La Californie se prépare aux inondations ; Le Midwest frappé par la neige et la glace

SAN FRANCISCO (AP) – Une tempête hivernale majeure s’est approchée de la Californie mercredi, obligeant les équipages à se précipiter pour nettoyer les égouts pluviaux en prévision des inondations et des vents violents, alors que certaines parties du Midwest ont été confrontées à la neige, à la glace ou aux tornades, et le Sud s’est remis d’une forte nuit. tempêtes.

Dans la région de la baie de San Francisco, 8 500 sacs de sable distribués par les autorités n’ont pas suffi à répondre à la demande car les prévisionnistes ont averti d’inondations imminentes. Le district scolaire unifié du sud de San Francisco a annoncé que les cours de ses 8 000 élèves seraient annulés jeudi “par prudence”.

La pluie a entraîné l’annulation de plus de 60 vols à l’aéroport international de San Francisco et le retard de 70 autres, a déclaré Doug Yakel, un porte-parole de l’aéroport.

De fortes averses accompagnées de vents avec des rafales allant jusqu’à 60 mph (96 km/h) étaient attendues plus tard mercredi et jusqu’à jeudi et pourraient provoquer des inondations, des arbres abattus et des pannes de courant, rendant les conditions de conduite difficiles, a déclaré le National Weather Service.

La tempête survient quelques jours après qu’une averse du Nouvel An a entraîné l’évacuation de personnes dans les communautés rurales du nord de la Californie et le sauvetage de plusieurs automobilistes des routes inondées. Quelques digues au sud de Sacramento ont été endommagées, augmentant les inondations dans la zone principalement rurale.

“Des précipitations excessives sur des sols déjà saturés entraîneront une montée rapide des ruisseaux, des ruisseaux et des rivières ainsi que des inondations dans les zones urbaines”, ont déclaré les prévisionnistes dans un rapport.

Tink Troy, qui vit dans le sud de San Francisco, a ramassé mardi des sacs de sable au service des travaux publics de la ville.

“Ils ont dit que (la tempête de samedi) allait être mauvaise, et c’était vraiment mauvais. Maintenant, ils disent que celui-ci va être pire. Je veux donc m’assurer d’être prête et de ne pas avoir à le faire quand il pleuvra demain », a-t-elle déclaré.

Les tempêtes en Californie ne suffisent toujours pas à mettre officiellement fin à la sécheresse, qui entre maintenant dans sa quatrième année. Le US Drought Monitor a montré que la majeure partie de l’État est en situation de sécheresse grave à extrême.

“Nous savons qu’il faudra beaucoup de temps et d’eau pour récupérer cette quantité de stockage, c’est pourquoi nous ne disons pas que la sécheresse est terminée une fois qu’il commence à pleuvoir”, a déclaré Jeanine Jones, responsable de la sécheresse pour la Californie. Département des ressources en eau.

Dans le Midwest, la glace et la neige abondante ont fait des ravages.

Un avion Delta a quitté une voie de circulation glacée après avoir atterri mardi dans une tempête de neige à Minneapolis, mais aucun passager n’a été blessé, a indiqué la compagnie aérienne. Le vol en provenance de Los Cabos, au Mexique, avait atterri en toute sécurité, mais le train avant de l’avion “est sorti de la voie de circulation en tournant vers la porte en raison des conditions glaciales”, a déclaré Delta Airlines.

Il a fallu environ une heure pour faire descendre les 147 passagers de l’avion et les conduire au terminal, a déclaré Jeff Lea, porte-parole de la Metropolitan Airports Commission.

L’aéroport avait reçu 10 pouces (25 centimètres) de neige à 6 heures du matin mercredi, a indiqué le National Weather Service. Un autre 3 à 5 pouces (7 à 12 centimètres) était possible. Plusieurs écoles ont été fermées mercredi dans le Minnesota et l’ouest du Wisconsin alors que la neige tombait régulièrement dans la région.

Au sud, une possible tornade a endommagé des maisons, abattu des arbres et renversé un véhicule sur le côté à Montgomery, en Alabama, tôt mercredi. Christina Thornton, directrice de la Montgomery Emergency Management Agency, a déclaré que le radar indiquait une tornade possible, mais non confirmée. La tempête avait des vents extrêmement violents et s’est déplacée dans la région avant l’aube, a-t-elle déclaré.

Le temps violent qui a balayé l’Illinois mardi a produit au moins six tornades, le plus grand nombre de tornades rares enregistrées en janvier dans l’État depuis 1989, a déclaré le National Weather Service.

Cinq des tornades se sont produites dans le centre de l’Illinois dans ou autour de la ville de Decatur, tandis que la sixième s’est abattue près de la communauté du comté de Ford à Gibson City, a annoncé mercredi le service météorologique.

Le personnel du bureau de l’agence à Chicago prévoyait d’enquêter mercredi sur les dégâts causés par la tempête dans la région de Gibson City, où au moins deux propriétés ont été endommagées et des lignes électriques ont été renversées.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Haven Daley dans le sud de San Francisco, Steve Karnowski à Minneapolis et Rick Callahan à Indianapolis ont contribué à ce rapport.

Olga R. Rodriguez, Associated Press