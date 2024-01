La Californie se prépare à deux tempêtes fluviales atmosphériques

Jouer

Une tempête entraînant une rivière atmosphérique d’humidité débarquera mercredi.

Ce système entraînera un déluge en Californie, ce qui pourrait déclencher des inondations et des glissements de terrain.

Un autre système important arrivera tard ce week-end, mais les détails sont incertains.

L’Ouest sera submergé par deux tempêtes alimentées par des rivières d’humidité atmosphériques tout au long du week-end, qui pourraient toutes deux déclencher des inondations et des glissements de terrain, accumuler d’abondantes chutes de neige dans les montagnes et produire des vents violents.

Voici ce que nous suivons actuellement en Occident : Un nouveau Pineapple Express arrive en Californie et dans le Nord-Ouest avec une nouvelle source d’humidité qui remonte jusqu’à Hawaï.

Vous pouvez voir le prochain panache d’humidité atmosphérique de la rivière dans les contours verts, jaunes et orange au-dessus de l’océan Pacifique sur la carte ci-dessous.

Voici les dernières alertes du National Weather Service : Des veilles d’inondation sont en vigueur dans une grande partie du nord de la Californie, y compris dans la région de la Baie et à Sacramento, jusqu’à jeudi soir. C’est là que le ruissellement peut entraîner l’inondation des rivières, des ruisseaux et des ruisseaux ainsi que des zones basses et autres zones sujettes aux inondations.

Des alertes de tempête hivernale sont également en vigueur dans la Sierra Nevada du mercredi au vendredi pour les altitudes supérieures à 5 000 pieds.

Des avis de vent et des avertissements de vent violent sont également affichés pour certaines parties du nord de la Californie et du sud de l’Oregon. Des rafales plus fortes dans ces zones pourraient déclencher des pannes de courant éparses et endommager des arbres.

Voici le dernier calendrier pour les prochaines vagues de tempêtes :

– Tempête n°1 : Le prochain système de tempête puissant apportera des pluies torrentielles et des rafales de vent sur une grande partie du nord de la Californie et du nord-ouest du Pacifique. Certaines parties du nord de la Californie seront les plus exposées au risque d’inondations localisées. Les fortes chutes de neige dans la Sierra s’intensifieront d’ici mercredi soir, y compris au niveau des cols.

Jeudi, ce système répandra des pluies plus abondantes et de la neige dans les montagnes vers le sud de la Californie, tandis que certaines parties du nord de la Californie et du nord-ouest resteront également humides. Des inondations localisées, des glissements de terrain et des éboulements sont possibles dans le sud de la Californie, en particulier dans les zones qui ont été détrempées la semaine dernière. Une partie de l’humidité de ce système glissera également vers les zones intérieures du sud-ouest.

Des pluies à basse altitude et de la neige en montagne persisteront dans certaines parties de l’ouest vendredi et samedi, mais les précipitations ne seront pas aussi abondantes.

– Tempête n°2 : La prochaine tempête importante et plus humide pourrait arriver en Californie d’ici dimanche et durer jusqu’au début de la semaine prochaine. Les détails sont encore un peu incertains, mais cela pourrait également entraîner des pluies torrentielles, des glissements de terrain et des éboulements ainsi que de la neige en montagne et des vents violents.

Voici les quantités de pluie et de neige à prévoir cette semaine : Les totaux de précipitations les plus élevés sont attendus dans le nord de la Californie, où certaines régions recevront plus de 3 pouces cette semaine.

Dans le sud de la Californie, les totaux seront de 1 à 3 pouces dans la plupart des régions, une grande partie tombant jeudi et jeudi soir.

Les niveaux de neige dans la Sierra commenceront à être élevés, entre 6 000 et 7 000 pieds, où un pied ou plus devrait s’accumuler. L’air plus froid permettra aux niveaux de neige de chuter à environ 2 500 à 3 500 pieds d’ici vendredi, ce qui devrait permettre à quelques modestes averses de neige de tomber à des altitudes plus basses.

Vous trouverez ci-dessous le cumul de pluie et de neige dans l’Ouest jusqu’à vendredi. Gardez à l’esprit que la pluie et la neige supplémentaires résultant de la deuxième tempête s’ajouteront à ces totaux, mais il est un peu tôt pour fournir ces estimations.

