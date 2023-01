La Californie s’assèche et creuse après la tempête qui a déversé de la pluie et de la neige

LOS ANGELES (AP) – La Californie se desséchait et creusait le jour du Nouvel An après qu’une puissante tempête ait provoqué des pluies torrentielles ou de fortes chutes de neige dans une grande partie de l’État, bloquant la circulation et fermant les principales autoroutes.

Des dizaines de conducteurs ont été secourus le soir du Nouvel An le long de l’Interstate 80 près du lac Tahoe après que des voitures ont tourné dans la neige pendant le blizzard, a déclaré le ministère des Transports de Californie. La route clé vers les montagnes depuis la région de la baie de San Francisco a rouvert tôt dimanche aux véhicules de tourisme avec chaînes.

“Les routes sont extrêmement glissantes, alors travaillons tous ensemble et ralentissons pour que nous puissions garder la I-80 ouverte”, a déclaré la California Highway Patrol sur Twitter. Plusieurs autres autoroutes, dont la State Route 50, ont également rouvert.

Plus de 4 pieds (1,2 mètre) de neige s’étaient accumulés dans la haute Sierra Nevada, et le domaine skiable de Mammoth Mountain a déclaré que la neige lourde et humide entraînerait des retards importants dans l’ouverture des télésièges. Samedi, la station a signalé de nombreuses fermetures de remontées mécaniques, citant des vents violents, une faible visibilité et de la glace.

Dans la capitale de l’État, des équipes ont dégagé des arbres abattus sur les routes et les trottoirs, car au moins 40 000 clients étaient toujours sans électricité tôt dimanche, contre plus de 150 000 un jour plus tôt, selon une carte en ligne du district municipal de Sacramento.

Une soi-disant tempête fluviale atmosphérique a entraîné un long et large panache d’humidité de l’océan Pacifique. Les inondations et les glissements de terrain ont fermé des portions de routes à travers l’État.

Les précipitations dans le centre-ville de San Francisco ont atteint 13,87 cm (5,46 pouces) le soir du Nouvel An, ce qui en fait le deuxième jour le plus humide jamais enregistré, derrière un déluge de novembre 1994, a déclaré le National Weather Service. Des vidéos sur Twitter montraient de l’eau couleur de boue coulant dans les rues de San Francisco, et un escalier à Oakland transformé en une véritable cascade par de fortes pluies.

Dans le sud de la Californie, plusieurs personnes ont été secourues après que les eaux de crue ont inondé des voitures dans les comtés de San Bernardino et d’Orange. Aucune blessure majeure n a ete signalee.

Avec l’assèchement de la région le jour du Nouvel An et aucune pluie prévue lors de la parade des roses de lundi à Pasadena, les spectateurs ont commencé à jalonner leurs places pour le spectacle floral annuel.

La pluie a été bien accueillie dans la Californie desséchée par la sécheresse. Les trois dernières années ont été les plus sèches jamais enregistrées dans l’État, mais il faut beaucoup plus de précipitations pour faire une différence significative.

C’était la première de plusieurs tempêtes qui devraient traverser l’État en l’espace d’une semaine. Le système de samedi était plus chaud et plus humide, tandis que les tempêtes de cette semaine seront plus froides, a déclaré Hannah Chandler-Cooley, météorologue au National Weather Service à Sacramento.

La région de Sacramento pourrait recevoir un total de 4 à 5 pouces (10 à 13 centimètres) de pluie au cours de la semaine, a déclaré Chandler-Cooley.

Une autre série de fortes averses était également prévue pour le sud de la Californie mardi ou mercredi, a indiqué le bureau de la région de Los Angeles du National Weather Service.

The Associated Press