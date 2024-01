La Californie se prépare aux inondations et aux pieds de neige dans les montagnes

San Francisco a mis en garde contre des vents violents qui pourraient abattre des arbres, de fortes pluies et des rues potentiellement inondées alors que les tempêtes frappent la Californie à partir de mercredi matin, tandis que les habitants des montagnes pourraient voir 20 pouces de neige et des conditions de déplacement « impossibles », ont indiqué les prévisionnistes.

La région de la baie de San Francisco pourrait recevoir jusqu’à 4 pouces de pluie dans la météo qui devrait frapper la région à partir de mercredi matin et qui devrait s’intensifier jeudi, a indiqué le National Weather Service.

Une alerte aux inondations a été émise à partir de jeudi pour San Diego, qui se remet encore des inondations qui l’ont frappé ainsi que pour le sud de la Californie le 22 janvier, après la journée de janvier la plus humide jamais enregistrée.

« La principale tempête est attendue jeudi. Cela semble être le plus grand impact jeudi », a déclaré Alex Tardy, météorologue principal du service météorologique de San Diego. un briefing vidéo lundi.

Des précipitations de 1½ à 2 pouces étaient prévues pour les régions côtières et les vallées, et 3 pouces pourraient tomber sur les pentes des montagnes côtières, ont indiqué les prévisionnistes.

Dans la région de Los Angeles, 1 à 3 pouces de pluie pourraient tomber à partir de mercredi soir et jeudi matin, et des taux d’un demi-pouce par heure sont possibles, a déclaré le service météorologique de la région de Los Angeles lors d’une discussion sur les prévisions.

La pluie dans le sud de la Californie pourrait finalement être utile. Alors que San Diego, frappée par les récentes tempêtes, a retrouvé des précipitations normales pour cette période de l’année, ce n’est pas le cas d’une grande partie de la région.

“Une grande partie du sud-ouest, le sud de la Californie, est encore bien en dessous de la normale”, a déclaré Tardy.

Deux tempêtes sont en route, a déclaré Tardy.

Le premier de cette semaine sera plus rapide, et constitue le principal événement de précipitation, a-t-il indiqué, tandis que celui de lundi et mardi sera plus lent. Ce sont deux rivières dites atmosphériques, qui les prévisionnistes décrivent comme des régions longues et étroites de l’atmosphère qui transportent la vapeur d’eau.

Il pourrait y avoir 10 à 20 pouces de neige dans la Sierra Nevada et jusqu’à 30 pouces près de la crête de la Sierra, selon le service météorologique de cette région, à Reno, Nevada. a déclaré dans un communiqué.

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour la grande région du lac Tahoe de 10 h mercredi à 10 h vendredi.

“Les déplacements pourraient être très difficiles, voire impossibles, avec des taux de chute de neige de 2 pouces ou plus par heure par moments”, indique l’avertissement du service météorologique.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a activé mardi soir un centre d’opérations d’État pour répondre aux tempêtes et coordonner les efforts, son bureau a dit.

Il pourrait y avoir des rafales de vent dans les montagnes de 60 à 70 mph, a indiqué le bureau du gouverneur, et il y aura « probablement des précipitations supérieures à la normale dans tout l’État » au cours des prochaines semaines, en particulier dans le sud de la Californie.

L’année dernière, une série de rivières atmosphériques ont provoqué des pluies et des inondations dans certaines parties de la Californie.

Lors des tempêtes de mars, deux tornades ont frappé le sud de la Californie, dont une dans la ville de Montebello, dans la région de Los Angeles. Il s’agit de la tornade la plus puissante à avoir frappé la région métropolitaine de Los Angeles depuis 1983.