La Californie se prépare pour encore plus de pluie

“Il est conseillé aux résidents et aux visiteurs situés en Californie au cours des prochains jours de vérifier leurs prévisions locales et de planifier à l’avance les conditions météorologiques potentiellement dangereuses”, a déclaré le Weather Prediction Center. Les météorologues ont également suggéré de se préparer aux inondations, aux arbres abattus et aux pannes de courant et ont déclaré que voyager par la route serait difficile, voire impossible, dans certaines régions.

Les préparatifs de la tempête battaient leur plein dans tout l’État. La Garde nationale de Californie a été vu en train d’installer des barrages anti-inondation et des sacs de sable à Sacramento, et des responsables du comté de San Mateo, juste à l’ouest de San Jose, avaient activé son centre d’opérations d’urgence. Plusieurs parcs du nord de la Californie ont également été fermés en raison des risques liés aux arbres, et le district scolaire unifié du sud de San Francisco a annoncé qu’il annulerait les cours jeudi.

Le bureau du gouverneur dit sur Twitter que le centre des opérations de l’État était à son niveau d’urgence le plus élevé et que le centre des opérations contre les inondations aidait les résidents locaux à obtenir des sacs de sable et d’autres nécessités en cas de tempête. Des abris étaient en cours d’ouverture et le personnel était prêt à être déployé dans les hôpitaux et les équipes d’ambulance, ont indiqué des responsables.

La dernière tempête fait partie d’une série de rivières atmosphériques, canaux d’humidité de l’océan Pacifique tropical, qui, selon les météorologues, se poursuivront jusqu’à la mi-janvier.