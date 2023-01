La Californie se prépare à une puissante tempête de rivière atmosphérique

“Préparez-vous maintenant aux inondations, aux arbres abattus et aux pannes de courant”, ont déclaré mardi soir les prévisionnistes du National Weather Service dans la région de la baie de San Francisco, avertissant les habitants que le système météorologique apporterait des pluies et des vents importants.

Les responsables de la ville de Watsonville et du comté de Santa Cruz ont émis des ordres d’évacuation obligatoires pour les communautés à haut risque d’inondation. Le comté de San Mateo, situé au sud de San Francisco, a déclaré l’état d’urgence local et activé son centre d’opérations d’urgence.

Des veilles d’inondation sont en vigueur dans le centre et le nord de la Californie, où le sol est devenu plus saturé et vulnérable aux inondations et au ruissellement rapide. La nouvelle tempête devrait aggraver les dégâts dans la région déjà battue et devrait apporter jusqu’à quatre pouces de pluie et des vents jusqu’à 40 miles à l’heure dans les vallées, selon le National Weather Service Weather Prediction Center.

La nouvelle tempête fait partie d’une série de tempêtes fluviales atmosphériques qui, selon les prévisions des climatologues, se poursuivront ce mois-ci. Les rivières atmosphériques sont des cours d’eau relativement longs et étroits dans l’atmosphère qui transportent la majeure partie de la vapeur d’eau en dehors des tropiques, selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère.

“Ces tempêtes apportent généralement des précipitations et des chutes de neige abondantes ou extrêmes sur des périodes relativement courtes”, a déclaré Daniel McEvoy, climatologue au Western Regional Climate Center.

Les rivières atmosphériques contribuent jusqu’à 50 % des précipitations annuelles de la Californie et causent environ 84 % des dommages causés par les inondations dans les États occidentaux. Alors que les fortes pluies récentes ont apporté un certain soulagement à la Californie menacée par la sécheresse, les scientifiques préviennent que les tempêtes ne résoudront pas immédiatement les graves déficits des eaux souterraines et de l’humidité du sol de l’État.

Daniel Swain, climatologue à l’UCLA, a déclaré qu’il y avait au moins deux tempêtes atmosphériques fluviales supplémentaires prévues dans les cinq prochains jours qui pourraient entraîner des inondations plus graves.

“Ce n’est pas juste un one-and-done. C’est une séquence continue”, a déclaré Swain. “Le grand risque d’inondation vient avec cette succession de tempêtes de plus en plus fortes, qui ressemble au schéma dans lequel nous nous trouvons.”

Le bureau du gouverneur Gavin Newsom a déclaré sur Twitter que le centre des opérations de l’État était à son niveau d’urgence le plus élevé et que son centre des opérations contre les inondations coordonnait des efforts tels que l’apport de sacs de sable aux résidents locaux. Les responsables ont déclaré que l’État met en place des abris et est prêt à déployer du personnel dans les hôpitaux et les équipes de grève des ambulances.