enfin des mesures pour inverser ces impacts », a déclaré mardi Willie Whittlesey, directeur général de la Yuba Water Agency, lors d’une conférence de presse à laquelle ont assisté le gouverneur Gavin Newsom et d’autres responsables étatiques, locaux et fédéraux.

Les trois espèces de poissons naissent dans les rivières froides d’eau douce remplies de fonte des neiges de la Sierra Nevada. Une fois qu’ils éclosent et deviennent suffisamment gros, ils migrent à travers le delta du fleuve vers l’océan Pacifique. Ils retournent ensuite vers les rivières, nageant en amont de l’endroit où ils sont nés pour pondre plus d’œufs.

Les barrages empêchent les poissons d’atteindre leurs frayères. C’est une des principales raisons pour lesquelles les populations ont chuté, ainsi que les sécheresses et les détournements qui réduisent le débit d’eau dans les rivières tout en augmentant la température de l’eau. La pêche commerciale au saumon a été fermée le long d’une grande partie de la côte ouest plus tôt cette année en raison des faibles populations de poissons.

Aaron Zettler-Mann, directeur exécutif par intérim et directeur scientifique de la South Yuba River Citizens League, s’est dit enthousiasmé par l’idée que de grandes quantités de poissons puissent enfin contourner le barrage. Mais il a dit que ce n’était toujours pas la meilleure solution pour l’espèce.

Il a déclaré que les poissons nagent naturellement en amont et ne recherchent pas de canaux latéraux pour contourner les barrages. De plus, il a déclaré que la rivière contenait beaucoup de gravier qui finirait par obstruer le canal, ce qui rendrait difficile son utilisation par les poissons sans un entretien régulier.

Au lieu de cela, il a déclaré que la meilleure option serait de supprimer complètement le barrage, ce qu’il dit au moins deux études du gouvernement fédéral ont souligné au cours des 20 dernières années.

« Je pense que si ces gens se tenaient là ensemble et disaient: » Hé, nous voulons retirer ce barrage « , ils auraient probablement pu obtenir la volonté politique de le faire », a-t-il déclaré.

Whittlesey a déclaré que le barrage avait toujours ses utilisations, notamment en facilitant le détournement de l’eau de la rivière Yuba pour les fermes voisines.

Chuck Bonham, directeur du California Department of Fish and Wildlife, a déclaré que le canal imitera le débit naturel de la rivière avant son barrage. Une fois ouvert, il a dit que cela donnerait aux poissons 12 milles d’habitat supplémentaires.

Les responsables prévoient d’installer de nouveaux écrans pour empêcher le poisson de pénétrer dans les autres canaux qui envoient de l’eau pour irriguer l’agriculture. Et ils prévoient d’étudier la prise de saumons quinnat de printemps au-dessus du barrage de New Bullards Bar plus au nord le long de la rivière Yuba.

« Tous les barrages ne doivent pas être supprimés. La plupart de nos infrastructures sont essentielles, et elles servent toujours un objectif utile », a déclaré Bonham. « Donc, vous devenez créatif. »

Le projet coûtera 60 millions de dollars, dont 30 millions de dollars provenant de l’État et le reste provenant de la Yuba Water Agency. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que le maintien du financement dans le budget était une priorité pour lui malgré le fait que l’État soit confronté à un déficit budgétaire de près de 32 milliards de dollars cette année.

« Malgré un modeste déficit, nous maintenons la ligne sur ces projets », a déclaré Newsom mardi. « Ceux-ci sont tangibles. Vous pouvez voir les fruits de vos impôts.

Adam Beam, l’Associated Press