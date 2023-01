La Californie se prépare à la pluie, aux vents et aux inondations en cas d’urgence

Des vents puissants ont soufflé sur la Californie mercredi, renversant déjà des arbres alors que les équipes se précipitaient pour nettoyer les égouts pluviaux et que les gens fortifiaient leurs maisons en prévision des inondations et des pannes de courant.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence pour permettre une réponse rapide et aider au nettoyage d’une autre puissante tempête quelques jours plus tôt. Des dizaines de vols ont été annulés à l’aéroport international de San Francisco et les écoles du sud de San Francisco ont annulé de manière préventive les cours du jeudi. Alors que la tempête s’intensifiait, les responsables de l’État ont averti les habitants du nord de la Californie de rester en dehors des routes.

Les responsables ont demandé aux conducteurs de rester en dehors des routes sauf en cas d’absolue nécessité – et de rester informés en s’inscrivant aux mises à jour des responsables des urgences sur les arbres et les lignes électriques abattus et les inondations. Dans le nord de la Californie, un tronçon de 25 miles (40 kilomètres) de l’autoroute 101 a été fermé entre les villes de Trinidad et d’Orick en raison de plusieurs arbres abattus.

“Nous prévoyons qu’il s’agira de l’une des séries de tempêtes les plus difficiles et les plus percutantes à s’être abattues en Californie au cours des cinq dernières années”, a déclaré Nancy Ward, la nouvelle directrice du Bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie.

La tempête, qui devrait être pleinement en vigueur dans le nord de la Californie mercredi soir, est l’une des trois tempêtes fluviales dites atmosphériques de la semaine dernière à atteindre l’état frappé par la sécheresse. Parce que les principaux réservoirs des États sont à un niveau record après une période sèche de trois ans, ils ont beaucoup de place pour se remplir avec plus d’eau de la tempête imminente, ont déclaré des responsables.

Pourtant, les arbres sont déjà stressés par des années de pluie limitée. Maintenant que les sols sont soudainement saturés et que les vents sont violents, les arbres risquent davantage de tomber. Cela pourrait provoquer des pannes de courant généralisées ou créer des risques d’inondation, a déclaré Karla Nemeth, directrice du Département des ressources en eau de l’État.

“Nous sommes au milieu d’une urgence d’inondation et également au milieu d’une urgence de sécheresse”, a-t-elle déclaré lors d’un briefing d’urgence.

La tempête survient quelques jours après qu’une averse du Nouvel An a entraîné l’évacuation de personnes dans les communautés rurales du nord de la Californie et le sauvetage de plusieurs automobilistes des routes inondées. Quelques digues au sud de Sacramento ont été endommagées.

Dans la région de la baie de San Francisco, 8 500 sacs de sable distribués par les autorités n’ont pas suffi à répondre à la demande mercredi alors que les prévisionnistes ont averti d’inondations imminentes. Le district scolaire unifié du sud de San Francisco a annoncé que les cours de ses 8 000 élèves seraient annulés jeudi “par prudence”.

De fortes averses accompagnées de vents avec des rafales allant jusqu’à 60 mph (96 km/h) étaient attendues plus tard mercredi et jusqu’à jeudi, rendant les conditions de conduite difficiles, a indiqué le National Weather Service. Dans le sud de la Californie, la tempête devrait culminer en intensité pendant la nuit, les comtés de Santa Barbara et de Ventura étant susceptibles de voir le plus de pluie, ont déclaré les prévisionnistes.

Aaron Johnson, vice-président régional de Pacific Gas & Electric pour la Bay Area, a déclaré que la société comptait plus de 3 000 employés travaillant dans des équipes de trois à cinq personnes pour évaluer les dommages à leur équipement et rétablir le courant dès que possible.

Robert O’Neill, un courtier d’assurance qui vit et travaille juste au sud de San Francisco, a déclaré qu’il avait fait la queue pour obtenir des sacs de sable pour son garage et pour la maison d’un collègue afin de se préparer à la tempête.

En tant que président de Town & Country Insurance Services, il a donné aux employés la possibilité de travailler à domicile mercredi, ce que beaucoup ont fait, a-t-il déclaré. Il prévoit de quitter le bureau tôt et de rentrer chez lui où il a des sacs remplis de vêtements, de médicaments, de chargeurs électroniques et de papiers importants. Il a des sacs de couchage et trois jours d’eau, de noix et de barres protéinées.

“Nous sommes dans une grande ville, donc nous ne serions pas trop bloqués trop longtemps, mais on ne sait jamais”, a-t-il déclaré. “Cela n’a pas de sens de ne pas être préparé.”

Les tempêtes en Californie ne suffisent toujours pas à mettre officiellement fin à la sécheresse, qui entre maintenant dans sa quatrième année. Le US Drought Monitor a montré que la majeure partie de l’État est en situation de sécheresse grave à extrême.

Ailleurs, dans le Midwest, la glace et la neige abondante ont fait des ravages cette semaine, fermant des écoles dans le Minnesota et l’ouest du Wisconsin – et provoquant le départ d’un avion d’une voie de circulation glacée après avoir atterri dans une tempête de neige à Minneapolis. Aucun passager n’a été blessé, a déclaré Delta Airlines.

Au sud, une possible tornade a endommagé des maisons, abattu des arbres et renversé un véhicule sur le côté à Montgomery, en Alabama, tôt mercredi. Christina Thornton, directrice de la Montgomery Emergency Management Agency, a déclaré que le radar indiquait une tornade possible, mais non confirmée. La tempête avait des vents extrêmement violents et s’est déplacée dans la région avant l’aube, a-t-elle déclaré.

Le personnel du bureau de Chicago du National Weather Service prévoyait d’enquêter mercredi sur les dommages causés par la tempête après au moins six tornades, le plus grand nombre de rares tornades de janvier enregistrées dans l’État depuis 1989.

—Olga R. Rodriguez, Associated Press

