La Californie se démène pour se remettre de la tempête avant que la prochaine ne frappe

Après des jours de pluie battante, de vents et de neige, les Californiens se sont réveillés sous un ciel ensoleillé et des rues gorgées d’eau le jour du Nouvel An, se précipitant pour récupérer pendant un bref entracte avant les prochaines tempêtes de pluie qui devraient frapper la région plus tard cette semaine.

Le nord de la Californie a été le plus durement touché par un système intense de “rivière atmosphérique” qui a entraîné samedi des inondations et des glissements de terrain dans certaines parties de la côte ouest.

Dimanche, les sauveteurs arrachaient encore les passagers piégés des véhicules submergés, tandis que les rivières et les ruisseaux gonflés se déversaient sur les berges. Les rues du centre-ville de San Francisco s’écoulaient encore après que la ville ait presque battu son record du plus grand nombre de précipitations en une seule journée. Le site du centre-ville du National Weather Service enregistré 5,46 pouces le soir du Nouvel An, 0,08 pouce de moins que le record de 1994 en plus de 170 ans de tenue de registres là-bas – et 46,8% des précipitations mensuelles.

Les ouvriers agricoles du comté de Sacramento ont inauguré la nouvelle année en réparant un système de digues affaibli.